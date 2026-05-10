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Ngành Logistics Việt Nam trước áp lực chuyển đổi số và ứng dụng AI toàn diện

Lê Giang

Lê Giang

22:02 | 10/05/2026
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Ngày 9/5, Diễn đàn Công nghệ Logistics 2026 - VALOMA LogTech Forum 2026 với chủ đề “AI định hình tương lai logistics” đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút khoảng 300 - 500 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia, giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng.
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Sự kiện do Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) tổ chức nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ và kết nối giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo trong ngành logistics.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) nhấn mạnh AI đang trở thành yếu tố cốt lõi định hình tương lai ngành logistics.

Ngành Logistics Việt Nam trước áp lực chuyển đổi số và ứng dụng AI toàn diện
Diễn đàn thu hút khoảng 300 - 500 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia, giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng.

Theo ông Chương, AI hiện đã được ứng dụng rộng rãi trong tối ưu vận tải, quản lý kho bãi, phân tích dữ liệu chuỗi cung ứng theo thời gian thực và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

“Giá trị thực sự của công nghệ không nằm ở sự hào nhoáng mà ở khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp”, ông Nguyễn Thanh Chương nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Bình Minh, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng AI không còn là lựa chọn mang tính tham khảo mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp logistics tồn tại và cạnh tranh.

Theo ông Minh, áp lực chuyển đổi hiện nay đã chuyển từ trạng thái “nên làm” sang “phải làm”. Nếu không kịp ứng dụng AI, doanh nghiệp có nguy cơ tụt hậu khi chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng yêu cầu cao về tốc độ, tính minh bạch và khả năng thích ứng.

Doanh nghiệp logistics đối mặt thách thức triển khai AI

Dù tiềm năng lớn, nhiều chuyên gia cho rằng khoảng cách giữa kỳ vọng công nghệ và khả năng triển khai thực tế tại doanh nghiệp logistics Việt Nam vẫn còn khá lớn.

Phần lớn doanh nghiệp hiện mới dừng ở mức số hóa quy trình cơ bản, trong khi việc ứng dụng AI vào phân tích dữ liệu, dự báo nhu cầu và hỗ trợ ra quyết định còn hạn chế.

Tại diễn đàn, J&T Express mang đến góc nhìn thực tiễn về ứng dụng AI trong vận hành chuyển phát nhanh. Với chủ đề “AI trong logistics không chỉ là xu hướng, mà là vận hành mỗi ngày trong ngành chuyển phát nhanh”, doanh nghiệp này chia sẻ bài toán xử lý hàng triệu đơn hàng mỗi ngày với tốc độ cao nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác.

Ngành Logistics Việt Nam trước áp lực chuyển đổi số và ứng dụng AI toàn diện
PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) phát biểu khai mạc diễn đàn.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Quản lý Dự án Công nghệ, Công ty TNHH J&T Express Việt Nam cho rằng trong logistics, bên cạnh dòng chảy hàng hóa còn có “dòng chảy dữ liệu” đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

“Nhiều năm qua, doanh nghiệp vận hành dựa trên kinh nghiệm và quy trình thủ công. Nhưng khi quy mô thị trường bùng nổ, kinh nghiệm đơn thuần đã chạm tới giới hạn. AI giờ đây là giải pháp bắt buộc để cạnh tranh”, ông Dũng nhận định.

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), nhiều doanh nghiệp logistics Việt Nam đã bắt đầu ứng dụng AI vào tối ưu lộ trình giao hàng, quản lý kho bằng thị giác máy tính và tự động hóa quy trình vận hành.

Tuy nhiên, bài toán về nguồn lực, chi phí đầu tư và năng lực triển khai công nghệ vẫn là thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp.

Thúc đẩy hệ sinh thái logistics thông minh

Một trong những nội dung đáng chú ý tại diễn đàn là tham luận “Tái định hình chuỗi cung ứng doanh nghiệp sản xuất trong kỷ nguyên AI” của ông Nguyễn Tiến Đồng, Giám đốc Kỹ thuật AI, CMC.

Ngành Logistics Việt Nam trước áp lực chuyển đổi số và ứng dụng AI toàn diện

PGS. TS. Nguyễn Bình Minh, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bài trình bày phân tích cách AI đang thay đổi mô hình vận hành chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp sản xuất, từ quản lý dựa trên kinh nghiệm sang mô hình ra quyết định liên tục dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Thông qua case study triển khai hệ thống AI Agent cho nhà máy sản xuất thép, diễn giả cho thấy khả năng ứng dụng AI trong quản lý mua hàng, tồn kho, kho vận, tự động hóa SAP và hỗ trợ điều hành doanh nghiệp.

Đồng hành cùng diễn đàn năm nay, HDBank giới thiệu nhiều giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp logistics nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và ứng dụng AI trong vận hành. Các giải pháp bao gồm hỗ trợ tín dụng linh hoạt cho đầu tư công nghệ, cấp hạn mức tín dụng không tài sản bảo đảm lên tới 30 tỷ đồng cùng lãi suất từ 8,7%/năm.

Ngành Logistics Việt Nam trước áp lực chuyển đổi số và ứng dụng AI toàn diện
BTC tri ân các nhà tài trợ tại diễn đàn.

Theo ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp HDBank, sự kết hợp giữa công nghệ AI và nguồn lực tài chính phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp logistics nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng tốt hơn với biến động của thị trường toàn cầu.

Với nhiều nội dung chuyên sâu và bám sát thực tiễn, VALOMA LogTech Forum 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái logistics thông minh và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Logistics Việt Nam VALOMA LogTech Forum 2026 Chuyển đổi số

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
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Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

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Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026