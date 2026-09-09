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Tâm lý đón nhận cái mới và sự dịch chuyển của thị trường di động

Anh Thái

Anh Thái

09:52 | 09/09/2026
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Mới đây ông Simon Sim, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Di động Samsung, đã có bài chia sẻ về chìa khóa để hiểu người dùng Việt bắt đầu từ chính nhịp sống xung quanh họ mỗi ngày.
Xu hướng người tiêu dùng ưu tiên chọn điện thoại 5G Thị trường smartphone 2026 giảm 7%, riêng phân khúc cao cấp tăng 4% Sản lượng smartphone Trung Quốc có thể giảm tới 34%

“Người Việt ngày nay đã quen với quét mã thanh toán không tiền mặt ở những quán cà phê vỉa hè, họ cũng tự nhiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý công việc hằng ngày, mọi chuyển động đều diễn ra liền mạch như một phản xạ tự nhiên.”

Tâm lý đón nhận cái mới và sự dịch chuyển của thị trường di động
Ông Simon Sim, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Di động Samsung

Từ chính những quan sát rất đời thường này đã ‘nói’ lên một sự thật sâu sắc về người tiêu dùng Việt Nam, đó là họ không hề e dè trước cái mới, mà luôn sở hữu một tâm thế cởi mở đặc biệt để đón đầu các làn sóng đổi mới công nghệ.

Dưới góc nhìn của mình, ông Simon Sim, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Di động Samsung, đã tiết lộ nhiều điều thú vị.

Ông Simon Sim cũng cho biết, thế hệ trẻ Việt Nam lớn lên trong một môi trường mà mọi thứ xung quanh thay đổi với tốc độ phi thường, từ cách chọn lựa chiếc smartphone đầu tiên cho đến cách họ mua sắm, học tập và làm việc. Việc liên tục trải nghiệm những điều mới mẻ diễn ra hằng ngày đã hình thành nên một tâm lý rất tự nhiên và thoải mái trước sự thay đổi.

Điều này lý giải vì sao người trẻ Việt lại hào hứng và nhanh chóng làm quen với thanh toán số, mua sắm trực tuyến, các công cụ trí tuệ nhân tạo hay những hình thức giải trí tương tác mới đến vậy.

Tâm lý đón nhận cái mới và sự dịch chuyển của thị trường di động
Ông Simon Sim,

Ông cũng chia sẻ thêm rằng: “Người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ tuổi, đang trưởng thành trong một xã hội tràn đầy sự tự tin, kết nối và luôn hướng về phía trước. Họ rất tôn trọng những thói quen hay giá trị quen thuộc đã gắn bó lâu nay, nhưng tâm trí luôn sẵn sàng tò mò và đón nhận những trải nghiệm mới. Sự dịch chuyển của họ không phải là thay đổi theo phong trào hay chỉ để khác biệt. Thay vào đó, một khi nhìn thấy một thiết bị hay giải pháp thực sự giúp cuộc sống của mình tiện lợi hơn, công việc trôi chảy hơn, người trẻ Việt sẵn sàng thực hiện một cú nhảy vọt để đón nhận.”

“Và chính sự thực tế nhưng cởi mở đó là động lực rất lớn của thị trường. Khi một lợi ích công nghệ mang lại giá trị trực quan, nhìn thấy ngay được sự tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày và dễ dàng chia sẻ cùng bạn bè, tốc độ đón nhận của người dùng Việt luôn diễn ra nhanh chóng đến mức có thể tạo nên những bước ngoặt lớn cho cả ngành hàng.” Ông Simon Sim, khẳng định.

Chuyển dịch thực tế từ những nhu cầu không ngừng mở rộng

Chia sẻ thêm về tâm lý sẵn sàng đón nhận cái mới, khi thấy rõ giá trị thực tế không chỉ dừng lại ở cách người dùng làm quen với các ứng dụng hay dịch vụ số, mà đã nhanh chóng định hình lại cách họ lựa chọn thiết bị công nghệ mang theo bên mình mỗi ngày. Trong phân khúc di động cao cấp, ranh giới thói quen vốn rất khó phá vỡ, nhưng một khi công nghệ giải quyết đúng những kỳ vọng thực tế về sự tiện lợi và hiệu suất, người dùng sẽ lập tức tạo ra những làn sóng dịch chuyển rõ rệt.

Cứ năm người sở hữu thiết bị màn hình gập mới thì có một người chủ động chuyển sang từ các hệ sinh thái khác.

Chính góc nhìn này, ông Simon Sim đã lý giải trọn vẹn bức tranh chuyển đổi vừa được ghi nhận trong đợt mở bán đầu tiên của Galaxy Z Fold8 Series.

Theo số liệu nội bộ gần nhất, cứ năm người sở hữu thiết bị màn hình gập mới thì có một người chủ động chuyển sang từ các hệ sinh thái khác. Đồng thời số liệu cũng cho thấy nhóm khách hàng này tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước; trong đó lượng người dùng quyết định rời bỏ các hệ điều hành đóng để bước sang trải nghiệm màn hình gập đã ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

Lãnh đạo ngành hàng Trải nghiệm Di động Samsung Việt Nam nhìn nhận làn sóng này là hệ quả tất yếu khi nhu cầu trải nghiệm của người dùng ngày càng tiến hóa. Khi AI ngày càng trở nên cá nhân hóa, phù hợp với ngữ cảnh và hướng đến hành động, người dùng sẽ kỳ vọng thiết bị của mình thích ứng sát sao hơn với những gì họ đang cố gắng thực hiện. Đây cũng là lý do tại sao điện thoại gập trở nên ý nghĩa hơn. Một chiếc điện thoại gập có thể nhỏ gọn khi người dùng cần tính di động, và lớn hơn khi họ cần nhiều không gian để làm việc hay giải trí và linh hoạt hơn khi họ muốn chuyển đổi giữa việc xem, làm việc, sáng tạo và giao tiếp. Nó mang đến cho người dùng nhiều cách tương tác với AI tùy thuộc vào nhiệm vụ, màn hình và thời điểm.

Ngày càng nhiều người tiêu dùng chuyển sang điện thoại gập khi thiết kế đã đạt đến mức độ hoàn thiện cả về độ mỏng, trọng lượng nhẹ, độ bền và tính thực tiễn.

Tâm lý đón nhận cái mới và sự dịch chuyển của thị trường di động
Cứ 5 người sở hữu thiết bị màn hình gập mới thì có 1 người chuyển từ các hệ sinh thái khác sang

Theo Simon Sim: “Mục tiêu của Samsung là tiếp tục mở rộng sự lựa chọn và hoàn thiện điện thoại gập dựa trên cách mọi người thực sự sống, đồng thời làm cho AI trở nên hữu ích, đáng tin cậy và tự nhiên hơn trong những trải nghiệm khác nhau đó.”

Tầm nhìn về công nghệ thích ứng với con người

Dựa trên những số liệu nội bộ, ông Simon Sim nhấn mạnh rằng sự thay đổi của thị trường không đơn thuần là câu chuyện về doanh số, mà là minh chứng cho một triết lý dài hạn: công nghệ đỉnh cao chỉ thực sự có giá trị khi nó thấu hiểu và thích ứng linh hoạt với con người.

Samsung định hình tương lai của thiết bị di động không nằm ở việc áp đặt những thông số kỹ thuật phức tạp, mà ở cách thiết bị hòa mình vào nhịp sống thực tế của người dùng. Chiếc điện thoại thông minh vẫn tiếp tục đóng vai trò là điểm chạm cá nhân nhất, kết nối mọi mắt xích trong hệ sinh thái số. Khi phần cứng tối ưu để loại bỏ những rào cản cơ học và phần mềm tự động tinh giản các thao tác phức tạp, công nghệ sẽ trở thành một người đồng hành thầm lặng, giúp giải phóng tiềm năng của mỗi cá nhân.

Khép lại những chia sẻ về thị trường, ông Simon Sim tin tưởng rằng sự đổi mới thực chất sẽ luôn tìm được tiếng nói chung với những người dùng nhạy bén tại Việt Nam. Khi một thương hiệu kiên định lắng nghe và dám bứt phá khỏi những khuôn mẫu cũ, thị trường sẽ luôn sẵn sàng đáp lại bằng niềm tin và sự đồng hành dài lâu.

Thị trường di động Việt smartphone Galaxy Z Fold 8 Series Samsung Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Cập nhật: 09/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,850 ▼120K 14,450 ▼120K
Trang sức 99.99 13,860 ▼120K 14,460 ▼120K
Cập nhật: 09/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cập nhật: 09/09/2026 10:00
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Cập nhật: 09/09/2026 10:00
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Cập nhật: 09/09/2026 10:00

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