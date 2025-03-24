90 công trình khoa học xuất sắc được chọn trình bày tại ICISN 2025

PGS.TS. Phạm Văn Đông - Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng Chủ tịch ICISN 2025 phát biểu khai mạc ngày 22/3.

ICISN 2025 (International Conference on Intelligent Systems and Networks) - Hội thảo quốc tế về các hệ thống và mạng thông minh năm 2025 được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI), diễn ra trong hai ngày, từ ngày 22 đến 23/03/2025.

Chủ đề ICISN 2025 tập trung vào các xu hướng mới nổi, thách thức và cơ hội trong lĩnh vực hệ thống và mạng thông minh, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu liên ngành giữa các lĩnh vực khác nhau.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, PGS.TS. Phạm Văn Đông - Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng Chủ tịch ICISN 2025 khẳng định: "Hội thảo quốc tế về các hệ thống và mạng thông minh năm 2025 đã trở thành diễn đàn quan trọng để cộng đồng các nhà khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử viễn thông cùng nhau thảo luận, trao đổi về các vấn đề quan trọng, cấp bách đang đặt ra. Lĩnh vực này đã và đang thu hút sự quan tâm, tham gia từ các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như các nhà khoa học trong và ngoài nước. Những kết quả nghiên cứu và ứng dụng chắc chắn sẽ đóng góp tích cực cho mục tiêu đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

TS Trần Đức Lai, chủ tịch Hội Vô Tuyến Điện Tử Việt Nam tham dự hội thảo.

ICISN 2025 chào đón sự tham gia nhiệt huyết của các nhà khoa học đến từ 10 quốc gia với 3 báo cáo tại phiên toàn thể và hàng trăm báo cáo khoa học tại 5 phân ban và 19 tiểu ban.

Các chủ đề tập trung vào 10 lĩnh vực cốt lõi như nền tảng của khoa học máy tính; xử lý tín hiệu; tính toán thông minh trong xử lý ngôn ngữ và giọng nói; mạng máy tính và truyền thông phân tán; kỹ thuật phần mềm và phương pháp phát triển phần mềm; kỹ thuật vi sóng, anten và truyền sóng.

Tại hội thảo lần này, Ban tổ chức đã nhận được 325 bản thảo của các tác giả đến từ 225 trường đại học, học viện, doanh nghiệp từ 10 quốc gia: Ấn Độ, Ba Lan, Australia, Srilanca, Philippine, Nhật Bản, Pháp, Việt Nam,... Trong đó có 90 bài sau khi được chấp nhận đăng và báo cáo tại hội thảo, chiếm tỷ lệ 27,7%.

Đây là kết quả đáng khích lệ, cũng trong dịp này PGS.TS. Phạm Văn Đông - Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng Chủ tịch ICISN 2025 xin chúc mừng và cảm ơn các tác giả đã dành nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu và công bố các kết quả nghiên cứu tại hội nghị này, kết quả đó đã góp phần không nhỏ cho sự thành công của hội thảo ngày hôm nay.

Hội thảo quốc tế về hệ thống và Mạng thông minh 2025.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội coi việc tổ chức hội thảo năm nay là trách nhiệm và cũng là cơ hội lớn để giới thiệu và quảng bá hình ảnh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, về đất nước và con người Việt Nam tới các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Phó Hiệu trưởng hy vọng qua hội thảo này, các nhà khoa học sẽ chia sẻ những thành tựu, khám phá mới, những ý tưởng đột phá, tạo bước tiến vượt bậc thúc đẩy sự phát triển bền vững và khởi tạo những sản phẩm, dịch vụ mang tầm quốc tế. Hãy học hỏi, trao đổi chia sẻ và cùng nhau xây dựng những cơ hội thúc đẩy sự phát triển bền vững trong tương lai.

Với tinh thần đó, PGS.TS. Phạm Văn Đông long trọng tuyên bố khai mạc Hội thảo khoa học" The International Conference on Intelligent Systems & Networks, 2025".

Hy vọng những ngày tháng 3 Hà Nội, cùng sự hiếu khách sẽ để lại trong quý vị những ấn tượng tốt đẹp về Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, về Hà Nội - Việt Nam.

Hội thảo quốc tế về các hệ thống và mạng thông minh năm 2025 đã tạo ra một diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến, thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời minh chứng cho sức mạnh của hợp tác quốc tế trong việc giải quyết những thách thức toàn cầu và thúc đẩy sự phát triển bền vững.