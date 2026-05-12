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Qualcomm ra Snapdragon 6 Gen 5, 4 Gen 5 tập trung pin và độ mượt

Minh Đức

Minh Đức

12:21 | 12/05/2026
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Snapdragon 6 Gen 5 và Snapdragon 4 Gen 5 vừa xuất hiện với loạt nâng cấp tập trung vào pin, tốc độ phản hồi và khả năng chơi game ổn định. Qualcomm đồng thời đưa nhiều tính năng từng thuộc phân khúc cao cấp xuống nhóm smartphone giá thấp hơn, tạo sức ép lớn lên thị trường Android tầm trung cuối năm 2026.
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Qualcomm vừa công bố hai vi xử lý mới gồm Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 và Snapdragon 4 Gen 5 tại San Diego, mở rộng cuộc đua hiệu năng xuống nhóm smartphone tầm trung và phổ thông. Thay vì chạy theo sức mạnh xử lý thuần túy, Qualcomm chuyển trọng tâm sang thời lượng pin, độ ổn định giao diện cùng khả năng phản hồi hằng ngày, đúng nhu cầu sử dụng phổ biến trên thị trường di động năm 2026.

Snapdragon 6 Gen 5 sở hữu cấu trúc CPU mới với 4 nhân hiệu năng cao đạt xung nhịp 2.6GHz, vượt đáng kể thế hệ trước chỉ có một nhân đạt 2.3GHz. Cách nâng cấp này giúp chip cải thiện đồng thời tốc độ xử lý đơn nhân lẫn đa nhiệm, phù hợp xu hướng ứng dụng AI cục bộ ngày càng nặng trên Android. Qualcomm còn tích hợp công nghệ Smooth Motion UI giúp mở ứng dụng nhanh hơn 20% và giảm 18% hiện tượng rớt khung hình khi cuộn giao diện.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 và 4 Gen 5. Ảnh: Internet
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 và 4 Gen 5. Ảnh: Internet

GPU Adreno trên Snapdragon 6 Gen 5 tăng hiệu năng 21% nhưng điện năng tiêu thụ giảm 8%. Đây mới chính yếu tố đáng chú ý bởi smartphone tầm trung hiện chịu áp lực lớn từ màn hình tần số quét cao và game di động ngày càng nặng. Thay vì chỉ đẩy xung nhịp, Qualcomm chuyển sang tối ưu hiệu suất trên từng watt điện tiêu thụ nhằm kéo dài thời gian sử dụng pin thực tế.

Con chip đầu 6 mới còn hỗ trợ camera 200MP, Wi-Fi 7 cùng Bluetooth 6.0. Việc Wi-Fi 7 lần đầu xuất hiện trên dòng Snapdragon 6 cho thấy khoảng cách công nghệ giữa phân khúc cận cao cấp và trung cấp đang thu hẹp rất nhanh. Tuy nhiên, Qualcomm lại cắt bỏ mmWave trên modem 5G và hạ chuẩn USB xuống 2.0. Động thái này cho thấy hãng ưu tiên giảm chi phí linh kiện hơn cuộc đua thông số vốn ít tác động trực tiếp tới người dùng phổ thông.

6G là
6G là 'trụ cột' của trí tuệ nhân tạo

Ở phân khúc thấp hơn, Snapdragon 4 Gen 5 tạo bất ngờ lớn khi hiệu năng GPU tăng tới 77%. Nhờ thay đổi này, smartphone giá rẻ bắt đầu tiếp cận trải nghiệm chơi game 90 FPS ổn định, điều từng chỉ xuất hiện trên thiết bị tầm trung vài năm trước. Qualcomm đồng thời nâng khả năng quay video lên chuẩn 4K 30fps thay cho giới hạn Full HD trước đây.

Công nghệ Smooth Motion UI tiếp tục xuất hiện trên Snapdragon 4 Gen 5 với tốc độ phản hồi ứng dụng nhanh hơn 43% và giảm 25% tình trạng giật màn hình. Những thay đổi này tác động trực tiếp tới trải nghiệm hằng ngày như vuốt mạng xã hội, xem video ngắn hoặc chuyển đổi ứng dụng liên tục, nhóm tác vụ chiếm phần lớn thời gian sử dụng smartphone hiện nay.

Dù vậy, Snapdragon 4 Gen 5 vẫn chỉ hỗ trợ RAM LPDDR4X thay vì LPDDR5 như đời trước. Wi-Fi 5 và Bluetooth 5.1 cũng tiếp tục tồn tại trên dòng chip phổ thông mới. Qualcomm dường như chấp nhận hy sinh một phần thông số kết nối nhằm giữ giá thiết bị ở mức cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh thị trường smartphone Android giá rẻ chịu áp lực giảm biên lợi nhuận.

Thông số Snapdragon 4 Gen 5 Snapdragon 6 Gen 5
CPU 2 nhân 2.4GHz + 6 nhân 2.0GHz 4 nhân 2.6GHz + 4 nhân 2.0GHz
GPU Tăng 77% Tăng 21%
Màn hình 1080p+ 144Hz 1080p+ 144Hz
Camera 108MP 200MP
Video 4K 30fps 4K 30fps
5G Dual SIM Dual Active sub-6GHz
Wi-Fi Wi-Fi 5 Wi-Fi 7
Bluetooth Bluetooth 5.1 Bluetooth 6.0
Sạc nhanh Quick Charge 5 Quick Charge 5

Các hãng Honor, Oppo, Realme và Redmi xác nhận đang phát triển smartphone dùng hai nền tảng mới này. Những thiết bị thương mại đầu tiên dự kiến lên kệ toàn cầu trong nửa cuối năm 2026, mở màn giai đoạn cạnh tranh mới ở phân khúc Android tầm trung và phổ thông.

Qualcomm Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 GPU Wifi 7 pin smartphone tầm trung

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
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Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
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Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

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Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

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EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

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Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026