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Điện thoại gập hút khách nhưng vẫn nặng, khó sửa

Phạm Anh

Phạm Anh

17:19 | 28/09/2026
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Điện thoại gập chiếm khoảng 2% thị trường, giá có thể vượt 2.000 USD. Màn hình 8 inch hấp dẫn, nhưng máy nặng, camera yếu hơn và rất khó sửa.
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Điện thoại gập hút khách nhưng vẫn nặng, khó sửa
Samsung Galaxy Z Fold8

Samsung, Apple và Google đều đã cho lên kệ điện thoại gập, và theo Engadget, nhóm sản phẩm này đang tăng dần khi người mua chấp nhận trả giá cao để đổi lấy những tính năng khác biệt và đều muốn máy làm tốt những gì hãng hứa hẹn.

Engadget dẫn số liệu cho biết 59% người đang dùng smartphone quan tâm tới dòng máy này, dù giá bán và độ bền vẫn khiến nhiều người chần chừ. Vậy, ưu điểm và nhược điểm của điện thoại gập là gì?

Ưu điểm và nhược điểm của điện thoại gập

Theo đánh giá, kích thước màn hình là ưu điểm của dòng điện thoại gập. Nhiều mẫu máy mở ra thành màn hình lên tới 8 inch mà vẫn gọn trong túi quần, đủ rộng để đọc sách, xem phim, lướt web hay soạn thảo và chỉnh sửa tài liệu. Các hãng cũng đang tinh chỉnh hệ điều hành để máy chạy nhiều ứng dụng cạnh nhau và cho phép vuốt nội dung từ ứng dụng này sang ứng dụng khác, trong khi giới lập trình dần sửa ứng dụng cho hợp với kiểu màn hình gập.

Điện thoại gập hút khách nhưng vẫn nặng, khó sửa
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Nhờ cấu tạo bản lề, điện thoại thoại gập đổi vai khá dễ dàng. Người dùng gập lại để dùng như điện thoại thường, mở ra thành máy tính bảng nhỏ, gập nửa chừng để biến nó thành laptop mini, hoặc dựng máy đứng như chân máy khi gọi video, chụp ảnh tự sướng. Cảm giác mở máy rồi gập lại nghe một tiếng tách cũng tạo nên sức hút riêng, thứ mà điện thoại thông thường khó mang lại.

Tuy nhiên, điện thoại gập cũng bộc lộ một yếu điểm, cụ thể như độ bền. Các hãng đều thử số lần gập cho từng mẫu máy, nhưng chưa mẫu nào dùng mãi không hỏng, còn một số đời cũ để lại nếp gấp lộ rõ, vừa kém đẹp vừa khó chịu về thị giác khi sử dụng. Lớp nhựa dẻo hoặc kính siêu mỏng phủ màn hình dễ trầy, trong khi bụi có thể làm kẹt cơ cấu bản lề. Người mua có thể nhìn chữ số đầu trong chuẩn chống bụi nước IP để ước lượng, số càng cao thì máy càng chịu bụi tốt.

Điện thoại gập hút khách nhưng vẫn nặng, khó sửa
iPhone Duo

Trọng lượng là điểm trừ tiếp theo mà nhiều người vẫn quan ngại. Bốn mẫu điện thoại gập bán chạy nhất tại Mỹ đều nặng hơn 200 g, một phần vì pin phải to hơn để nuôi màn hình lớn. Muốn thân máy mỏng đi, nhà thiết kế bỏ bớt cụm camera cồng kềnh, khiến camera trên phần lớn máy gập thua các smartphone cao cấp. Một số ứng dụng cũng chưa co giãn mượt khi người dùng chuyển giữa màn hình ngoài và màn hình trong.

Chuyện sửa chữa là nỗi lo cuối cùng. Điện thoại gập có nhiều bộ phận chuyển động nên tiền sửa cao, và trang chuyên sửa đồ công nghệ iFixit đánh giá các thiết bị này hiện chưa thể sửa. Ngoài ra, sức hút của điện thoại gập vô cùng hấp dẫn nên dễ bị kẻ gian nhòm ngó, do đó việc mua bảo hiểm điện thoại là khoản gần như bắt buộc.

Điện thoại gập hút khách nhưng vẫn nặng, khó sửa
Google Pixel 11 Pro Fold

Theo đó, quyết định mua tùy vào nhu cầu từng người. Ai cần màn hình lớn để đọc, làm việc hay chạy nhiều ứng dụng cùng lúc và sẵn lòng trả thêm tiền có thể dùng điện thoại gập làm máy chính hằng ngày, bởi dòng máy này đã đủ chín. Người hay làm rơi máy, cần camera tốt, dùng ứng dụng chưa hỗ trợ màn hình gập hoặc muốn tiết kiệm nên gắn bó với smartphone truyền thống cho tới khi máy gập bắt kịp.

Điện thoại gập Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Fold8 Ultra iPhone Duo Google Pixel 11 Pro Fold Xiaomi Fold 18 Pro Huawei Mate XT 2

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Hà Nội - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Đà Nẵng - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Miền Tây - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Tây Nguyên - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Cập nhật: 28/09/2026 18:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,940 ▼200K 14,240 ▼200K
Miếng SJC Nghệ An 13,940 ▼200K 14,240 ▼200K
Miếng SJC Thái Bình 13,940 ▼200K 14,240 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,890 ▼200K 14,290 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,890 ▼200K 14,290 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,890 ▼200K 14,290 ▼200K
NL 99.99 13,400 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,300 ▼150K
Trang sức 99.9 13,600 ▼200K 14,200 ▼200K
Trang sức 99.99 13,610 ▼200K 14,210 ▼200K
Cập nhật: 28/09/2026 18:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,394 ▼20K 14,242 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,394 ▼20K 14,243 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,389 ▼20K 1,419 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,389 ▼20K 142 ▼2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,364 ▼20K 1,409 ▼20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,505 ▼1980K 139,505 ▼1980K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,036 ▼1500K 105,836 ▼1500K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 86,172 ▼1360K 95,972 ▼1360K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,308 ▼1220K 86,108 ▼1220K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,503 ▼1166K 82,303 ▼1166K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,111 ▼834K 58,911 ▼834K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Cập nhật: 28/09/2026 18:45
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Cập nhật: 28/09/2026 18:45

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