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Starlink xóa lõm sóng rút ngắn khoảng cách số tại 13 tỉnh thành Việt Nam

Công Khang

Công Khang

08:41 | 11/09/2026
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Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Starlink Services Việt Nam bàn giao 254 bộ thiết bị Starlink kèm gói dịch vụ miễn phí 6 tháng cho 13 tỉnh, thành phố, mở thêm hướng xóa lõm sóng ở những địa bàn khó khăn nhất.
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Theo thông tin mới nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 11/9/2026 tại Hà Nội, Cục Viễn thông phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận và bàn giao thiết bị đầu cuối cùng dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối cho những thôn còn lõm sóng và cho các trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo, cơ sở y tế công lập đang chịu tình trạng lõm sóng hoặc sóng yếu.

Hoạt động bàn giao thiết bị Starlink triển khai cụ thể các mục tiêu phát triển hạ tầng số theo Nghị quyết 57-NQ/TW, đồng thời gắn với Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Chặng cuối của bài toán phủ sóng toàn quốc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Chung, Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết việc xóa các khu vực lõm sóng đã đạt nhiều kết quả trong những năm qua. Trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai phủ sóng cho 3.245 thôn, bản có điện nhưng còn lõm sóng trên toàn quốc, qua đó đưa tỷ lệ thôn, bản có kết nối băng rộng di động lên 99,56%.

Ông Nguyễn Thành Chung, Cục trưởng Cục Viễn thông, phát biểu tại lễ tiếp nhận và bàn giao thiết bị đầu cuối cùng dịch vụ vệ tinh Starlink, Hà Nội ngày 11/9/2026.
Ông Nguyễn Thành Chung, Cục trưởng Cục Viễn thông, phát biểu tại lễ tiếp nhận và bàn giao thiết bị đầu cuối cùng dịch vụ vệ tinh Starlink, Hà Nội ngày 11/9/2026. Ảnh Bộ KH&CN

Theo Cục Viễn thông, kết quả rà soát năm 2026 xác định 435 thôn, bản còn lõm sóng tại 13 tỉnh, thành phố. Sau khi các doanh nghiệp đã phủ sóng cho 210 thôn và phát sinh thêm 48 thôn tại Tuyên Quang, Nghệ An, số thôn, bản cần tiếp tục xử lý còn 273, trong đó 82 thôn chưa có điện lưới, khiến việc triển khai hạ tầng viễn thông gặp thêm nhiều khó khăn. Quá trình rà soát cũng xác định 117 trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập còn bị lõm sóng, sóng yếu hoặc chập chờn, trong đó các doanh nghiệp đã xử lý 73 địa điểm.

Địa hình phức tạp, dân cư phân tán, chi phí đầu tư lớn, thiếu điện lưới và điều kiện triển khai hạ tầng mặt đất không thuận lợi khiến các doanh nghiệp mất nhiều thời gian và nguồn lực để xây dựng trạm phát sóng truyền thống. Trong bối cảnh đó, kết nối vệ tinh quỹ đạo tầm thấp do Starlink cung cấp có thể bổ sung một lựa chọn phù hợp cho những khu vực khó triển khai hạ tầng mặt đất, đặc biệt tại các thôn, bản chưa có điện lưới hoặc nằm ở địa hình xa, biệt lập.

254 bộ Starlink ưu tiên các điểm lõm sóng

Theo phương án của Cục Viễn thông, trước mắt 254 địa điểm tại 13 tỉnh, thành phố sẽ được hỗ trợ kết nối Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, gồm Cao Bằng, Đà Nẵng, Điện Biên, Gia Lai, Huế, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Tuyên Quang. Trong đợt đầu, các địa phương sẽ tiếp nhận 254 bộ Starlink Standard 4X kèm gói dịch vụ có tốc độ truy cập tối đa 400 Mbps và được miễn phí trong 6 tháng, theo đó mỗi thôn hoặc điểm lõm sóng, sóng yếu thuộc diện hỗ trợ được bố trí một thiết bị cùng một gói kết nối tương ứng.

Đại diện Cục Viễn thông và Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam ký biên bản bàn giao 254 bộ thiết bị Starlink Standard 4X cho 13 tỉnh, thành phố, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên
Đại diện Cục Viễn thông và Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam ký biên bản bàn giao 254 bộ thiết bị Starlink Standard 4X cho 13 tỉnh, thành phố. Ảnh Bộ KH&CN

Cục Viễn thông xác định hạ tầng viễn thông mặt đất vẫn là nền tảng căn bản cho kết nối lâu dài, trong khi Starlink được triển khai trước mắt tại những khu vực khó xây dựng hạ tầng để duy trì kết nối cho người dân và các cơ quan, đơn vị tại đây. Khi hạ tầng mặt đất được hoàn thiện, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đánh giá nhu cầu thực tế và tối ưu việc sử dụng số thiết bị Starlink đã bàn giao.

Đưa Starlink vào những khu vực này đặc biệt hữu ích với các điểm trường, cơ sở y tế, trụ sở chính quyền và cộng đồng dân cư ở vùng sâu, vùng xa, nơi một đường truyền Internet ổn định có thể đáp ứng nhu cầu liên lạc hằng ngày và hỗ trợ trực tiếp cho giáo dục số, y tế số, dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử cũng như công tác phòng chống thiên tai. Sử dụng Starlink tại các điểm lõm sóng cũng cho thấy cơ quan quản lý đang linh hoạt hơn trong phát triển hạ tầng số, khi chủ động sử dụng công nghệ vệ tinh để xử lý những khu vực khó triển khai hạ tầng mặt đất thay vì chờ toàn bộ mạng lưới hoàn thiện mới cung cấp kết nối cho người dân.

Chương trình viễn thông công ích đến năm 2030 bảo đảm kết nối lâu dài

Đại diện Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam cho biết chương trình hỗ trợ nằm trong cam kết của SpaceX và Starlink Services Việt Nam khi đề xuất thí điểm tại Việt Nam. Theo cam kết đó, doanh nghiệp hỗ trợ 1.000 bộ thiết bị Starlink cùng dịch vụ miễn phí 6 tháng để kết nối các trường học, bệnh viện, cộng đồng nông thôn và các đối tượng ưu tiên.

Starlink xóa lõm sóng rút ngắn khoảng cách số tại 13 tỉnh thành Việt Nam

Về lâu dài, bài toán xóa lõm sóng vẫn cần nguồn lực đầu tư ổn định và chính sách viễn thông công ích phù hợp. Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định 777/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 đặt mục tiêu phấn đấu 100% địa bàn thuộc phạm vi hỗ trợ được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, trong đó có hỗ trợ dịch vụ trên mạng vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại các điểm cộng đồng đặc biệt khó khăn.

Như vậy, 254 bộ thiết bị Starlink được bàn giao không chỉ nhằm bổ sung kết nối cho những khu vực còn khó triển khai hạ tầng mặt đất, mà còn cho thấy khả năng kết hợp giữa mạng viễn thông mặt đất, công nghệ vệ tinh, nguồn lực doanh nghiệp và chính sách viễn thông công ích để xử lý những điểm lõm sóng còn lại.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là đưa tỷ lệ phủ sóng lên 100%, mà còn bảo đảm người dân ở mọi vùng miền có thể tiếp cận thông tin và các dịch vụ số thiết yếu, qua đó từng bước giảm khoảng cách về cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận dịch vụ công và phát triển kinh tế giữa các khu vực.

Starlink xóa lõm sóng starlink việt nam Nghị quyết 57-NQ/TW khoảng cách số

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Cập nhật: 11/09/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
NL 99.99 13,600 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼50K
Trang sức 99.9 13,900 ▼70K 14,500 ▼70K
Trang sức 99.99 13,910 ▼70K 14,510 ▼70K
Cập nhật: 11/09/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cập nhật: 11/09/2026 22:00
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AUD 18043 18317 18901
CAD 18167 18443 19062
CHF 31138 31516 32163
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