Thủ tướng yêu cầu phát triển VNeID thành nền tảng số quốc gia

VNeID giữ vai trò trung tâm trong chuyển đổi số

Sáng 12/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng Thủ tướng trao bức tượng "Bác Hồ về thăm quê", món quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng lực lượng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của lực lượng trong 80 năm qua. Ông nhấn mạnh việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai căn cước gắn chip, định danh và xác thực điện tử, cùng việc thực hiện Đề án 06 là các thành tích có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng đặt ra sáu trọng tâm cho giai đoạn tới. Ông yêu cầu lực lượng tiếp tục nâng cấp hệ thống định danh và xác thực điện tử, phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia, kênh giao tiếp an toàn và chính xác giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện thể chế về quản lý trật tự xã hội theo phương châm đi trước, mở đường cho đổi mới. Các đơn vị cần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý cho quản lý hành chính, quản trị dữ liệu và chuyển đổi số, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Thủ tướng cũng nhắc nhở các đơn vị coi trọng bảo vệ an ninh mạng, an toàn hệ thống, an toàn dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ông nhấn mạnh cần vừa phát triển mạnh dịch vụ số, vừa giữ vững an ninh, trật tự và chủ quyền quốc gia trong không gian số.

Đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính

Thủ tướng cho biết tuần tới Thường trực Chính phủ sẽ làm việc trực tiếp với một số bộ, ngành để thúc đẩy cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Mục tiêu trong tháng 4, các bộ, ngành phải chủ động hoàn thành việc cắt giảm thủ tục và điều kiện kinh doanh. Thủ tướng đề nghị lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ động rà soát, tham mưu cho Chính phủ để chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện nhanh, tạo điều kiện thuận lợi và giảm chi phí cho người dân lẫn doanh nghiệp.