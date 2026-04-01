Khoa học
Vũ trụ - Thiên văn

SpaceX mất liên lạc với vệ tinh Starlink, nghi vỡ vụn trên quỹ đạo

Hoàng Anh

Hoàng Anh

17:00 | 01/04/2026
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SpaceX cho biết đã mất hoàn toàn liên lạc với một vệ tinh trong mạng Starlink sau khi thiết bị này gặp sự cố bất thường trên quỹ đạo vào ngày 29/3/2026
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SpaceX tiếp tục đối mặt với sự cố trên quỹ đạo khi một vệ tinh trong mạng lưới Starlink bất ngờ mất liên lạc, làm dấy lên lo ngại về độ ổn định của hệ thống internet vệ tinh đang được mở rộng nhanh chóng. Vệ tinh mang số hiệu 34343 đang hoạt động ở độ cao khoảng 560 km so với Trái Đất khi xảy ra sự cố, dẫn đến mất tín hiệu và nhiều khả năng đã bị phân rã thành các mảnh nhỏ.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, SpaceX xác nhận vệ tinh trải qua một sự cố trên quỹ đạo khiến việc liên lạc bị gián đoạn hoàn toàn. Theo đánh giá ban đầu, các mảnh vỡ không gây rủi ro đối với International Space Station (ISS), sứ mệnh Artemis II của NASA sắp tới, cũng như các hoạt động phóng gần đây của công ty. Do quỹ đạo ở độ cao thấp, phần lớn mảnh vỡ được dự đoán sẽ nhanh chóng bị kéo xuống và cháy rụi khi đi vào khí quyển trong vài tuần.

SpaceX mất liên lạc với vệ tinh Starlink, nghi vỡ vụn trên quỹ đạo
Hình ảnh minh họa vệ tinh mang số hiệu 34343 của Starlink xảy ra sự cố

Dữ liệu từ công ty theo dõi không gian LeoLabs cho thấy đây là một sự kiện tạo mảnh vỡ rõ ràng. Hệ thống radar của đơn vị này ghi nhận hàng chục vật thể nhỏ xuất hiện xung quanh vị trí của vệ tinh ngay sau thời điểm mất tín hiệu. LeoLabs nhận định sự cố có nhiều điểm tương đồng với vụ việc xảy ra ngày 17/12/2025 liên quan đến một vệ tinh Starlink khác.

Thách Thức Starlink của Elon Musk trong tương lai là gì?
Thách Thức Starlink của Elon Musk trong tương lai là gì?

Theo các phân tích ban đầu, nguyên nhân không phải do va chạm với rác vũ trụ hay vật thể bên ngoài, mà có thể xuất phát từ sự cố bên trong, như pin hoặc hệ thống đẩy. SpaceX cho biết đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân cụ thể và sẽ đưa ra các biện pháp khắc phục khi có kết luận.

Vệ tinh Starlink 34343 được phóng lên vào tháng 5/2025, thuộc thế hệ hiện đang được triển khai nhằm mở rộng mạng lưới internet vệ tinh toàn cầu. Sự cố lần này đánh dấu trường hợp thứ hai trong vòng hơn ba tháng xuất hiện hiện tượng tạo mảnh vỡ, làm dấy lên lo ngại về độ ổn định kỹ thuật khi số lượng vệ tinh trên quỹ đạo ngày càng tăng.

Dù vậy, cả SpaceX và LeoLabs đều cho rằng mức độ rủi ro hiện tại là thấp nhờ độ cao hoạt động của vệ tinh. Công ty dự kiến sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan của Mỹ để tiếp tục theo dõi tình hình. Vụ việc một lần nữa cho thấy những thách thức kỹ thuật trong việc vận hành các chòm vệ tinh quy mô lớn ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực internet vệ tinh.

Starlink SpaceX LeoLabs internet vệ tinh vệ tinh

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

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PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu