Doanh nghiệp số

MSB lãi quý III tăng gần 30%, dồn vốn cho hạ tầng phần mềm

Đình Tưởng

Đình Tưởng

11:37 | 02/11/2026
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Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam báo lãi trước thuế quý III/2026 hơn 2.017 tỷ đồng, tăng 27,1%, song nợ xấu cuối kỳ cũng lên 6.285 tỷ đồng.
MSB chi cho công nghệ tăng, hơn 10.000 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn rời đi MSB chi cho công nghệ tăng, hơn 10.000 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn rời đi
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Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) công bố cuối tháng 10 ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong quý đạt 2.017 tỷ đồng, cao hơn mức 1.587 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế quý III của ngân hàng đạt 1.649 tỷ đồng, tăng 29,4%.

Lũy kế 9 tháng, MSB thu về 5.440 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 14,3%, lợi nhuận sau thuế đạt 4.414 tỷ đồng, tăng 16,9%. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 9 tháng nâng lên 1.179 đồng, so với 1.009 đồng cùng kỳ.

Thu nhập lãi thuần tăng mạnh, MSB dồn vốn cho hạ tầng phần mềm

Động lực chính của MSB trong quý III vẫn đến từ hoạt động tín dụng. Thu nhập lãi thuần quý III đạt 3.422 tỷ đồng, tăng 21,5%, lũy kế 9 tháng đạt 9.621 tỷ đồng, tăng 21,7%. Riêng thu nhập lãi cho vay khách hàng 9 tháng lên 17.153 tỷ đồng, tăng 37,4%.

Mảng dịch vụ quý III cũng cải thiện rõ khi lãi thuần đạt 302 tỷ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động khác 9 tháng đạt 510 tỷ đồng, tăng 38,4%, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 6,7%, còn 1.466 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất cho thấy lợi nhuận trước thuế quý III/2026 của MSB đạt 2.017 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ. Ảnh chụp BCTC
Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất cho thấy lợi nhuận trước thuế quý III/2026 của MSB đạt 2.017 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ. Ảnh chụp BCTC

Ở lớp vận hành, thuyết minh tài sản cố định vô hình hé lộ nhịp đầu tư công nghệ của MSB. Nguyên giá phần mềm máy vi tính tại ngày 30/9 đạt 854,9 tỷ đồng, tăng 38,4% so với đầu năm, gồm 174,5 tỷ đồng mua mới và 62,5 tỷ đồng từ các hạng mục xây dựng cơ bản hoàn thành.

Giá trị còn lại của tài sản cố định vô hình gần gấp đôi, từ 209,6 tỷ đồng lên 397,5 tỷ đồng. Tiền chi mua sắm tài sản cố định 9 tháng đạt 248,9 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ, chi phí khấu hao trong chi phí hoạt động tăng 38,7%, lên 125,3 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, số nhân sự giảm từ 6.843 người xuống 6.631 người, số phòng giao dịch giảm từ 198 xuống 196. Chi phí nhân viên 9 tháng ở mức 1.982 tỷ đồng, gần như đi ngang. Tổng chi phí hoạt động chỉ tăng 6,7%, thấp hơn nhiều mức tăng 21,7% của thu nhập lãi thuần.

Một cách lý giải là MSB đang dịch chuyển nguồn lực từ mạng lưới vật lý sang hạ tầng số, giúp quy mô tăng mà bộ máy không phình theo. Tổng tài sản cuối quý III đạt 439.960 tỷ đồng, tăng 7,9%, dư nợ cho vay khách hàng đạt 232.947 tỷ đồng, tăng 13,5%, tiền gửi khách hàng đạt 217.398 tỷ đồng, tăng 10,5%.

Ngày 3/9, MSB phát hành 624 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên 37.440 tỷ đồng. Ngày 5/10, Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định sửa đổi nội dung vốn điều lệ trong giấy phép của MSB. Tỷ lệ an toàn vốn tại ngày 30/9 ở mức 11,65%.

Nợ xấu, tiền gửi không kỳ hạn và nguồn thu ngoài lãi đi lùi

Bên cạnh đà tăng lợi nhuận, bảng chất lượng nợ vay cho thấy sức ép rõ hơn. Tổng nợ nhóm 3 đến nhóm 5 tại ngày 30/9 lên 6.285 tỷ đồng, tăng 13,8% so với 5.520 tỷ đồng đầu năm. Riêng nợ có khả năng mất vốn đạt 3.662 tỷ đồng, tăng 15,6%.

Nợ cần chú ý, nhóm nợ đứng ngay trước ngưỡng nợ xấu, tăng 66,4%, từ 2.347 tỷ đồng lên 3.904 tỷ đồng. Số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng ở mức 2.964 tỷ đồng, tương đương khoảng 47% nợ xấu. Nợ đã xử lý đang theo dõi ngoại bảng tăng từ 19.263 tỷ đồng lên 22.277 tỷ đồng.

Thuyết minh 9.1 ghi nhận nợ cần chú ý của MSB tăng từ 2.347 tỷ đồng lên 3.904 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn lên 3.662 tỷ đồng. Ảnh chụp BCTC
Thuyết minh 9.1 ghi nhận nợ cần chú ý của MSB tăng từ 2.347 tỷ đồng lên 3.904 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn lên 3.662 tỷ đồng. Ảnh chụp BCTC

Phía nguồn vốn, tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng giảm 19,8%, từ 55.329 tỷ đồng xuống 44.391 tỷ đồng, tỷ trọng trong tổng tiền gửi lùi từ khoảng 28,1% xuống 20,4%. Chi phí trả lãi tiền gửi 9 tháng tăng 66,3%, lên 9.146 tỷ đồng, tổng chi phí lãi tăng 68%, nhanh hơn mức tăng 44,4% của thu nhập lãi.

Vay các tổ chức tín dụng khác cũng tăng 74,4%, lên 51.383 tỷ đồng. Diễn biến trên có thể liên quan đến việc ngân hàng giảm vay Ngân hàng Nhà nước, từ 23.064 tỷ đồng xuống 8.553 tỷ đồng, và chuyển sang nguồn liên ngân hàng.

Nguồn thu ngoài lãi lũy kế đi lùi ở nhiều mảng. Lãi thuần kinh doanh ngoại hối 9 tháng chỉ còn 214 tỷ đồng, giảm 72,7%, lãi thuần dịch vụ giảm 23,7%, còn 846 tỷ đồng, hoạt động chứng khoán đầu tư chuyển sang lỗ 162 tỷ đồng. Thu từ dịch vụ thanh toán giảm nhẹ về 562 tỷ đồng, trong khi chi cho dịch vụ thanh toán tăng 31,1%.

Các khoản phải thu khác tăng gấp 2,8 lần, từ 6.599 tỷ đồng lên 18.501 tỷ đồng, các khoản lãi và phí phải thu tăng 20,8%, lên 12.329 tỷ đồng. Thuyết minh giao dịch bên liên quan ghi nhận dư nợ cho vay 303 tỷ đồng với CTCP ROX Asset và công ty con, đơn vị liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, khoản mục chưa phát sinh tại thời điểm đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của MSB tăng 14,3%, trong khi nợ xấu tăng 13,8% và nợ cần chú ý tăng 66,4%. Với gần 440.000 tỷ đồng tổng tài sản và hơn 6.600 nhân sự, MSB đang mở rộng song song hạ tầng phần mềm và quy mô tín dụng trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tầm trung.

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Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
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Khánh Hòa

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Thứ tư, 04/11/2026 00:00
25°C
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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,000 138,000
Hà Nội - PNJ 134,000 138,000
Đà Nẵng - PNJ 134,000 138,000
Miền Tây - PNJ 134,000 138,000
Tây Nguyên - PNJ 134,000 138,000
Đông Nam Bộ - PNJ 134,000 138,000
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,700 14,000
Miếng SJC Nghệ An 13,700 14,000
Miếng SJC Thái Bình 13,700 14,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 13,900
Trang sức 99.9 13,180 13,780
Trang sức 99.99 13,190 13,790
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 137 14,002
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137 14,003
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,328 1,368
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,328 1,369
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,308 1,358
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 127,455 134,455
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,221 10,201
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,703 92,503
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,196 82,996
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,529 79,329
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,984 56,784
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
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Cập nhật: 03/11/2026 07:45
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Cập nhật: 03/11/2026 07:45

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