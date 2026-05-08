Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các nước bắt đầu dự hội nghị cấp cao ASEAN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chủ trì lễ đón các trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 là 1 trong 2 cuộc họp định kỳ hằng năm của lãnh đạo ASEAN trong năm 2026. Đây là dịp quan trọng để lãnh đạo các nước chia sẻ đánh giá toàn diện tình hình thế giới và khu vực, thống nhất các định hướng chiến lược và biện pháp tăng cường hợp tác ASEAN.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên toàn thể hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: TTXVN

Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân. Ảnh: Nhật Bắc

Phiên toàn thể hội nghị sẽ thảo luận các nội dung: Tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tập trung vào bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và hỗ trợ công dân ASEAN. Trong khi đó, phiên họp hẹp tập trung thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Dự kiến, hội nghị sẽ thông qua và ghi nhận hơn 20 văn kiện.

Trên tinh thần chủ động, tích cực, chân thành và có trách nhiệm, đoàn Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Philippines - nước Chủ tịch ASEAN 2026 và các nước ASEAN đóng góp vào thành công chung của hội nghị.

Trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự phiên khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: Nhật Bắc

Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên toàn thể hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội 14 và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Biến 'gần gũi địa lý' thành 'lợi thế gắn kết chiến lược' giữa Việt Nam, Campuchia, Lào

Trước đó, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống đoàn kết, gắn bó với Campuchia và Lào, khẳng định trên cương vị mới sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ ba nước, hợp tác chặt chẽ với hai Thủ tướng để cùng đưa "tình nghĩa truyền thống" giữa ba nước thành "động lực phát triển" và biến "gần gũi địa lý" thành "lợi thế gắn kết chiến lược" để ba nước cùng phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone - Ảnh: Nhật Bắc

Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng đảm nhận cương vị mới đầy trọng trách, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam đã dành cho Campuchia và Lào trong những năm qua, khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ và thường xuyên với Thủ tướng Lê Minh Hưng để tiếp tục đưa quan hệ ba nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Ba Thủ tướng bày tỏ vui mừng quan hệ ba nước thời gian qua tiếp tục được củng cố. Các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào cũng như cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng (6/2/2026) đã tạo xung lực mới, định hướng hợp tác toàn diện giữa ba nước.

Ba nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao; thương mại, đầu tư được duy trì ổn định, một số dự án của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia và Lào đang triển khai hiệu quả.

Ba Thủ tướng nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi và tiếp xúc cấp cao, phát huy các cơ chế hiện có để thúc đẩy hợp tác song phương cũng như hợp tác ba bên; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh, tích cực chia sẻ thông tin, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Ba lãnh đạo nhất trí tạo đột phá gắn kết kinh tế, chuỗi cung ứng, kết nối giao thông, mở thêm đường bay thẳng giữa các thành phố lớn, kết nối năng lượng, logistics và thương mại qua biên giới, đẩy mạnh việc triển khai thực chất các dự án hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược. Ba nước sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và đa dạng hóa sản phẩm du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu hợp tác và quan hệ đoàn kết, hữu nghị...

Ba Thủ tướng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà ba bên cùng quan tâm; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ đoàn kết gắn bó, hợp tác chặt chẽ giữa ba nước cũng như đẩy mạnh hợp tác với các nước ASEAN khác.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, ba Thủ tướng khẳng định quyết tâm và cam kết luôn ưu tiên vun đắp, thúc đẩy quan hệ ba nước, vì lợi ích của nhân dân ba nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.