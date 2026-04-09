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Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro: Qualcomm tập trung phát triển AI và GPU

Tạ Thành

Tạ Thành

08:23 | 09/04/2026
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Qualcomm đang chuẩn bị giới thiệu thế hệ chip di động cao cấp mới mang tên Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro vào khoảng tháng 9/2026. Những thông tin rò rỉ cho thấy hãng không còn chỉ tập trung vào việc đẩy hiệu năng CPU.
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Hiệu năng CPU tăng nhẹ, ưu tiên tính ổn định

Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Qualcomm sẽ cho ra mắt Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, dòng chip mới trên tiến trình 2nm của TSMC. Đây là bước tiến lớn về công nghệ bán dẫn, nhưng mức cải thiện hiệu năng CPU lại không quá đột phá. Các báo cáo cho biết sức mạnh xử lý trung tâm của phiên bản Pro chỉ tăng dưới 20% so với thế hệ trước

Thay vì tiếp tục chạy đua xung nhịp, Qualcomm điều chỉnh cấu trúc CPU theo hướng linh hoạt hơn. Cụ thể, hãng chuyển từ mô hình lõi truyền thống sang bố trí 2+3+3, gồm hai nhân hiệu năng cao nhất và hai cụm ba nhân với tốc độ khác nhau. Cách thiết kế này giúp chip phân bổ tác vụ hợp lý hơn, giảm tải nhiệt và tiết kiệm năng lượng trong các tình huống sử dụng thực tế.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro
Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Động thái này phản ánh thực tế rằng CPU trên smartphone đang tiến gần đến giới hạn vật lý về xung nhịp và điện năng. Việc tăng hiệu năng đơn thuần không còn mang lại nhiều giá trị nếu đi kèm tình trạng quá nhiệt hoặc tiêu hao pin nhanh. Vì vậy, Qualcomm chuyển sang ưu tiên hiệu năng bền vững – yếu tố người dùng có thể cảm nhận rõ hơn trong quá trình sử dụng dài hạn.

GPU và AI trở thành trọng tâm nâng cấp

Trái ngược với CPU, bộ xử lý đồ họa trên Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro được đầu tư mạnh. Chip dự kiến tích hợp GPU Adreno 850 mới, đi kèm bộ nhớ đệm lớn hơn và hỗ trợ RAM chuẩn LPDDR6.

Những cải tiến này giúp tăng đáng kể băng thông và khả năng xử lý đồ họa. Một số nguồn tin cho rằng dung lượng và tốc độ bộ nhớ dành cho GPU có thể tăng tới 50% so với thế hệ trước. Điều này mang lại lợi thế rõ rệt trong các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao, xử lý hình ảnh thời gian thực và đặc biệt là các ứng dụng AI chạy trực tiếp trên thiết bị.

Việc nâng cấp GPU không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí. Trong bối cảnh AI trên thiết bị (on-device AI) phát triển mạnh, GPU và bộ nhớ trở thành yếu tố quyết định khả năng xử lý mô hình lớn mà không cần phụ thuộc vào điện toán đám mây. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế bảo mật dữ liệu và giảm độ trễ.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro được đầu tư mạnh bộ xử lí đồ họa
Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro được đầu tư mạnh bộ xử lí đồ họa

Sự thay đổi trong kiến trúc CPU của Qualcomm không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều hãng sản xuất chip khác cũng đang thử nghiệm các cấu trúc lõi linh hoạt hơn để tối ưu hiệu quả. Đơn cử, Dimensity 9600 của MediaTek được cho là áp dụng mô hình tương tự, cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ ràng trong ngành bán dẫn di động.

Các nhà sản xuất không còn đặt nặng việc đạt điểm benchmark cao trong thời gian ngắn. Thay vào đó, họ tập trung cải thiện trải nghiệm thực tế, bao gồm thời lượng pin, khả năng duy trì hiệu năng lâu dài và tối ưu cho các tác vụ mới như AI hay gaming.

Kỳ vọng mới từ người dùng cao cấp

Dù mức tăng CPU chưa thực sự ấn tượng, giới công nghệ vẫn đánh giá cao hướng đi của Qualcomm. Thực tế cho thấy nhu cầu sử dụng smartphone đang thay đổi nhanh chóng. Người dùng không chỉ cần thiết bị xử lý nhanh trong các tác vụ cơ bản, mà còn đòi hỏi khả năng chơi game ổn định, xử lý video chất lượng cao và vận hành các tính năng AI phức tạp.

Trước đó, thế hệ tiền nhiệm đã chứng minh khả năng chạy mượt các tựa game nặng thông qua giả lập. Với GPU được nâng cấp mạnh, dòng chip mới nhiều khả năng sẽ cải thiện đáng kể tốc độ khung hình và độ ổn định trong các kịch bản tương tự.

Qualcomm ra mắt Snapdragon 8 Elite với CPU cho điện thoại

Hiện tại, tất cả thông tin về Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro vẫn dừng ở mức rò rỉ. Qualcomm chưa đưa ra xác nhận chính thức về cấu hình cũng như hiệu năng của sản phẩm.

Tuy vậy, những dữ liệu ban đầu đã phần nào cho thấy chiến lược mới của hãng: giảm tốc cuộc đua CPU, tập trung vào GPU và AI để đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế. Nếu xu hướng này tiếp tục được duy trì, thị trường chip di động cao cấp trong thời gian tới có thể sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kể về cách đánh giá hiệu năng từ con số lý thuyết đến trải nghiệm thực tế.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
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Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

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ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

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