Chủ tịch HĐND TP.HN Phùng Thị Hồng Hà và các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

10:25 | 04/03/2026
Chiều 2/3, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 - Đơn vị bầu cử số 4 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri để báo cáo Chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại phường Hà Đông đến 8 điểm cầu các phường: Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ. Dự hội nghị tại điểm cầu phường Hà Đông có Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên cùng đại diện lãnh đạo các Sở ngành, đơn vị liên quan của Thành phố.

Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử- Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử- Ảnh 2.

Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử- Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử- Ảnh 4.

Các đại biểu dự tại điểm cầu phường Hà Đông

Đơn vị bầu cử số 4 thành phố Hà Nội có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội gồm các đồng chí: Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng đoàn thể thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Nguyễn Xuân Kỳ, Thẩm phán bậc 3, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Phượng, công chức, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng phường Từ Liêm; Đỗ Hưng Thịnh, công chức, thẩm tra viên Tòa Dân sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị, các ứng cử viên đã nêu rõ chương trình hành động sát thực tiễn, trọng dân sinh. Trong đó, các ứng cử viên đều khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, sẽ thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử- Ảnh 5.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà trình bày Chương trình hành động trước cử tri

Ứng cử viên Phùng Thị Hồng Hà cho biết, trong 36 năm công tác của mình, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, từ công tác Đảng, chính quyền, trưởng thành từ cơ sở, đồng chí đã tham gia 3 khóa đại biểu HĐND Thành phố, hơn 9 năm làm Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, hiện đang là Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội. Đến nhiệm kỳ này, nếu cử tri tín nhiệm, bầu đồng chí tham gia Quốc hội khóa XVI, thì với kinh nghiệm của quá trình công tác nhiều năm, sẽ là điều kiện để bản thân đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, mang tiếng nói của cử tri đóng góp với diễn đàn Quốc hội và sẽ là nhịp nối chuyển tải nhanh nhất đến Quốc hội và HĐND Thành phố những vấn đề, cơ chế chính sách, nguyện vọng của người dân Thủ đô.

"Nếu được cử tri, nhân dân tín nhiệm, tôi sẽ tiếp tục giữ cho mình sự điềm tĩnh trước áp lực, sự thận trọng trước mỗi quyết định, và sự cầu thị trước mọi góp ý. Tôi không mong mình là người nói những điều ấn tượng nhất. Tôi mong mình là người làm được những điều bền vững nhất để góp phần phát triển Thủ đô và đất nước. Tôi sẽ tiếp tục giữ mình trong kỷ luật, trong sự minh bạch và trong tinh thần cầu thị. Tôi sẽ không hứa những điều vượt quá thẩm quyền, nhưng sẽ theo đuổi đến cùng những điều thuộc trách nhiệm của mình"- đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử- Ảnh 6.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng trình bày Chương trình hành động trước cử tri

Tại Hội nghị, các ứng cử viên Hồ Sỹ Hùng và Nguyễn Xuân Kỳ cam kết đóng góp trí tuệ trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực quốc gia và đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân…

Các ứng cử viên Nguyễn Thị Bích Phượng và Đỗ Hưng Thịnh tập trung vào các giải pháp cụ thể về quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và cải cách thủ tục hành chính tại cơ sở…

Sau khi nghe Chương trình hành động, cử tri tại các điểm cầu đã bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao chất lượng của các ứng cử viên nhiệm kỳ này; đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào các ứng cử viên, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, sẽ đưa những cam kết gắn với vai trò quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và sự phát triển của Thủ đô. Các cử tri mong muốn đại biểu không chỉ tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương lớn ở tầm quốc gia, mà còn biết tiếp thu, vận dụng và cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn của Hà Nội. Đặc biệt, cử tri kỳ vọng các ứng cử viên sẽ cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội đề ra những giải pháp đồng bộ, khả thi để đưa Thủ đô phát triển toàn diện, kinh tế tăng trưởng đúng tầm, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước.

Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử- Ảnh 7.

Đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ trình bày Chương trình hành động trước cử tri

Đặc biệt, cử tri nhấn mạnh yêu cầu đại biểu phải luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm tiếp xúc cử tri theo quy định. Đại biểu cần thường xuyên lắng nghe, đối thoại thẳng thắn, tổng hợp trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, đại biểu phải kịp thời phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết các kiến nghị đó. Cử tri coi đây không chỉ là lời hứa chính trị mà là yêu cầu bắt buộc, là thước đo bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của người đại biểu dân cử trước Nhân dân.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri. Đồng chí khẳng định, dù ở cương vị nào, các ứng cử viên cũng sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp vào sự phát triển bền vững của các phường nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử- Ảnh 8.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Phượng trình bày Chương trình hành động trước cử tri

Thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, trong thời gian qua, Hà Nội vừa bám sát chỉ đạo của Trung ương vừa triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu thực tiễn. HĐND Thành phố đã chủ động, kịp thời ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, đặc thù. Những quyết sách này không chỉ dừng lại ở việc cụ thể hóa quy định của pháp luật, mà còn thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược trước một giai đoạn phát triển bứt phá mới. Có thể thấy rõ điều đó qua việc HĐND Thành phố nhanh chóng thể chế hóa các chủ trương lớn của Trung ương, như: Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Luật Thủ đô năm 2024; Nghị quyết số 258 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Ngay sau khi các văn bản luật, nghị quyết này được ban hành, HĐND thành phố Hà Nội đã khẩn trương xem xét, thông qua các nghị quyết nhằm cụ thể hóa, triển khai thi hành. Trong đó, HĐND Thành phố tổ chức số lượng lớn các kỳ họp chuyên đề trong nhiệm kỳ 2021-2026 (với 31 kỳ họp, gấp 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước). Từ đầu năm 2025 đến nay đã tổ chức 11 kỳ họp, bằng 1/3 tổng số các kỳ họp trong nhiệm kỳ này.

Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử- Ảnh 9.

Đồng chí Đỗ Hưng Thịnh trình bày Chương trình hành động trước cử tri

Nhấn mạnh, với vai trò đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐND Thành phố từ đầu tháng 11/2025 đến nay, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cho biết, HĐND Thành phố tổ chức 5 kỳ họp, không chỉ phản ánh khối lượng công việc ngày càng tăng, mà còn cho thấy tinh thần chủ động, linh hoạt, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đáng chú ý, việc ban hành hàng loạt nghị quyết triển khai Luật Thủ đô 2024 đã khẳng định rõ vai trò kiến tạo thể chế của HĐND Thành phố. Đến nay, HĐND Thành phố đã ban hành trên 60 nghị để triển khai thi hành Luật Thủ đô, riêng từ đầu năm 2025 đến nay, HĐND Thành phố ban hành 43 nghị quyết thể hiện khối lượng công lượng rất lớn.

"Vai trò kiến tạo thể chế của HĐND Thành phố thời gian qua không chỉ dừng lại ở việc ban hành nghị quyết, mà còn ở tầm nhìn chiến lược trong lựa chọn, quyết định các chính sách lớn, các dự án mang tính dẫn dắt. Việc thông qua các nghị quyết liên quan đến quy hoạch, phát triển không gian đô thị, hạ tầng chiến lược cho thấy tư duy phát triển dài hạn, bền vững. Có thể kể tới những dự án được Hà Nội vừa khởi công trong thời gian qua, như: Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic; Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hay Dự án khu đô thị thể thao Olympic, các khu đô thị đa mục tiêu"- đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử- Ảnh 10.

Cử tri phát biểu tại điểm cầu phường Hà Đông

Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử- Ảnh 11.

Cử tri phát biểu tại điểm cầu phường Từ Liêm

Đối với một số phản ánh, kiến nghị và kỳ vọng của cử tri, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cho biết, nếu được nhân dân tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội, các đại biểu sẽ thành lập các nhóm giải pháp cụ thể để giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Trong đó, đa dạng hóa kênh lắng nghe, thiết lập "Đường dây nóng" và Email cá nhân; ứng dụng công nghệ số, xây dựng một trang mạng xã hội hoặc nhóm trao đổi trực tuyến với cử tri nơi tôi ứng cử để cập nhật nhanh chóng các vấn đề nóng tại địa phương.; có cơ chế "đeo bám" kiến nghị đến cùng qua việc ghi nhận vào danh mục theo dõi riêng và đưa vào nền tảng dùng chung cho 2 cấp nhưng được công khai để các đại biểu Quốc hội cùng theo dõi giải quyết và cử tri cùng theo dõi giám sát.

"Tôi quan niệm đại biểu Quốc hội là chiếc cầu nối. Cầu có chắc thì ý chí của nhân dân mới tới được Chính phủ, và chính sách của Nhà nước mới thực sự đi vào lòng dân. Tôi không hứa sẽ giải quyết được tất cả mọi việc ngay lập tức, nhưng tôi hứa sẽ đồng hành, lắng nghe và có quan điểm, ý kiến vì quyền lợi của quý vị đến cùng. Rất mong trong thời gian tới HĐND Thành phố và cá nhân tôi sẽ luôn nhận được sự quan tâm của cử tri, nhân dân Thủ đô tham gia đóng góp ý kiến để Quốc hội, HĐND Thành phố không ngừng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân" - đồng chí Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ.

Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp Phùng Thị Hồng Hà tiếp xúc cử tri ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Đơn vị bầu cử số 4 Chủ tịch HĐND Hà Nội vận động bầu cử Hà Nội

Đọc nhiều

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

