Nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, Hường yêu cầu khách hàng khi chuyển khoản chỉ ghi tên và số điện thoại, tuyệt đối không đề cập đến nội dung mua bán hàng hóa.

Năm năm bán túi xách Hermes, nhẫn Cartier và váy Versace qua một tài khoản Facebook ít ai ngờ đến, Nguyễn Thị Thu Hường thu về gần 835 tỷ đồng mà không nộp một tờ khai thuế nào. Tháng 6/2025, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ra cáo trạng truy tố bị can về tội trốn thuế, khép lại hành trình kinh doanh mà cơ quan tố tụng mô tả là được tổ chức như một hệ thống hoàn chỉnh nhưng cố tình tồn tại ngoài rìa pháp luật.

Tài khoản Facebook thay vai trò của một doanh nghiệp

Hường, sinh năm 1987, trú tại quận Cầu Giấy, dùng trang "Hycloset new things by hy" từ năm 2020 để chào bán hàng xa xỉ. Bị can thuê nhân viên trực tin nhắn, xử lý đơn hàng, đóng gói và quản lý kho, vận hành đầy đủ các khâu của một doanh nghiệp bán lẻ mà không đăng ký kinh doanh và không khai báo với cơ quan thuế.

Toàn bộ giao dịch được thực hiện qua tài khoản ngân hàng cá nhân. Khách hàng chỉ được phép ghi tên và số điện thoại khi chuyển tiền, không đề cập nội dung mua bán, nhằm làm mờ dấu vết giao dịch thương mại trong hệ thống ngân hàng.

Dữ liệu từ phần mềm quản lý bán hàng mà cơ quan điều tra thu thập được cho thấy quy mô tăng mạnh qua từng năm. Năm 2023 một mình đã tạo ra hơn 272 tỷ đồng doanh thu. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2025, con số đã vượt 144 tỷ đồng. Tổng cộng trong 5 năm, giao dịch ghi nhận qua phần mềm đạt gần 835 tỷ đồng.

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Xóa dữ liệu nhưng không thoát được phục hồi kỹ thuật số

Khi cơ quan chức năng siết kiểm tra hoạt động thương mại điện tử vào giữa năm 2025, Hường thuê người xóa toàn bộ dữ liệu bán hàng. Bước đi này thất bại vì dữ liệu đã được lưu trong máy tính cá nhân, và cơ quan điều tra phục hồi thành công, tái dựng lại toàn bộ hành vi vi phạm.

Cơ quan giám định xác định số thuế bị trốn là hơn 12,5 tỷ đồng, gồm 8,3 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và 4,2 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân.

Hai bị can khác là Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương bị truy tố do đóng vai trò đầu mối cung cấp hàng hóa cho Hường và cũng không thực hiện nghĩa vụ thuế. Cơ quan điều tra xác định số thuế trốn của Phú là 433 triệu đồng, của Phương là 157 triệu đồng. Chồng của Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trước khi vụ án ra cáo trạng.

Dòng tiền cá nhân trở thành công cụ phát hiện vi phạm

Vụ án phản ánh một xu hướng rõ nét trong công tác kiểm tra thuế: cơ quan chức năng ngày càng dựa vào dữ liệu dòng tiền qua tài khoản cá nhân và nhật ký phần mềm bán hàng để phát hiện vi phạm, thay vì chờ doanh nghiệp tự khai báo. Quy mô gần 835 tỷ đồng qua một tài khoản Facebook cá nhân cho thấy mạng xã hội đã trở thành kênh kinh doanh thực thụ với doanh thu ngang doanh nghiệp vừa, nhưng thiếu cơ chế giám sát tương xứng trong nhiều năm.

Theo các chuyên gia nhận định, áp lực từ các vụ truy tố có quy mô lớn như thế này có thể thúc đẩy các nền tảng mạng xã hội phối hợp chặt hơn với cơ quan thuế trong việc chia sẻ dữ liệu giao dịch, dù hiện tại chưa có quy định bắt buộc cụ thể về vấn đề này.