LOGFAIR 2026: Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, thúc đẩy nhân lực logistics chất lượng cao

Ngày hội Việc làm VALOMA 2026 (LOGFAIR 2026) vừa được tổ chức đồng thời tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM, thu hút đông đảo sinh viên, học sinh tham gia.

Đây được xem là ngày hội việc làm chuyên ngành logistics và chuỗi cung ứng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và hơn 20.000 sinh viên trên toàn quốc.

Tại Hà Nội, sự kiện diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội; tại Hải Phòng là Trường Đại học Hải Phòng; tại Đà Nẵng tổ chức ở Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; và tại TP.HCM do Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM đăng cai.

Nhu cầu nhân lực logistics tăng mạnh trong bối cảnh mới

Trong bối cảnh ngành logistics Việt Nam chịu tác động mạnh từ các xu hướng như tăng trưởng thương mại điện tử, chuyển đổi số và dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, nhu cầu nhân lực ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) phát biểu tại sự kiện.

Không chỉ yêu cầu kiến thức chuyên môn về logistics - chuỗi cung ứng, thị trường lao động còn đòi hỏi nguồn nhân lực có năng lực công nghệ, phân tích dữ liệu và tư duy quản trị theo chuẩn quốc tế.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Trưởng Ban Tổ chức cho biết, LOGFAIR 2026 hướng tới mục tiêu thúc đẩy kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp – nhà trường – sinh viên, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực logistics, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như: khu gian hàng tuyển dụng, trưng bày doanh nghiệp; hội thảo, tọa đàm chuyên đề về xu hướng nhân lực logistics; tư vấn hướng nghiệp và kết nối việc làm trực tiếp.

Đặc biệt, các câu lạc bộ logistics của sinh viên từ nhiều trường đại học, cao đẳng cũng có cơ hội giao lưu, hình thành mạng lưới kết nối rộng lớn, góp phần phát triển cộng đồng nhân lực logistics trẻ.

Đại diện các trường đại học, doanh nghiệp ... tham dự tọa đàm.

Theo đại diện Ban Tổ chức, việc tổ chức ngày hội việc làm đồng thời tại nhiều địa phương là bước tiến mới, mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm cho sinh viên trên phạm vi toàn quốc, thay vì chỉ giới hạn trong từng cơ sở đào tạo.

Hướng tới hệ sinh thái nhân lực logistics bền vững

Không chỉ mang lại cơ hội việc làm, LOGFAIR 2026 còn giúp các cơ sở đào tạo gắn kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp, cập nhật xu hướng thị trường lao động và nâng cao chất lượng đào tạo.

Đối với học sinh và phụ huynh, sự kiện cũng cung cấp thông tin thực tiễn về ngành logistics – một lĩnh vực giàu tiềm năng trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế.

Với quy mô toàn quốc và sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, LOGFAIR 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái nhân lực logistics chuyên nghiệp, bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn mới.