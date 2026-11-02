Viettel nâng cấp hệ thống tính cước cho 100 triệu thuê bao

Theo thông tin Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) công bố ngày 26/10/2026, đơn vị đã phối hợp với Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) và Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) hoàn tất việc chuyển hơn 100 triệu thuê bao di động của Viettel tại Việt Nam cùng khoảng 5.000 gói cước từ thế hệ vOCS 3.0 sang vOCS 4.0 trong ba tháng vừa qua.

Ba tháng chuyển đổi hệ thống tính cước cho hơn 100 triệu thuê bao

Theo thông báo, thách thức lớn nhất của quá trình chuyển đổi là đội ngũ kỹ sư phải thay thế hệ thống ngay trên mạng lưới đang hoạt động, trong khi hàng chục triệu khách hàng vẫn gọi điện, nhắn tin và truy cập Internet bình thường. Các kỹ sư Viettel đã triển khai vOCS 4.0 theo từng đợt, tiếp nhận thuê bao từ hệ thống cũ mà không làm gián đoạn dịch vụ. Tính cả hai thế hệ, nền tảng vOCS hiện phục vụ hơn 220 triệu thuê bao tại Việt Nam và 10 thị trường nước ngoài có hoạt động đầu tư của Viettel.

Anh Nguyễn Quang Thắng (áo sơ mi xanh, đeo kính), Kỹ sư trưởng công nghệ hệ thống OCS 4.0. Ản: Viettel High Tech

Anh Nguyễn Quang Thắng, Kỹ sư trưởng công nghệ hệ thống OCS 4.0 của Viettel High Tech, kể rằng có nhiều giai đoạn công việc rất căng thẳng khi triển khai hệ thống, bởi các giải pháp kỹ thuật phải thay đổi liên tục cho khớp với yêu cầu thực tế, từ khâu đo kiểm trên môi trường mạng lưới tới các giải pháp cắt chuyển dữ liệu an toàn, nhằm sớm phát hiện lỗi và tránh để sai sót lan rộng tới khách hàng. Dẫu vậy, theo anh Thắng, đội ngũ kỹ sư vẫn làm việc hăng say và vui vẻ, vì anh em coi đó là quãng thời gian học hỏi được nhiều nhất, khi một lần nữa được làm chủ một hệ thống lớn trên những nền tảng công nghệ mới, nơi gửi gắm nhiều tâm huyết mà anh em đã dồn vào những thay đổi trong thiết kế sản phẩm vOCS 4.0.

Hệ thống tính cước thời gian thực (Online Charging System, viết tắt OCS) giữ vai trò trọng yếu trong hoạt động của nhà mạng. Hệ thống xử lý và tính cước ngay khi khách hàng thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn, sử dụng dữ liệu hoặc đăng ký gói cước, chương trình khuyến mại. Đây là lĩnh vực đòi hỏi năng lực công nghệ cao, nhiều năm qua chủ yếu do một số tập đoàn công nghệ toàn cầu cung cấp. Việc vOCS 4.0 tiếp nhận hơn 100 triệu thuê bao cho thấy Viettel đã làm chủ công nghệ tính cước quy mô lớn, thay thế phần việc trước đây nhà mạng phải phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.

Theo Viettel High Tech, vOCS 4.0 có khả năng xử lý hơn 300.000 giao dịch mỗi giây, tương đương hơn 1 tỷ giao dịch mỗi giờ, với độ trễ dưới 5 ms. So với thế hệ trước, hệ thống giúp giảm tới 50% chi phí đầu tư phần cứng, rút ngắn khoảng 30% thời gian triển khai và tăng gấp ba lần tốc độ phát triển, bổ sung tính năng mới

Để duy trì hoạt động liên tục, Viettel triển khai vOCS 4.0 tại hai trung tâm dữ liệu cách nhau khoảng 2.000 km. Khi một trung tâm gặp sự cố, trung tâm còn lại tự động tiếp quản, khôi phục dịch vụ trong chưa đầy 2 phút. Hệ thống cũng ứng dụng kiểm thử tự động, giúp giảm khoảng 60% nguồn lực dành cho công đoạn này.

Ông Nguyễn Minh Quang, Tổng Giám đốc Viettel High Tech, cho biết vOCS 4.0 tích hợp khả năng phục vụ các mạng từ 2G đến 5G và dịch vụ cố định trên cùng một nền tảng. Nhờ các mẫu cấu hình gói cước được chuẩn hóa và quy trình kiểm thử tự động, các đơn vị kinh doanh có thể chủ động thiết lập sản phẩm mới, rút ngắn thời gian đưa gói cước đến khách hàng từ vài ngày xuống còn vài giờ.

Kỹ sư Viettel cắt chuyển thuê bao di động cuối cùng vào đêm 16/7/2026. Ảnh Viettel High Tech

Tự chủ công nghệ lõi, giữ vững chủ quyền số

Viettel High Tech tự nghiên cứu, phát triển các lớp công nghệ cốt lõi của vOCS 4.0, từ nền tảng điện toán đám mây gốc (Cloud Native) theo tiêu chuẩn viễn thông quốc tế, kiến trúc quản lý và điều phối chức năng mạng ảo hóa (NFV-MANO) đến công nghệ tính cước thời gian thực, quản lý dữ liệu thuê bao và số dư tài khoản. Viettel thiết kế, tối ưu toàn bộ hệ thống cho mạng viễn thông, đáp ứng yêu cầu cao về thông lượng, độ trễ, khả năng mở rộng và tính sẵn sàng khi phục vụ hơn 100 triệu thuê bao.

“Qua quá trình triển khai và vận hành thực tế, chúng tôi đánh giá rất cao vOCS 4.0 về hiệu năng, độ ổn định, độ chính xác của từng giao dịch tính cước và khả năng mở rộng. Việc hệ thống vượt qua các bài kiểm tra khắt khe về khả năng tự phát hiện và tự khôi phục lỗi theo thời gian thực chính là nền tảng để nhà mạng giữ cam kết phục vụ khách hàng liên tục 24/7”, ông Lưu Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Viettel Networks, đơn vị trực tiếp vận hành hệ thống, cho biết.

Theo ông Hà, Viettel phát triển vOCS 4.0 nhằm đáp ứng quá trình chuyển đổi công nghệ mạng lưới của Viettel Networks. Khi hệ thống tính cước và hạ tầng mạng cùng vận hành trên nền tảng ảo hóa, sử dụng chung phần cứng, nhà mạng có thể phân bổ tài nguyên linh hoạt, tinh gọn hoạt động vận hành và rút ngắn thời gian phát triển tính năng mới. Cách triển khai này giúp tiết kiệm chi phí đầu tư và vận hành.

“Quan trọng hơn cả, khi làm chủ hệ thống tính cước, nhà mạng không phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài, qua đó giữ vững chủ quyền số và chủ động trong hoạt động kinh doanh”, ông Hà nhấn mạnh.

Viettel bắt đầu tự phát triển hệ thống tính cước từ năm 2012. Đến năm 2017, vOCS 3.0 thay thế hệ thống của nhà cung cấp nước ngoài, phục vụ 90 triệu thuê bao trong nước. Sau đó, Viettel tiếp tục triển khai nền tảng này tại các thị trường đầu tư ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ.

Năm 2020, Viettel High Tech bắt đầu phát triển vOCS 4.0 theo kiến trúc Cloud Native. Cuối năm 2022, hệ thống phục vụ 1 triệu thuê bao đầu tiên. Đến năm 2026, con số vượt 100 triệu, tăng hơn 100 lần so với thời điểm khởi đầu.

Hệ thống tính cước Việt được vinh danh tại Dubai

Với vOCS 4.0, Viettel High Tech được trao giải Doanh nghiệp triển khai công nghệ xuất sắc khu vực châu Á (Best Technology Deployment in Asia) tại Telecom Review Excellence Awards 2026, tổ chức ở Dubai (UAE). Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam có tên trong danh sách đạt giải. Anh Trần Hải Quân, Giám đốc Văn phòng đại diện Viettel tại UAE, thay mặt Viettel High Tech nhận giải thưởng.

Cúp giải thưởng châu Á dành cho vOCS 4.0 phục vụ hơn 100 triệu thuê bao Cúp giải thưởng Doanh nghiệp triển khai công nghệ xuất sắc khu vực châu Á tại Telecom Review Excellence Awards 2026 dành cho Viettel High Tech. Ảnh Viettel High Tech

Telecom Review Excellence Awards là giải thưởng thường niên do Telecom Review Group, đơn vị truyền thông có trụ sở tại Dubai và phát hành ấn phẩm tại Trung Đông, châu Á, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ, tổ chức trong khuôn khổ Telecom Review Leaders' Summit. Năm 2026 đánh dấu kỳ trao giải thứ 20, với 39 hạng mục dành cho doanh nghiệp và 8 hạng mục dành cho lãnh đạo. Sự kiện quy tụ hơn 600 lãnh đạo ngành công nghệ, với kết quả do hội đồng chuyên gia độc lập đánh giá.

Ở hạng mục Best Technology Deployment, các đơn vị từng được vinh danh gồm ZTE (Trung Quốc), Mavenir (Mỹ) và stc Group (Ả Rập Xê Út). Ở những hạng mục khác, giải thưởng cũng từng ghi nhận các tập đoàn công nghệ như Huawei, Nokia và NEC.

Viettel High Tech hiện đã chính thức chào bán vOCS 4.0 cho các nhà mạng quốc tế, đưa công nghệ Make in Vietnam tiếp cận sâu hơn với thị trường viễn thông toàn cầu. Ông Nguyễn Minh Quang cho biết hệ thống tính cước giữ vai trò chuyển hóa các chính sách kinh doanh của nhà mạng thành doanh thu theo thời gian thực. Theo ông, vOCS 4.0 đã sẵn sàng hỗ trợ các nhà mạng trong nước và quốc tế khai thác tiềm năng của 5G và dịch vụ số.