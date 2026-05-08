Sunshine Group mở rộng danh mục cho vay, tiền mặt giảm mạnh

Chân dung Chủ tịch Sunshine Group - ông Đỗ Anh Tuấn.

KSF tăng lãi nhờ bàn giao dự án

Quý I/2026, Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) ghi nhận sự cải thiện mạnh về lợi nhuận nhờ hoạt động bàn giao bất động sản. Tuy nhiên, phía sau tăng trưởng lợi nhuận là sự dịch chuyển đáng chú ý trong cơ cấu tài sản khi danh mục cho vay tăng lên gần 27.000 tỷ đồng, còn lượng tiền và tương đương tiền giảm mạnh.

Trong 100 từ đầu tiên của báo cáo tài chính quý I/2026, câu chuyện nổi bật nhất của Tập đoàn Sunshine nằm ở sự tăng tốc doanh thu bất động sản và quy mô dòng tiền cho vay trong hệ sinh thái doanh nghiệp.

Nguồn: KSF

Quý đầu năm, KSF ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 767 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ. Mảng bất động sản và bất động sản đầu tư đóng góp hơn 642 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm trước. Theo doanh nghiệp, nhiều dự án chiến lược đã bước vào giai đoạn bàn giao nên doanh thu chuyển nhượng bất động sản tại các công ty con tăng mạnh.

Giá vốn giảm 5% giúp lợi nhuận gộp tăng lên gần 462 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ 22% lên khoảng 60%, phản ánh hiệu quả ghi nhận doanh thu từ các dự án có mức lợi nhuận cao hơn trước.

Nguồn: KSF

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng vọt lên gần 778 tỷ đồng, gấp 5,7 lần cùng kỳ. Nguồn thu chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, lãi cho vay, cổ tức và hoạt động chứng khoán kinh doanh.

Dù vậy, tổng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh 378%, lên hơn 802 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các chi phí, KSF báo lãi ròng gần 285 tỷ đồng, tăng 796% so với quý I/2025.

Năm 2026, KSF đặt kế hoạch tổng doanh thu 40.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 88% và 33% so với thực hiện năm trước. Sau quý đầu tiên, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 4% kế hoạch doanh thu và 3% mục tiêu lợi nhuận.

Nguồn: KSF

Danh mục cho vay gần 27.000 tỷ đồng

Điểm đáng chú ý hơn cả trong báo cáo tài chính nằm ở cơ cấu tài sản của KSF.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 121.300 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Tuy nhiên, lượng tiền và tương đương tiền giảm mạnh 83%, còn hơn 829 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các khoản đầu tư tài chính tăng 24%, lên hơn 29.500 tỷ đồng. Phần lớn trong số này là các khoản cho vay với quy mô gần 26.700 tỷ đồng.

Một trong những khoản vay lớn nhất là hơn 4.300 tỷ đồng cho CTCP KS Group vay ngắn hạn, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 10,5%/năm.

KSF cũng phát sinh khoản cho vay dài hạn gần 7.900 tỷ đồng với CTCP Kita Invest. Khoản vay này được chuyển đổi từ hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa CTCP Đầu tư DIA, công ty con do KSF sở hữu gần 99%, với Kita Invest theo thỏa thuận ký ngày 7/10/2025 và phụ lục sửa đổi ngày 1/4/2026.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản vay có thời hạn 36 tháng, lãi suất 10%/năm và được sử dụng để bổ sung vốn triển khai dự án nhà ở cao tầng kết hợp thương mại trên hai lô đất CT05 và CT06 thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội.

Dự án này là tổ hợp căn hộ siêu sang mang thương hiệu GIA by KITA trong khu đô thị Ciputra. Quy mô dự án khoảng 59.600 m2 với 10 tòa tháp cao 40 tầng, hơn 2.000 căn hộ, penthouse và shophouse nằm cạnh đại công viên rộng 65 ha.

Đến cuối quý I, Đầu tư DIA đang nắm gần 121,2 triệu cổ phần Kita Invest, tương đương 18,2% vốn điều lệ, với giá trị đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

Ngoài các khoản vay lớn nói trên, KSF còn ghi nhận nhiều khoản cho vay tín chấp doanh nghiệp và cá nhân với thời hạn từ 12 đến 60 tháng, lãi suất dao động 8-12%/năm. Một số hợp đồng kèm điều khoản cho phép chuyển đổi thành phần vốn góp hoặc quyền mua lại vốn góp của bên vay.

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Khoản phải thu gần 1.000 tỷ đồng từ Phát Đạt

Ngoài danh mục cho vay lớn, KSF còn ghi nhận nhiều khoản phải thu và trả trước quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng.

Khoản trả trước người bán ngắn hạn đạt gần 12.900 tỷ đồng, liên quan các dự án Noble Crystal Tây Hồ, Noble Palace Tây Hồ, Noble Palace Tây Thăng Long, Sunshine City, Noble Crystal Long Biên và Khu đô thị Nam Thăng Long.

Phải thu ngắn hạn khác lên hơn 27.200 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Phần lớn là tiền đặt cọc chuyển cho các đối tác nhằm nhận chuyển nhượng cổ phần và vốn góp.

Đáng chú ý, KSF còn ghi nhận khoản phải thu dài hạn hơn 990 tỷ đồng từ CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR). Khoản phải thu này liên quan hợp đồng hợp tác đầu tư ký ngày 26/12/2017 tại dự án Sunshine Sky City.

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Ở chiều nguồn vốn, nợ phải trả của KSF tăng nhẹ lên gần 101.100 tỷ đồng. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt gần 27.600 tỷ đồng, tăng 12%. Các khoản phải trả dài hạn khác gần 33.600 tỷ đồng.

Ngược lại, dư nợ vay tài chính giảm gần 9%, còn khoảng 21.600 tỷ đồng.

Song song với hoạt động tài chính và bất động sản, HĐQT KSF cũng vừa phê duyệt cho CTCP Sunshine Sky Villa, công ty con do KSF sở hữu 92%, thực hiện phương án đầu tư và nhận chuyển nhượng một số quyền sử dụng đất tại xã Đại Phước, Đồng Nai.