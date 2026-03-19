Hội thảo quốc tế ICISN 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ Đông Á chính thức đăng cai Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 6 về Các Mạng và Hệ thống Thông minh (ICISN 2026), diễn ra hai ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2026 tại trụ sở Trường trên đường Phan Tây Nhạc, phường Xuân Phương, Hà Nội.

ICISN 2026 kéo dài hai ngày với sự hiện diện của các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia và nhà nghiên cứu đến từ nhiều quốc gia. Hội thảo tập trung vào bốn nhóm chủ đề chính: cơ sở khoa học máy tính, trí tuệ tính toán và xử lý ngôn ngữ, hệ thống điện tử thông minh, cùng điều khiển và tự động hóa. Ngoài các phiên báo cáo khoa học, chương trình còn bao gồm diễn thuyết chính, hội thảo chuyên đề, tham quan học thuật và các hoạt động giao lưu học hỏi giữa đại biểu.

Trường Đại học Công nghệ Đông Á đóng góp trực tiếp vào chương trình khoa học với tư cách tác giả của một số bài báo cáo, gồm nghiên cứu tối ưu hóa định tuyến xe có ràng buộc thời gian (phiên A1), hệ thống kích hoạt đơn vị phân tán trong mạng không tế bào (phiên A1), hạ cánh UAV tự hành bằng nhận dạng thị giác (phiên C3), phát hiện hành động bạo lực trong camera giám sát (phiên C5) và hệ thống theo dõi năng lượng trong nhà máy sản xuất (phiên B1). Trường còn cử giảng viên đảm nhận vai trò chủ trì tại các phiên C1, C4 và E4.

Ban tổ chức nhấn mạnh trọng tâm thảo luận xoay quanh ba vấn đề cấp thiết của công nghệ hiện đại: bảo mật thông tin, mạng di động đa thế hệ và xây dựng hệ thống thông tin thông minh an toàn. Đây cũng là nơi các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp gặp gỡ để trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy ứng dụng thành tựu khoa học vào đời sống sản xuất.

Chương trình ngày 21/3 khai mạc tại tầng 6 Tòa nhà Việt Nam, Đại học Công nghệ Đông Á với ba bài diễn giả chính: Giáo sư Qiang Qu đến từ Viện Công nghệ Tiên tiến Thâm Quyến thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc trình bày về vấn đề quản trị dữ liệu và ra quyết định trong môi trường phi tập trung. Tiếp nối, Giáo sư Bing Xue của Đại học Victoria Wellington, New Zealand chia sẻ nghiên cứu về học sâu tự động hóa tiến hóa ứng dụng trong phân tích hình ảnh. Giáo sư Saeid Sanei, hiện công tác tại Đại học VinUniversity tại Hà Nội, trình bày về mạng cảm biến thích nghi và ứng dụng trong an ninh mạng.

Sang ngày 22/3, Giáo sư Vinit Kumar Gunjan từ Học viện Công nghệ CMR tại Hyderabad, Ấn Độ trình bày với chủ đề truy vết dấu vết số trong thời đại thông tin. Bốn bài trình bày trải rộng từ quản trị dữ liệu phi tập trung, học máy tiến hóa, an ninh mạng cảm biến đến truy tìm sự thật trong không gian số, phản ánh bức tranh đa chiều của công nghệ thông minh hiện đại.

17 phiên kỹ thuật song song, 84 bài báo cáo phủ rộng năm lĩnh vực

Ban tổ chức xếp toàn bộ 84 bài báo cáo khoa học vào 17 phiên song song thuộc 5 nhóm chuyên đề lớn, diễn ra tại tầng 5 Tòa nhà Việt Nam. Nhóm Mạng máy tính gồm hai phiên A1 và A2 tập trung vào thuật toán tối ưu hóa, hệ thống truyền thông và bảo mật mạng. Nhóm Điện tử với hai phiên B1 và B2 bao trùm hệ thống RF, thu hoạch năng lượng không dây và điện toán biên nhúng. Nhóm Xử lý tín hiệu lớn nhất hội thảo với năm phiên từ C1 đến C5, khai thác các hướng nghiên cứu về nhận dạng hình ảnh thị giác máy tính, chẩn đoán y tế bằng máy tính, hệ thống đa phương thức và ứng dụng trong công nghiệp.

Nhóm Điều khiển và Tự động hóa gồm hai phiên D1 và D2, tập trung vào dẫn đường UAV trong môi trường không có GPS, kiểm soát đội hình phương tiện tự hành và tương tác người-máy. Nhóm Trí tuệ tính toán lớn nhất với sáu phiên từ E1 đến E6, mở rộng sang blockchain, bảo mật phần mềm, xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, chẩn đoán y tế bằng máy học, các mô hình ngôn ngữ lớn và dự báo hệ thống thông minh.

Ngoài 84 bài trình bày miệng, hội thảo dành riêng một phiên poster vào sáng 22/3 cho 17 công trình bổ sung, nâng tổng số nghiên cứu được trình bày chính thức lên 101 bài.

Đặc biệt, Phiên E3 về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Công nghệ ngôn ngữ tiếng Việt thu hút chú ý với bốn nghiên cứu trực tiếp giải quyết bài toán đặc thù của tiếng Việt. Các nhóm tác giả đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bình Dương và Đại học Điện lực trình bày các công trình về xây dựng kho ngữ liệu có nhãn ngữ nghĩa, phân tích cảm xúc trong đánh giá sản phẩm, đơn giản hóa câu tiếng Việt bằng dữ liệu từ mô hình ngôn ngữ lớn và cải thiện độ tương đồng ngữ nghĩa. Đây là minh chứng cho xu hướng nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đặc thù ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, vốn đòi hỏi dữ liệu và phương pháp tiếp cận riêng biệt thay vì sao chép nguyên mẫu từ tiếng Anh.

Phiên E5 về mô hình ngôn ngữ lớn và học sâu nâng cao ghi nhận sự tham gia của các nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Việt-Hàn về Thông tin và Truyền thông, Đại học Kinh tế TP.HCM và AI VIETNAM Lab với các công trình về tối ưu hóa thực thi mô hình ngôn ngữ lớn, nâng cao năng lực trả lời câu hỏi bằng hình ảnh cho tiếng Việt và suy luận toán học đa bước.

Y tế số chiếm hai phiên riêng tại ICISN 2026

Hội thảo dành hai phiên riêng biệt cho ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế. Phiên C2 tập hợp các nghiên cứu về phân đoạn ảnh y khoa, phát hiện nốt phổi từ ảnh CT, đo đạc khớp ngón tay phục vụ phục hồi chức năng và phân đoạn siêu âm nhẹ. Nhóm tác giả từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Điện lực và Viện Công nghệ Shibaura của Nhật Bản cùng đóng góp vào phiên này.

Phiên E4 mở rộng sang nhận diện hành vi người, chẩn đoán rối loạn tâm thần, phát hiện trầm cảm qua tín hiệu thị giác và dự đoán bộ gen ở quần thể lợn phục vụ nông nghiệp. Sự đa dạng của đối tượng nghiên cứu phản ánh xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các bài toán y tế và sinh học thực tiễn, vượt ra khỏi phạm vi thí nghiệm phòng lab.

Việc đăng cai ICISN 2026 nằm trong định hướng phát triển của Trường Đại học Công nghệ Đông Á nhằm đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác học thuật với đối tác quốc tế và thúc đẩy quốc tế hóa trong đào tạo. Nhà trường sở hữu khuôn viên rộng 8 ha với tòa nhà 6.000 m² và ký túc xá phục vụ đại biểu trong suốt thời gian diễn ra hội thảo.

Trường cũng đã tiếp nhận một số bài nghiên cứu từ Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) vào danh sách trình bày chính thức, minh chứng cho sức hút của hội thảo đối với cộng đồng nghiên cứu trong nước. Ban tổ chức khẳng định sự tham gia của đại biểu sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể trong nghiên cứu, đào tạo và phát triển công nghệ ở giai đoạn tiếp theo.

CISN 2026 đặt ra mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu hàn lâm trong nước và chuẩn mực khoa học quốc tế. Trên cùng một diễn đàn với đồng nghiệp nước ngoài, các nhà nghiên cứu Việt Nam vừa thu nhận phản hồi chuyên môn trực tiếp, vừa xây dựng quan hệ hợp tác thực chất, điều các hội thảo thuần nội địa khó tạo ra được.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển kinh tế số và làm chủ công nghệ, những Hội thảo như ICISN 2026 đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối trí tuệ, chia sẻ tri thức và tạo ra nền tảng hợp tác bền vững giữa giới nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước.