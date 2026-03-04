Sunshine Group khởi công 3 dự án tại Hà Nội, tâm điểm là Noble West Lake Ha Noi

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Sunshine Group cùng 600 khách mời là các đối tác chiến lược, đơn vị phân phối, thi công, tư vấn và các cơ quan thông tấn báo chí

Phát biểu tại sự kiện, ông Christopher John Brisbin - Phó ban Phát triển bất động sản hàng hiệu Tập đoàn Sunshine nhấn mạnh: “Với vị trí đối diện Lotte Mall West Lake – trung tâm của cộng đồng quốc tế tại Ciputra, “kinh đô thời trang” của phong cách sống mới, Noble West Lake Ha Noi được kiến tạo với tầm nhìn trở thành biểu tượng hàng hiệu số 1 Việt Nam, tuyên ngôn về phong cách sống thượng lưu mới, một tác phẩm nghệ thuật mang tính di sản.

Ông Christopher John Brisbin - Phó ban Phát triển bất động sản hàng hiệu Tập đoàn Sunshine phát biểu tại sự kiện.

Mỗi căn hộ tại đây được xem như một “kiệt tác độc bản”, từ thiết kế kiến trúc mang tính biểu tượng bên Hồ Tây, đến không gian sảnh được chăm chút như sàn diễn thời trang, đến hệ tiện ích được lựa chọn như những thương hiệu xa xỉ trong thế giới luxury.

Đây sẽ là một “gallery sống”, nơi kiến trúc giao thoa với thời trang, nơi nội thất được thiết kế như một bộ sưu tập haute couture, nơi từng đường nét, từng mảng kính, từng chi tiết kim loại đều được chế tác như một món trang sức quý”.

Theo ông Christopher John Brisbin, giới tinh hoa không tìm kiếm sự đủ đầy, mà tìm kiếm sự độc bản. Vì vậy, Noble West Lake Ha Noi không hướng đến số đông, mà hướng đến những chủ nhân biết trân trọng giá trị nghệ thuật, yêu cái đẹp và mong muốn sở hữu một tài sản không chỉ tăng giá theo thời gian mà còn thăng hạng về giá trị biểu tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Đại diện Sunshine Group đồng thời khẳng định dự án được phát triển trên tinh thần không thỏa hiệp – không thỏa hiệp về thiết kế, vật liệu hay tiêu chuẩn vận hành – bởi với hàng hiệu, sự khác biệt phải đạt tới cấp độ độc bản và chuẩn mực cao nhất.

Cũng từ định hướng đó, Noble West Lake Ha Noi ngay từ đầu đã được phát triển với khát vọng trở thành tổ hợp hàng hiệu số 1 Việt Nam, nơi mỗi sản phẩm là một chuẩn mực vượt thời gian.

Noble West Lake Ha Noi định vị căn hộ hàng hiệu

Tọa lạc trên quỹ đất vàng hiếm hoi còn lại giữa tâm điểm thượng lưu Ciputra - Tây Hồ Tây, Noble West Lake Ha Noi là tổ hợp Branded Residences quy mô bậc nhất thị trường với 12 tòa tháp cao 40 tầng cùng 3 tầng hầm trên diện tích gần 6ha, tiếp giáp trục Võ Chí Công, đối diện Lotte Mall West Lake.

Dự án được đầu tư vượt trội về thiết kế và tiện ích để trở thành một biểu tượng siêu sang theo chuẩn quốc tế, dẫn đầu phân khúc BĐS hàng hiệu tại Việt Nam, nơi mỗi không gian sống hướng đến tính cá nhân hóa, dấu ấn độc bản và trải nghiệm tinh tuyển dành cho tầng lớp tinh hoa toàn cầu.

Không chỉ đắt giá về vị trí, dự án còn sở hữu biên độ cảnh quan hiếm có và tỷ lệ cây xanh cao nhất hiện nay khi tiếp giáp đại công viên quy mô gần 70ha lớn bậc nhất Hà Nội và ôm trọn một phần hồ cảnh quan lớn trong lõi quy hoạch, tương đương với diện tích cây xanh mặt nước gấp hơn 10 lần diện tích xây nhà.

Noble West Lake Ha Noi gây ấn tượng với bộ sưu tập dinh thự trên không mang tinh thần bespoke với các tiện ích độc quyền, cùng nội thất đến từ những thương hiệu haute couture huyền thoại hay các biểu tượng siêu xe hàng đầu thế giới, biến mỗi căn hộ thành kiệt tác cá nhân hóa đích thực.

Trong đó đáng chú ý là các căn Sky Villa thông tầng 39–40 có diện tích lớn nhất lên tới gần 1.600 m² – quy mô “độc nhất vô nhị” trong nguồn cung căn hộ siêu sang hiện nay.

Với bể bơi riêng, sân vườn tư gia, những khoảng hiên rộng mở với tầm nhìn panorama ngoạn mục cùng nội thất may đo hàng hiệu và hệ không gian riêng tư tuyệt đối cho tiếp khách, tiệc tùng, thư giãn, thể thao… dòng sản phẩm này vượt xa mọi chuẩn penthouse thông thường để trở thành bộ sưu tập căn hộ siêu sang đắt giá bậc nhất thị trường.

Song hành với đó là hệ tiện ích 5–6 sao được kiến tạo xuyên suốt từ mặt đất tới tầng không: Từ sảnh đón sang trọng, lối dốc hầm được thiết kế như một đại lộ riêng với trần ánh sao và độ dốc dưới 8% chuyên biệt cho những các siêu xe, đến tổ hợp sân vườn ngầm độc đáo, không gian mua sắm nghỉ dưỡng quy tụ các thương hiệu được tuyển chọn, khu chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, trung tâm thể thao fitness cao cấp, nhà hàng fine dining tinh tuyển, lounge bar riêng tư và chuỗi tiện ích thư giãn trên cao mở ra phong cách sống nghỉ dưỡng cao cấp giữa lòng đô thị.

Tất cả được vận hành trên nền tảng trí tuệ nhân tạo AI thế hệ mới với các giải pháp công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay, kết hợp cùng dịch vụ concierge 24/7 đến từ những thương hiệu quản lý vận hành danh tiếng hàng đầu thế giới.

Được biết Sunshine Group hiện đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng với một thương hiệu quản lý vận hành thuộc top 5 thế giới, dự kiến sẽ chính thức công bố trong tháng 3/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện mô hình Branded Residences ở cấp độ cao nhất, nơi trải nghiệm sống, dịch vụ và chuẩn mực quản trị tài sản được thiết lập tương xứng với vị thế của một tổ hợp hàng hiệu dẫn đầu thị trường.

Với định hướng trở thành Tổ hợp Branded Residences số 1 Việt Nam, Noble West Lake Ha Noi được kỳ vọng không chỉ nâng tầm chuẩn mực của phân khúc bất động sản hàng hiệu, mà còn góp phần kiến tạo một “tổ hợp xứng tầm thế giới” tại Thủ đô.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng, hướng tới các mục tiêu nâng tầm vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu, những dự án đạt chuẩn quốc tế như Noble West Lake Ha Noi được xem là động lực quan trọng trong việc hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại, gia tăng sức hút đối với chuyên gia quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài và các dòng vốn chất lượng cao, đồng hành cùng khát vọng Việt Nam vươn mình trên bản đồ thế giới.

Động thổ Sunshine River Park và Sunshine Continental

Song hành cùng lễ khởi công Noble West Lake Ha Noi, Sunshine Group cũng tiến hành động thổ hai dự án là Sunshine River Park tại phường Phú Thượng và Sunshine Continental tại Trần Bình, phường Từ Liêm.

Dự án Sunshine River Park tại phường Phú Thượng.

Trong đó, Sunshine River Park toạ lạc tại vị trí được đánh giá sẽ hưởng lợi sớm nhất và trực tiếp nhất từ siêu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án được quy hoạch trên quỹ đất hơn 14.000 m², tổng diện tích sàn xây dựng gần 134.000 m², gồm một tòa tháp cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, cùng bộ sưu tập căn hộ cao cấp và hệ tiện ích 5 sao từ tổ hợp trung tâm thương mại, lõi cảnh quan được kiến tạo như resort 5 sao, bể bơi vô cực, vườn xanh trên không….

Tọa lạc tại giao điểm huyết mạch Trần Bình – Nguyễn Hoàng, Sunshine Continental ghi dấu ấn là dự án cao tầng hiếm hoi được triển khai trên quỹ đất vàng còn sót lại tại khu vực trung tâm Mỹ Đình.

Với quy mô tòa tháp 30 tầng và 3 tầng hầm được đầu tư bài bản từ thiết kế cho đến hệ tiện ích 5 sao như trung tâm thương mại, tổ hợp chăm sóc sức khỏe, gym & fitness, bể bơi vô cực, bãi đỗ xe thông minh…, dự án hướng tới mục tiêu trở thành biểu tượng sống sang tại trung tâm Thủ đô.