Việt Nam là một trong những thị trường thương mại sôi động nhất khu vực

Cụ thể, báo cáo “State of Digital Commerce in Asia Pacific 2025”, nghiên cứu của YouGov được Visa (NYSE: V) ủy quyền cho thấy, 76% người tiêu dùng Việt Nam mua sắm trực tuyến từ hai đến ba lần mỗi tháng, tăng mạnh 19 điểm phần trăm so với năm 2024. Đà tăng trưởng này cho thấy sự thay đổi căn bản trong hành vi tiêu dùng, khi các nền tảng số không còn chỉ là lựa chọn thay thế mà đã trở thành động lực chính của hoạt động bán lẻ.

Người Việt sẵn sàng sử dụng AI cho trải nghiệm mua sắm

Thị trường ngày càng tinh tế

Dù giá trị và khuyến mại vẫn là những yếu tố quan trọng, nhưng người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng nâng cao tiêu chuẩn mua sắm. Họ không chỉ tìm kiếm mức giá tốt nhất, mà còn đặt kỳ vọng cao hơn vào hạ tầng thương mại đáng tin cậy: nền tảng ổn định, hệ thống thanh toán an toàn và quy trình hoàn tiền liền mạch đã trở thành những điều kiện tiên quyết khi ra quyết định mua sắm.

Xu hướng này cũng được phản ánh rõ nét trong nhận thức về công nghệ thanh toán. Nghiên cứu cho thấy 39% người tiêu dùng Việt Nam nhận biết về công nghệ tokenization - tiêu chuẩn bảo mật thay thế dữ liệu thẻ nhạy cảm bằng các mã token được mã hóa. Đây là mức độ nhận biết cao thứ hai tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này cho thấy thị trường Việt Nam đang sẵn sàng cho các trải nghiệm thanh toán an toàn, nhanh chóng chỉ với một cú click chuột. Hiện có 37% người tiêu dùng đã sử dụng tính năng thanh toán thẻ trực tuyến nhanh chóng qua một cú nhấp chuột, góp phần đặt nền móng cho nền kinh tế số liền mạch và thuận tiện hơn.

Sử dụng AI để so sánh giá đang ngày càng trở nên phổ biến

Dẫn đầu làn sóng thương mại ứng dụng AI

Việt Nam cũng đang khẳng định vị thế tiên phong trong làn sóng bán lẻ ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nghiên cứu cho thấy 83% người tiêu dùng hiện đang sử dụng AI để khám phá sản phẩm, và tỷ lệ này được dự báo sẽ tăng lên 93%. Đáng chú ý, Việt Nam đồng hạng với Ấn Độ về mức độ sẵn sàng cao nhất trong khu vực đối với agentic commerce, với 42% người tiêu dùng sẵn sàng cho phép các trợ lý AI thực hiện việc mua sắm thay mình.

Tuy nhiên, ngay cả trong bối cảnh tăng trưởng mạnh mẽ này, yếu tố niềm tin vẫn đóng vai trò then chốt. Trên toàn khu vực, sự do dự trong việc chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc nghi ngờ về các đề xuất từ AI vẫn là rào cản đáng kể. Dữ liệu cho thấy dù người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng trải nghiệm công nghệ mới, niềm tin bền vững sẽ thuộc về những nền tảng có thể chứng minh một các minh bạch về khả năng bảo mật và trao quyền kiểm soát dữ liệu cho người dùng.

Việt Nam là một trong những thị trường thương mại sôi động nhất khu vực

Thúc đẩy giai đoạn phát triển tiếp theo của nền kinh tế số

Để hỗ trợ đà phát triển này, Visa ra mắt các giải pháp thế hệ mới như Visa Intelligent Commerce và Trusted Agent Protocol. Những sáng kiến này được thiết kế nhằm xây dựng nền tảng niềm tin có khả năng mở rộng, cho phép thương mại ứng dụng AI phát triển một cách an toàn và bền vững.

Việt Nam là một trong những thị trường thương mại sôi động nhất khu vực

Chia sẻ về kết quả từ báo cáo trên, bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho rằng: “Việt Nam đang đứng trước thời điểm mang tính bước ngoặt, khi quá trình chuyển đổi số không chỉ tiếp tục tăng trưởng mà còn đang tái định hình nền kinh tế. Chúng tôi đang chứng kiến một thế hệ người tiêu dùng sẵn sàng cho tương lai - đón nhận AI và yêu cầu các tiêu chuẩn bảo mật đẳng cấp thế giới. Visa cam kết đồng hành cùng Chính phủ và các đối tác trong hệ sinh thái để xây dựng hạ tầng số vững chắc, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng. Thông qua việc thúc đẩy áp dụng các công nghệ an toàn như tokenization và khóa xác thực thanh toán (payment passkey), chúng tôi không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán, mà còn góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, đồng thời đảm bảo mỗi giao dịch đều đóng góp vào sự thịnh vượng số của quốc gia.”