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Sunshine Group mở rộng danh mục cho vay, tiền mặt giảm mạnh

Hải Thủy

Hải Thủy

15:24 | 08/05/2026
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Tập đoàn Sunshine ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 tăng mạnh nhờ bàn giao dự án bất động sản. Tuy nhiên, báo cáo tài chính cho thấy doanh nghiệp đang mở rộng danh mục cho vay lên gần 27.000 tỷ đồng, trong khi lượng tiền mặt giảm hơn 80% so với đầu năm.
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Chân dung chủ tịch sunshine group – ông Đỗ Anh Tuấn.
Chân dung Chủ tịch Sunshine Group - ông Đỗ Anh Tuấn.

KSF tăng lãi nhờ bàn giao dự án

Quý I/2026, Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) ghi nhận sự cải thiện mạnh về lợi nhuận nhờ hoạt động bàn giao bất động sản. Tuy nhiên, phía sau tăng trưởng lợi nhuận là sự dịch chuyển đáng chú ý trong cơ cấu tài sản khi danh mục cho vay tăng lên gần 27.000 tỷ đồng, còn lượng tiền và tương đương tiền giảm mạnh.

Trong 100 từ đầu tiên của báo cáo tài chính quý I/2026, câu chuyện nổi bật nhất của Tập đoàn Sunshine nằm ở sự tăng tốc doanh thu bất động sản và quy mô dòng tiền cho vay trong hệ sinh thái doanh nghiệp.

sunshine group
Nguồn: KSF

Quý đầu năm, KSF ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 767 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ. Mảng bất động sản và bất động sản đầu tư đóng góp hơn 642 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm trước. Theo doanh nghiệp, nhiều dự án chiến lược đã bước vào giai đoạn bàn giao nên doanh thu chuyển nhượng bất động sản tại các công ty con tăng mạnh.

Giá vốn giảm 5% giúp lợi nhuận gộp tăng lên gần 462 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ 22% lên khoảng 60%, phản ánh hiệu quả ghi nhận doanh thu từ các dự án có mức lợi nhuận cao hơn trước.

sunshine group
Nguồn: KSF

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng vọt lên gần 778 tỷ đồng, gấp 5,7 lần cùng kỳ. Nguồn thu chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, lãi cho vay, cổ tức và hoạt động chứng khoán kinh doanh.

Dù vậy, tổng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh 378%, lên hơn 802 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các chi phí, KSF báo lãi ròng gần 285 tỷ đồng, tăng 796% so với quý I/2025.

Năm 2026, KSF đặt kế hoạch tổng doanh thu 40.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 88% và 33% so với thực hiện năm trước. Sau quý đầu tiên, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 4% kế hoạch doanh thu và 3% mục tiêu lợi nhuận.

doanh thu KSF
Nguồn: KSF

Danh mục cho vay gần 27.000 tỷ đồng

Điểm đáng chú ý hơn cả trong báo cáo tài chính nằm ở cơ cấu tài sản của KSF.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 121.300 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Tuy nhiên, lượng tiền và tương đương tiền giảm mạnh 83%, còn hơn 829 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các khoản đầu tư tài chính tăng 24%, lên hơn 29.500 tỷ đồng. Phần lớn trong số này là các khoản cho vay với quy mô gần 26.700 tỷ đồng.

Một trong những khoản vay lớn nhất là hơn 4.300 tỷ đồng cho CTCP KS Group vay ngắn hạn, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 10,5%/năm.

KSF cũng phát sinh khoản cho vay dài hạn gần 7.900 tỷ đồng với CTCP Kita Invest. Khoản vay này được chuyển đổi từ hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa CTCP Đầu tư DIA, công ty con do KSF sở hữu gần 99%, với Kita Invest theo thỏa thuận ký ngày 7/10/2025 và phụ lục sửa đổi ngày 1/4/2026.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản vay có thời hạn 36 tháng, lãi suất 10%/năm và được sử dụng để bổ sung vốn triển khai dự án nhà ở cao tầng kết hợp thương mại trên hai lô đất CT05 và CT06 thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội.

Dự án này là tổ hợp căn hộ siêu sang mang thương hiệu GIA by KITA trong khu đô thị Ciputra. Quy mô dự án khoảng 59.600 m2 với 10 tòa tháp cao 40 tầng, hơn 2.000 căn hộ, penthouse và shophouse nằm cạnh đại công viên rộng 65 ha.

Đến cuối quý I, Đầu tư DIA đang nắm gần 121,2 triệu cổ phần Kita Invest, tương đương 18,2% vốn điều lệ, với giá trị đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

Ngoài các khoản vay lớn nói trên, KSF còn ghi nhận nhiều khoản cho vay tín chấp doanh nghiệp và cá nhân với thời hạn từ 12 đến 60 tháng, lãi suất dao động 8-12%/năm. Một số hợp đồng kèm điều khoản cho phép chuyển đổi thành phần vốn góp hoặc quyền mua lại vốn góp của bên vay.

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Khoản phải thu gần 1.000 tỷ đồng từ Phát Đạt

Ngoài danh mục cho vay lớn, KSF còn ghi nhận nhiều khoản phải thu và trả trước quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng.

Khoản trả trước người bán ngắn hạn đạt gần 12.900 tỷ đồng, liên quan các dự án Noble Crystal Tây Hồ, Noble Palace Tây Hồ, Noble Palace Tây Thăng Long, Sunshine City, Noble Crystal Long Biên và Khu đô thị Nam Thăng Long.

Phải thu ngắn hạn khác lên hơn 27.200 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Phần lớn là tiền đặt cọc chuyển cho các đối tác nhằm nhận chuyển nhượng cổ phần và vốn góp.

Đáng chú ý, KSF còn ghi nhận khoản phải thu dài hạn hơn 990 tỷ đồng từ CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR). Khoản phải thu này liên quan hợp đồng hợp tác đầu tư ký ngày 26/12/2017 tại dự án Sunshine Sky City.

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Ở chiều nguồn vốn, nợ phải trả của KSF tăng nhẹ lên gần 101.100 tỷ đồng. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt gần 27.600 tỷ đồng, tăng 12%. Các khoản phải trả dài hạn khác gần 33.600 tỷ đồng.

Ngược lại, dư nợ vay tài chính giảm gần 9%, còn khoảng 21.600 tỷ đồng.

Song song với hoạt động tài chính và bất động sản, HĐQT KSF cũng vừa phê duyệt cho CTCP Sunshine Sky Villa, công ty con do KSF sở hữu 92%, thực hiện phương án đầu tư và nhận chuyển nhượng một số quyền sử dụng đất tại xã Đại Phước, Đồng Nai.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
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AUD 17632 17905 18484
CAD 17901 18176 18793
CHF 30536 30912 31554
CNY 0 3832 3928
EUR 28169 28384 29467
GBP 33599 33987 34919
HKD 0 3162 3365
JPY 157 160 167
KRW 0 18 20
NZD 0 14415 15000
SGD 19625 19906 20475
THB 681 744 797
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(10-20) 24,620 - -
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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AUD 17793 17893 18824
CAD 18074 18174 19188
CHF 30782 30812 32389
CNY 3814.6 3839.6 3974.6
CZK 0 1140 0
DKK 0 3860 0
EUR 28332 28362 30089
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HKD 0 3300 0
JPY 160.31 160.81 171.34
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6445 0
NOK 0 2730 0
NZD 0 14502 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2605 0
SGD 19776 19906 20628
THB 0 710 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13900000 13900000 14200000
SBJ 12500000 12500000 14200000
Cập nhật: 28/10/2026 07:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
GXO mở rộng robot hình người Digit tới hai kho tại Mỹ từ năm 2027

GXO mở rộng robot hình người Digit tới hai kho tại Mỹ từ năm 2027

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

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