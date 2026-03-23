Ngày hội việc làm toàn quốc 2026: Định hình thị trường lao động chuyển đổi số

Hậu Thạch

Hậu Thạch

14:01 | 23/03/2026
Ngày 28/3/2026 tới đây, tại Hải Phòng sẽ diễn ra “Ngày hội Việc làm Kết nối Toàn quốc 2026: Công nghệ số và Kinh tế xanh”, một hoạt động quy mô lớn nhằm thúc đẩy kết nối cung cầu lao động trong bối cảnh chuyển đổi mô hình phát triển.
Ngày hội việc làm toàn quốc 2026: Định hình thị trường lao động chuyển đổi số
"Ngày hội Việc làm Kết nối Toàn quốc 2026: Công nghệ số & Kinh tế xanh" do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng chủ trì tổ chức.

Sự kiện do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng chủ trì tổ chức, hướng tới mục tiêu tạo lập không gian gặp gỡ trực tiếp và trực tuyến giữa người lao động và doanh nghiệp, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm, nhất là đối với lực lượng lao động trẻ, sinh viên mới tốt nghiệp và những người có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp.

Theo Ban tổ chức, Ngày hội dự kiến quy tụ khoảng 135 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, đồng thời kết nối với 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Việc tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến không chỉ nâng cao hiệu quả kết nối mà còn thích ứng với xu hướng số hóa thị trường lao động.

Chủ đề “Công nghệ số - Kinh tế xanh” phản ánh rõ nét định hướng phát triển của thị trường lao động trong giai đoạn mới. Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các lĩnh vực then chốt như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, sản xuất điện tử, kỹ thuật công nghiệp, quản lý sản xuất, năng lượng tái tạo và các ngành dịch vụ.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động thiết thực sẽ được triển khai như lễ khai mạc, tham quan gian hàng tuyển dụng, tọa đàm về xu hướng việc làm trong kỷ nguyên số và các phiên phỏng vấn trực tiếp giữa doanh nghiệp với người lao động.

Đáng chú ý, sự tham gia của các chuyên gia nhân sự và đại diện doanh nghiệp sẽ cung cấp những thông tin cập nhật về nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu kỹ năng và xu hướng phát triển của thị trường lao động. Đây được xem là cơ sở quan trọng để người lao động định hướng nghề nghiệp phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.

