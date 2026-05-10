DeepSeek V4 xuất hiện, đẩy cuộc đua AI sang giai đoạn mới

Sau hơn một năm tạo cú hích lớn từ V3 và R1, công ty AI Trung Quốc DeepSeek tiếp tục tung bản nâng cấp V4 dưới dạng xem trước. Mô hình mới tập trung vào ba yếu tố cốt lõi gồm khả năng xử lý ngữ cảnh dài, hiệu suất suy luận và tác vụ tự động hóa. Trong bối cảnh doanh nghiệp toàn cầu ngày càng cần AI xử lý lượng dữ liệu lớn với chi phí thấp, hướng đi của DeepSeek cho thấy tham vọng chiếm thị phần thực dụng thay vì chạy đua hình ảnh thương hiệu.

Phiên bản V4 Pro gây chú ý nhờ khả năng xử lý trực tiếp kho mã nguồn hoặc tài liệu dung lượng lớn mà chưa cần xây dựng thêm lớp truy xuất tăng cường RAG. Cách tiếp cận này giúp giảm độ phức tạp kỹ thuật, đồng thời hạn chế sai lệch truy xuất dữ liệu trong quá trình vận hành AI doanh nghiệp. DeepSeek cho biết hệ thống định tuyến chuyên gia 16x16 giúp điểm chuẩn MMLU tăng lên 88,5%, vượt mức 85,5% từng xuất hiện trên V3.

DeepSeek V4 mới. Ảnh: Internet

Điểm đáng chú ý nằm ở chiến lược giá. DeepSeek áp mức 2,8 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 8,8 USD cho đầu ra đối với V4 Pro. Khoảng chênh lệch này tạo sức ép trực tiếp lên các công ty AI Mỹ vốn duy trì mức phí cao trong thời gian dài. Với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, chi phí vận hành thấp quyết định khả năng tiếp cận AI nhiều hơn các thông số quảng bá.

Trong khi đó, bản V4 Flash hướng tới nhóm sản phẩm cần tốc độ xử lý nhanh và tối ưu tài nguyên. Mô hình sở hữu 284 tỷ tham số, kích hoạt 13 tỷ tham số hoạt động, cạnh tranh trực diện với GPT-4o-mini hay Claude Haiku. DeepSeek đặt giá 0,4 USD cho đầu vào và 1,2 USD cho đầu ra trên mỗi triệu token, thấp hơn đáng kể mặt bằng chung thị trường hiện nay.

Giới quan sát đánh giá cửa sổ ngữ cảnh một triệu token trở thành thách thức lớn với các nền tảng từng dẫn đầu mảng xử lý ngữ cảnh dài. Thay vì chỉ tập trung tăng sức mạnh mô hình, DeepSeek chọn hướng kết hợp hiệu năng cao cùng chi phí thấp để mở rộng tốc độ phổ cập AI. Cách tiếp cận này tạo khác biệt rõ rệt giữa các công ty AI Trung Quốc với nhiều hãng phương Tây vốn ưu tiên hệ sinh thái độc quyền và dịch vụ cao cấp.

Sự xuất hiện của V4 cũng cho thấy nhịp độ cạnh tranh AI toàn cầu ngày càng gấp gáp. Chỉ vài giờ trước đó, OpenAI công bố GPT-5.5 với tuyên bố tăng khả năng xử lý nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và tác vụ máy tính. OpenAI đặt trọng tâm vào mô hình đa năng phục vụ hệ sinh thái ứng dụng quy mô lớn, còn DeepSeek tập trung giảm chi phí triển khai và mở rộng khả năng tiếp cận doanh nghiệp phổ thông.

Đầu năm 2025, DeepSeek từng khiến thị trường công nghệ chấn động khi công bố R1 với chi phí thấp hơn mạnh so với nhiều mô hình cao cấp. Làn sóng khi đó kéo theo biến động lớn trên thị trường chứng khoán công nghệ, đồng thời buộc nhiều hãng AI Mỹ tăng tốc điều chỉnh chiến lược. Với V4, DeepSeek tiếp tục phát đi tín hiệu mới: cuộc đua AI hiện nay không còn xoay quanh quy mô đầu tư, mà chuyển sang bài toán hiệu quả vận hành và tốc độ phổ cập thực tế.