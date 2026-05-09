ETF chip nhớ AI là gì mà hút 5 tỷ USD nhanh như vậy

ETF chip nhớ AI hút hơn 5 tỷ USD sau hơn một tháng, phản ánh nhu cầu DRAM tăng mạnh trong làn sóng trí tuệ nhân tạo.

ETF chip nhớ AI hút vốn kỷ lục chỉ sau hơn một tháng

ETF chip nhớ AI đang trở thành một trong những sản phẩm tài chính được săn đón nhất trên thị trường toàn cầu. Quỹ ETF DRAM của Roundhill Investment đã huy động hơn 5 tỷ USD kể từ khi ra mắt ngày 2/4, trong đó riêng một ngày đã ghi nhận dòng tiền lên tới 1,1 tỷ USD.

Ngay trong 10 phiên giao dịch đầu tiên, quỹ này đã thu hút 1 tỷ USD, một tốc độ tăng trưởng hiếm thấy, chỉ đứng sau các ETF Bitcoin lớn trong giai đoạn bùng nổ trước đây và một số quỹ nổi tiếng như LQD hay GLD, theo dữ liệu từ Goldman Sachs.

Đà tăng không dừng lại ở dòng tiền. Giá trị quỹ đã tăng khoảng 70% kể từ khi ra mắt, đi kèm chuỗi 23 phiên liên tiếp có dòng vốn đổ vào, cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ từ nhà đầu tư.

Lý do chính khiến ETF này thu hút vốn nằm ở bản chất công nghệ phía sau. DRAM, loại bộ nhớ dùng trong máy chủ và hệ thống AI, đang trở thành điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng.

Theo CEO Roundhill, Dave Mazza, tình trạng thiếu hụt chip nhớ không chỉ mang tính ngắn hạn mà có thể kéo dài nhiều năm. Điều này xuất phát từ việc các mô hình AI ngày càng yêu cầu dung lượng bộ nhớ lớn hơn để xử lý dữ liệu.

Nói cách khác, nếu GPU là “bộ não” của AI thì DRAM chính là “bộ nhớ làm việc”. Khi nhu cầu AI tăng nhanh, áp lực lên nguồn cung DRAM cũng tăng theo, tạo ra cơ hội đầu tư rõ ràng.

Cổ phiếu bán dẫn và cơ hội tiếp cận thị trường châu Á

ETF DRAM không chỉ tập trung vào các công ty Mỹ mà còn nắm giữ cổ phiếu của các nhà sản xuất chip hàng đầu châu Á như SK Hynix và Samsung Electronics.

Đây là điểm khác biệt quan trọng. Nhà đầu tư Mỹ thường khó tiếp cận trực tiếp các cổ phiếu này, trong khi các ETF khu vực lại phân bổ nhiều ngành không liên quan. ETF chuyên biệt về bộ nhớ giúp giải quyết vấn đề đó bằng cách tập trung vào đúng “điểm nóng” của chuỗi giá trị AI.

Các khoản đầu tư lớn trong quỹ còn bao gồm những doanh nghiệp như Micron, SanDisk, những cái tên hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu bộ nhớ tăng cao.

Không chỉ thị trường cơ sở, thị trường phái sinh cũng phản ánh sự quan tâm lớn đối với ETF này. Trong một phiên giao dịch, hơn 90.000 hợp đồng quyền chọn đã được trao tay, trong đó quyền chọn mua cao gần gấp đôi quyền chọn bán.

Tỷ lệ này cho thấy nhà đầu tư đang đặt cược vào khả năng tăng giá tiếp tục của quỹ. ETF DRAM hiện đã lọt top 40 ETF tại Mỹ về khối lượng giao dịch quyền chọn, một vị trí đáng chú ý với một sản phẩm mới ra mắt.

Xu hướng ETF AI đang thay đổi cách đầu tư công nghệ

Sự bùng nổ của ETF chip nhớ cho thấy xu hướng mới trong đầu tư công nghệ. Thay vì đầu tư dàn trải vào toàn ngành bán dẫn, dòng tiền đang dịch chuyển vào các mắt xích cụ thể trong chuỗi giá trị AI.

Điều này phản ánh cách thị trường đánh giá AI không chỉ là câu chuyện phần mềm hay mô hình, mà là hạ tầng phần cứng đi kèm, nơi bộ nhớ đóng vai trò thiết yếu.

Trong bối cảnh đó, ETF DRAM trở thành công cụ giúp nhà đầu tư tiếp cận trực tiếp vào “điểm nghẽn” của AI, thay vì chỉ đầu tư gián tiếp thông qua các công ty công nghệ lớn.