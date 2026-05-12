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LocknLock lan tỏa mô hình nhượng quyền, kiến tạo không gian mua sắm truyền cảm hứng

Thanh Vượng

Thanh Vượng

07:49 | 12/05/2026
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Từ TP.HCM, Hà Nội đến Nha Trang, hệ thống nhượng quyền của LocknLock đang dần phủ rộng, mang đến trải nghiệm mua sắm chuẩn quốc tế cùng những giải pháp sống hiện đại, tiện nghi cho người tiêu dùng Việt Nam.
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Đưa tiêu chuẩn quốc tế đến gần hơn với gia đình Việt

Trải qua gần nửa thế kỷ phát triển trên thị trường toàn cầu, LocknLock được biết đến với các sản phẩm gia dụng mang tính tiện ích cao và thiết kế hiện đại. Tại Việt Nam, thương hiệu lựa chọn phát triển mô hình nhượng quyền nhằm tăng cường kết nối với người tiêu dùng địa phương, đồng thời tối ưu hóa hệ thống phân phối và dịch vụ.

LocknLock lan tỏa mô hình nhượng quyền, kiến tạo không gian mua sắm truyền cảm hứng

Thông qua việc hợp tác với các đối tác am hiểu thị trường, LocknLock từng bước đưa những tiêu chuẩn quốc tế vào không gian sống của gia đình Việt theo cách gần gũi và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng thực tế.

Không gian mua sắm truyền cảm hứng cho cuộc sống hiện đại

Điểm khác biệt tại các cửa hàng nhượng quyền LocknLock nằm ở cách sắp xếp và trưng bày sản phẩm. Thay vì chỉ đơn thuần là những kệ hàng, không gian được thiết kế theo từng nhu cầu sử dụng thực tế trong gia đình.

Khách hàng có thể dễ dàng hình dung cách bố trí nhà bếp gọn gàng, cách lưu trữ tiện lợi hay những giải pháp giúp tối ưu không gian sống.

LocknLock lan tỏa mô hình nhượng quyền, kiến tạo không gian mua sắm truyền cảm hứng

Từ nồi chảo, hộp bảo quản đến các vật dụng nhà bếp, mọi sản phẩm đều được sắp xếp trực quan để mang lại trải nghiệm tham quan dễ hiểu và gần gũi hơn.

Sự đồng bộ trong thiết kế cùng phong cách trưng bày hiện đại giúp mỗi cửa hàng không chỉ là nơi mua sắm mà còn trở thành nơi khơi gợi cảm hứng chăm sóc tổ ấm mỗi ngày.

Theo đại diện thương hiệu, mô hình nhượng quyền được LocknLock lựa chọn bởi các đối tác địa phương là những người hiểu rõ nhu cầu và thói quen tiêu dùng tại từng khu vực.

Nhờ đó, khách hàng khi đến cửa hàng không chỉ được tư vấn về sản phẩm mà còn được gợi ý các giải pháp phù hợp với không gian sống và nhu cầu sử dụng của từng gia đình. Bên cạnh trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, nhiều chương trình ưu đãi, quà tặng và hoạt động trải nghiệm cũng thường xuyên được triển khai tại cửa hàng nhằm tăng tính kết nối với người tiêu dùng.

Mở rộng hệ thống trên toàn quốc

Từ những cửa hàng đầu tiên, hệ thống LocknLock đã tăng lên hơn 20 điểm hiện diện trên toàn quốc – trải dài từ TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ đến Hà Nội, Bắc Giang, và mới nhất là Nha Trang với không gian khai trương tươi mới, sinh động, mang đến tín hiệu tích cực về sức lan tỏa ngày càng rộng của thương hiệu.

LocknLock lan tỏa mô hình nhượng quyền, kiến tạo không gian mua sắm truyền cảm hứng

Sự kiên trì theo đuổi mô hình nhượng quyền cho thấy cam kết của LocknLock trong việc xóa bỏ rào cản địa lý, để dù bạn ở đâu, bạn vẫn có thể tiếp cận một không gian mua sắm chuẩn mực, nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp và được truyền cảm hứng để chăm sóc ngôi nhà của mình mỗi ngày.

Đại diện thương hiệu cho biết, mỗi cửa hàng nhượng quyền không chỉ là một điểm bán mà còn được xem như “trạm sạc” cảm hứng sống, nơi khách hàng có thể tìm thấy những giải pháp tiện nghi để nâng cao chất lượng cuộc sống hằng ngày.

Bên cạnh việc mang đến trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng, LocknLock cũng đang mở rộng cơ hội hợp tác dành cho các đối tác quan tâm đến mô hình nhượng quyền. Với hệ thống vận hành bài bản, thương hiệu quốc tế và sự đồng hành trong quá trình phát triển, mô hình nhượng quyền LocknLock hướng đến việc xây dựng mạng lưới đối tác bền vững tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

LocknLock nhượng quyền cửa hàng nhượng quyền LocknLock

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
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Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026