Mỗi nhà mạng mua tối đa hai khối băng tần 900 MHz cho 4G, 5G chiều nay

Theo Thông báo đấu giá tài sản số 638/2026/TB-ĐGS5 ngày 21/8/2026 của Công ty Đấu giá Hợp Theo Thông báo đấu giá tài sản số 638/2026/TB-ĐGS5 ngày 21/8/2026, ba tài sản đưa ra đấu giá gồm cặp khối C3-C3’ là băng tần 900 đến 905 MHz ghép 945 đến 950 MHz, cặp khối C4-C4’ là băng tần 905 đến 910 MHz ghép 950 đến 955 MHz và cặp khối C5-C5’ là băng tần 910 đến 915 MHz ghép 955 đến 960 MHz. Cả ba cùng mang giá khởi điểm 1.056.943.950.000 đồng, tổng giá sàn đạt 3.170.831.850.000 đồng, thời hạn giấy phép sử dụng băng tần 15 năm.

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Thông báo đấu giá cho phép doanh nghiệp tham gia đấu giá đồng thời cả ba cặp khối, nhưng ấn định số cặp khối đăng ký mua tại hồ sơ tối đa là hai, căn cứ Điều 1 Thông tư số 29/2026/TT-BKHCN ngày 31/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

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Tài sản đấu giá gồm 3 cặp khối băng tần. Cặp C3-C3’ sử dụng băng tần 900-905 MHz ghép với 945-950 MHz. Cặp C4-C4’ sử dụng băng tần 905-910 MHz ghép với 950-955 MHz. Cặp C5-C5’ sử dụng băng tần 910-915 MHz ghép với 955-960 MHz.

Hồ sơ đấu giá xác định quyền sử dụng các khối băng tần cho giai đoạn từ sau ngày 15/9/2026, thời điểm Việt Nam dừng phát sóng 2G trên phạm vi toàn quốc, ngoại trừ một số khu vực đặc thù như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các giàn khoan DK1. Tổng giá sàn của 3 cặp khối băng tần là 3.170.831.850.000 đồng.

Theo Thông tư số 04/2024/TT-BTTTT ngày 10/5/2024, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 29/2026/TT-BKHCN ngày 31/5/2026, phần phổ này được quy hoạch cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng theo các tiêu chuẩn IMT-2000, IMT-Advanced, IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo. Các hệ thống này vận hành theo phương thức song công phân chia theo tần số.

Theo cách phân loại của ngành viễn thông quốc tế, IMT-Advanced tương ứng với mạng 4G, còn IMT-2020 tương ứng với 5G. Vì vậy, phần phổ được đưa ra đấu giá chiều nay phục vụ nhiều thế hệ mạng.

Hệ thống theo tiêu chuẩn IMT-2000 được phép sử dụng đến hết ngày 14/9/2028, phù hợp với lộ trình dừng mạng 3G vào tháng 9/2028. Doanh nghiệp trúng đấu giá được cấp giấy phép sử dụng băng tần trong thời hạn 15 năm.

Giá trị của dải tần thấp đến từ đặc tính vật lý của sóng vô tuyến. Sóng 900 MHz có khả năng xuyên tường tốt và truyền xa, giúp doanh nghiệp phủ cùng một diện tích với số lượng trạm ít hơn so với dải tần cao. Ưu thế này đặc biệt phù hợp với khu vực nông thôn, miền núi, biển đảo và các tòa nhà đô thị có mật độ cao, nơi doanh nghiệp phải tăng số lượng trạm khi sử dụng C-band để bảo đảm vùng phủ.

Doanh nghiệp trúng đấu giá có thể ghép kênh 900 MHz với các băng tần 1.800 MHz, 2.100 MHz, 2.600 MHz và C-band để mở rộng vùng phủ và tăng dung lượng mạng. Cách kết hợp này tạo thêm dư địa cho việc triển khai 5G độc lập và các ứng dụng IoT trên diện rộng.

Băng tần 900 MHz và 1.800 MHz trước đây chủ yếu phục vụ mạng 2G. Khi 2G được dừng hoạt động, phần phổ này trở thành tài nguyên để đấu giá lại, thay vì tự động tiếp tục thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp đang khai thác. Doanh nghiệp từng sử dụng các dải tần này trong nhiều năm phải tham gia đấu giá để tiếp tục có quyền sử dụng, trong khi doanh nghiệp chưa từng sở hữu phổ tần thấp có cơ hội tham gia với cùng cơ sở pháp lý.

Vì vậy, nhiều chuyên gia viễn thông nhận định phiên đấu giá chiều nay mang ý nghĩa tái phân bổ tài nguyên phổ tần theo cơ chế thị trường, thay vì chỉ gia hạn quyền sử dụng cho các doanh nghiệp đang khai thác.

Giá trị của khối băng tần thay đổi theo cấu trúc mạng mỗi doanh nghiệp

Doanh nghiệp trúng ít nhất một khối 900 MHz sẽ có lợi thế về vùng phủ tại khu vực vùng sâu và khả năng phủ sóng trong nhà, đồng thời có thể kết hợp băng tần này với các băng tần cao để tăng hiệu quả khai thác mạng và củng cố lợi thế cạnh tranh về hạ tầng trước các đối thủ không trúng đấu giá. Đổi lại, doanh nghiệp phải bỏ ra hơn 1.000 tỷ đồng cho mỗi khối, chưa tính chi phí đầu tư hạ tầng trên băng tần mới, trong khi bài toán thu hồi vốn tại các khu vực thưa dân sẽ gặp nhiều khó khăn nếu doanh nghiệp chỉ mua băng tần để giữ quyền khai thác mà không sử dụng hiệu quả.

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Nếu Doanh nghiệp không trúng bất kỳ khối 900 MHz nào sẽ mất cơ hội sở hữu dải tần có khả năng phủ sóng rộng, đồng thời phải tối ưu mạnh hơn các băng tần 1.800 MHz, 2.100 MHz, 2.600 MHz và C-band, tăng mật độ trạm để đạt vùng phủ tương đương, từ đó làm tăng chi phí đầu tư và vận hành. Về dài hạn, nếu đối thủ khai thác hiệu quả 900 MHz cho 5G, doanh nghiệp trượt đấu giá có thể chịu bất lợi về chất lượng sóng trong nhà và tại các khu vực vùng sâu.

Ngược lại, doanh nghiệp không trúng đấu giá băng tần 900 MHz sẽ tránh được khoản đầu tư ban đầu hàng nghìn tỷ đồng, với giá khởi điểm hơn 1.056 tỷ đồng mỗi khối, cùng chi phí triển khai hạ tầng 4G và 5G trên băng tần mới trong bối cảnh cạnh tranh giá cước quyết liệt và doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao (ARPU) còn thấp.

Tuy nhiên, việc tiết giảm vốn đầu tư cũng làm giảm lợi thế về vùng phủ, bởi khi thiếu băng tần thấp có khả năng lan truyền tốt, doanh nghiệp có thể phải tăng mật độ trạm và chi phí vận hành để đạt vùng phủ trong nhà và tại khu vực vùng sâu tương đương các đối thủ sở hữu 900 MHz. Do đó, doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực nâng hiệu suất các băng tần đang có như 1.800 MHz, 2.100 MHz, 2.600 MHz và C-band thông qua 4T4R, Massive MIMO, ghép kênh sóng mang và chia sẻ phổ động (DSS), đồng thời ưu tiên nâng chất lượng mạng 4G và 5G tại khu vực đô thị, khu công nghiệp, nơi nhu cầu dung lượng mạng cao hơn yêu cầu phủ sóng trên diện rộng.Hiệu quả của vốn đầu tư còn phụ thuộc vào số lớp công nghệ mà doanh nghiệp duy trì sau ngày 15/9/2026.

Doanh nghiệp chỉ vận hành 2 mạng 4G và 5G sẽ có cấu trúc mạng gọn hơn, giảm chi phí điện năng, bảo trì, thuê trạm và nhân sự, đồng thời đưa toàn bộ phổ 900 MHz được cấp vào phục vụ băng rộng, qua đó nâng hiệu suất khai thác trên mỗi MHz. Doanh nghiệp vẫn duy trì đồng thời 3 lớp 3G, 4G và 5G sẽ phải phân bổ phần phổ mới trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài đến tháng 9/2028, khiến hiệu suất khai thác thấp hơn, nhưng vẫn duy trì được lớp thoại dự phòng cho các thiết bị chưa hỗ trợ VoLTE, giúp quá trình chuyển đổi thuê bao diễn ra thuận lợi hơn và giảm nguy cơ phát sinh khiếu nại sau thời điểm tắt sóng.

Với doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, bài toán lại nằm ở việc phải đầu tư hạ tầng vô tuyến gần như từ đầu trên phần phổ vừa mua, nhưng đổi lại doanh nghiệp có thể chủ động thiết kế mạng thuần 4G và 5G ngay từ khi triển khai.

Kịch bản cầu vượt cung ở mức cao sẽ khiến các doanh nghiệp phải trả giá cao hơn qua nhiều vòng đấu giá, qua đó làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhưng đồng thời có thể kéo dài thời gian thu hồi vốn của doanh nghiệp trúng đấu giá. Nếu nhu cầu thấp hơn hoặc tương đương nguồn cung, các quy định tại Điều 22 và Điều 23 của Quy chế sẽ được áp dụng, phần phổ chưa bán được sẽ tiếp tục chờ đến đợt đấu giá tiếp theo, khiến quá trình đưa trở lại khai thác phần phổ vừa giải phóng từ mạng 2G có thể kéo dài hơn dự kiến.