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Thủ tướng yêu cầu phát triển VNeID thành nền tảng số quốc gia

Thuỳ Linh

Thuỳ Linh

09:09 | 13/04/2026
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Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu nâng cấp hệ thống định danh điện tử, phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia, kết nối Nhà nước với người dân và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy cắt giảm thủ tục hành chính trong tháng 4.
Ứng dụng VNeID thêm tính năng VNIDCheck: Quét mã để truy xuất nguồn gốc, kiểm tra hàng thật, hàng giả Ứng dụng VNeID thêm tính năng VNIDCheck: Quét mã để truy xuất nguồn gốc, kiểm tra hàng thật, hàng giả
Sổ đỏ chính thức xuất hiện trên ứng dụng VNeID Sổ đỏ chính thức xuất hiện trên ứng dụng VNeID
Học bạ, bằng cấp được tích hợp trên VNeID từ tháng 5/2026 Học bạ, bằng cấp được tích hợp trên VNeID từ tháng 5/2026

VNeID giữ vai trò trung tâm trong chuyển đổi số

Sáng 12/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng Thủ tướng trao bức tượng "Bác Hồ về thăm quê", món quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng lực lượng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của lực lượng trong 80 năm qua. Ông nhấn mạnh việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai căn cước gắn chip, định danh và xác thực điện tử, cùng việc thực hiện Đề án 06 là các thành tích có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng đặt ra sáu trọng tâm cho giai đoạn tới. Ông yêu cầu lực lượng tiếp tục nâng cấp hệ thống định danh và xác thực điện tử, phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia, kênh giao tiếp an toàn và chính xác giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện thể chế về quản lý trật tự xã hội theo phương châm đi trước, mở đường cho đổi mới. Các đơn vị cần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý cho quản lý hành chính, quản trị dữ liệu và chuyển đổi số, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Thủ tướng cũng nhắc nhở các đơn vị coi trọng bảo vệ an ninh mạng, an toàn hệ thống, an toàn dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ông nhấn mạnh cần vừa phát triển mạnh dịch vụ số, vừa giữ vững an ninh, trật tự và chủ quyền quốc gia trong không gian số.

Đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính

Thủ tướng cho biết tuần tới Thường trực Chính phủ sẽ làm việc trực tiếp với một số bộ, ngành để thúc đẩy cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Mục tiêu trong tháng 4, các bộ, ngành phải chủ động hoàn thành việc cắt giảm thủ tục và điều kiện kinh doanh. Thủ tướng đề nghị lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ động rà soát, tham mưu cho Chính phủ để chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện nhanh, tạo điều kiện thuận lợi và giảm chi phí cho người dân lẫn doanh nghiệp.

VNeID nền tảng quốc gia Cải cách thủ tục hành chính Chuyển đổi số quốc gia Cảnh sát quản lý hành chính Đề án 06 Thủ tướng Lê Minh Hưng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00

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Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu