Điện thoại kết nối vệ tinh Starlink dùng được tại Philippines từ 31/8

Theo thông báo mới nhất của KDDI, KDDI cùng Okinawa Cellular đã ra mắt dịch vụ liên lạc au Starlink Direct, cho phép điện thoại thông thường kết nối trực tiếp với vệ tinh mà không cần trạm phát mặt đất. Dịch vụ chính thức được triển khai tại Philippines và New Zealand kể từ ngày 31/8 theo giờ Nhật Bản.

Danh sách các thị trường được phủ sóng quốc tế sau đợt mở rộng gồm Mỹ, Canada, Philippines và New Zealand, trong đó Philippines là quốc gia duy nhất thuộc khu vực Đông Nam Á. Khách hàng ở các khu vực nằm ngoài phạm vi phủ sóng của mạng di động truyền thống vẫn có thể kết nối nhờ công nghệ của Starlink Mobile.

Dịch vụ au Starlink Direct của KDDI. Ảnh: KDDI

Cách vận hành tại các thị trường nước ngoài tương tự dịch vụ tại Nhật Bản, khi người dùng chỉ cần mở các ứng dụng được hỗ trợ để nhắn tin, chia sẻ vị trí và sử dụng nhiều tiện ích khác. Người đang sử dụng điện thoại kết nối vệ tinh Starlink tại Nhật Bản cũng có thể truy cập kết nối vệ tinh khi ở ngoài vùng phủ sóng di động tại các quốc gia được hỗ trợ mà không cần đăng ký thêm, đồng thời được miễn phí trong thời gian đầu triển khai.

Quốc gia Thiết bị tương thích Philippines Google Pixel 11 Pro Fold / Google Pixel 11 Pro XL / Google Pixel 11 Pro / Google Pixel 11 / AQUOS sense10 / AQUOS sense9 New Zealand Google Pixel 11 Pro Fold / Google Pixel 11 Pro XL / Google Pixel 11 Pro / Google Pixel 11 / AQUOS sense10

Sáu mẫu máy bắt được vệ tinh Starlink tính đến ngày 31/8/2026. Nguồn: KDDI

Du khách tới Philippines từ nay vẫn có thể giữ liên lạc khi khám phá những khu vực xa khu dân cư, như lúc di chuyển giữa các đảo hoặc lặn biển quanh El Nido trên đảo Palawan cùng nhiều khu nghỉ dưỡng biệt lập khác.

Theo KDDI, kể từ lúc mở dịch vụ tại Hoa Kỳ và Canada, nhiều khách hàng đã sử dụng đường truyền vệ tinh Starlink trong các chuyến đi nước ngoài, đặc biệt tăng cao vào những dịp nghỉ lễ. KDDI cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động của au Starlink Direct trên toàn cầu, tận dụng công nghệ vệ tinh Starlink Mobile để đưa liên lạc vệ tinh tới nhiều khu vực hơn và giúp người dùng duy trì liên lạc ngay cả khi mạng di động mặt đất không thể đáp ứng.

Ông Eric Tanbauco, người đứng đầu mảng di động cá nhân của Globe Telecom, cho rằng nhà mạng Philippines luôn đi đầu trong đổi mới kết nối, và việc đưa Starlink mở rộng sang các thị trường quốc tế là bước tiếp theo trong định hướng này. Thông qua hợp tác với KDDI, Globe muốn mở rộng khả năng sử dụng kết nối vệ tinh Starlink Mobile sang các mạng di động ở nước ngoài, qua đó giúp khách hàng duy trì liên lạc thuận tiện hơn trong các chuyến du lịch.

Dịch vụ kết nối trực tiếp điện thoại thông minh với chùm 650 vệ tinh của Starlink Mobile, đưa tín hiệu tới những khu vực chưa có mạng di động mặt đất. Bên cạnh nhắn tin, chia sẻ vị trí, nhận cảnh báo động đất khẩn cấp và trò chuyện với AI, người dùng còn có thể truyền dữ liệu qua vệ tinh Starlink bằng các ứng dụng hỗ trợ kết nối SAT.

Mạng au Starlink Direct hiện phủ sóng tới hơn 99,9% dân số Nhật Bản, nhưng do đặc thù địa hình của quốc gia quần đảo, phạm vi phủ sóng tính theo diện tích mới đạt khoảng 60%. Kết nối điện thoại qua vệ tinh Starlink giúp mở rộng liên lạc tới 40% diện tích còn lại, cung cấp phương tiện liên lạc cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày cũng như các tình huống khẩn cấp tại vùng núi cao và các hải đảo xa xôi, nơi việc xây dựng hạ tầng viễn thông truyền thống gặp nhiều khó khăn.Dịch vụ dành cho cả khách hàng au Starlink Direct đang sử dụng dịch vụ và người đăng ký theo gói cước riêng của au Starlink Direct.