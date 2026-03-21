Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

Hội nghị đồng thời tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong toàn ngành. Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh rằng trong bối cảnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng quyết định vị thế quốc gia, việc phát huy vai trò của phụ nữ không chỉ dừng lại ở mục tiêu bình đẳng giới mà còn góp phần nâng cao năng lực sáng tạo của toàn ngành.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại sự kiện

Thứ trưởng cho rằng cần chuyển từ tư duy “tạo điều kiện tham gia” sang “tạo điều kiện để phụ nữ đảm nhiệm vị trí quan trọng hơn”, qua đó giúp họ có tiếng nói rõ nét hơn trong chuyên môn, quản lý và hoạch định chính sách. Trước tác động mạnh mẽ của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, Thứ trưởng kêu gọi Công đoàn cần đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động.

Trong đó, chuyển đổi số công đoàn, đặc biệt là công tác nữ công, cần trở thành trọng tâm với các giải pháp hỗ trợ, tư vấn, kết nối và chăm lo đời sống lao động nữ trên môi trường số. Đồng thời, cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số và AI, giúp lao động nữ làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất và thích ứng với bối cảnh mới.

Thứ trưởng Phạm Đức Long chụp ảnh cùng nữ cán bộ, viên chức và người lao động tham dự Hội nghị

Thực tiễn cho thấy, phụ nữ trong ngành khoa học và công nghệ đã hiện diện ở hầu hết các lĩnh vực như nghiên cứu, giảng dạy, quản lý, sản xuất kinh doanh, với nhiều đóng góp quan trọng. Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Phạm Quang Hưởng khẳng định lực lượng lao động nữ luôn giữ vai trò then chốt, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa đảm đương trách nhiệm gia đình, trở thành động lực quan trọng của phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Thứ trưởng Phạm Đức Long bày tỏ kỳ vọng rằng, với sự quan tâm từ các cấp cùng nỗ lực không ngừng của bản thân, đội ngũ nữ cán bộ, viên chức trong ngành khoa học và công nghệ sẽ tiếp tục phát huy vai trò, từng bước đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng hơn trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ Việt Nam.