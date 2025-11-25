Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chính thức trở thành Đại học đa ngành

Quyết định số 2536/QĐ-TTg được Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký ngày 20/11/2025 đã chính thức chuyển đổi Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) sang mô hình Đại học đa ngành. Đây là cơ sở giáo dục đại học thứ 12 của Việt Nam được Chính phủ công nhận ở quy mô này, đứng cùng hàng với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM hay Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ đơn ngành đến đa ngành

Sự khác biệt giữa trường đại học và đại học nằm ở quy mô cũng như phạm vi đào tạo. Trường đại học thường tập trung vào một hoặc một vài nhóm ngành có liên quan, trong khi đại học đa ngành phải có nhiều trường thành viên độc lập, mỗi trường phụ trách các lĩnh vực khác nhau.

Theo Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định ba điều kiện bắt buộc để một trường đại học được nâng cấp lên đại học. Cơ sở phải được tổ chức kiểm định hợp pháp đánh giá đạt chuẩn chất lượng. Đồng thời phải có tối thiểu ba trường thành viên và mười ngành đào tạo tiến sĩ. Cuối cùng, quy mô sinh viên chính quy phải vượt 15.000 người.

Năm trường thành viên

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã vượt xa các yêu cầu này. Cơ sở hiện có năm trường thành viên gồm Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Cơ khí - Ô tô, Trường Kinh tế, Trường Điện – Điện tử và Trường Công nghệ Thông tin - Truyền thông. Mỗi trường hoạt động độc lập với chuyên môn riêng, tạo nên tính đa ngành của mô hình đại học.

Con số 35.000 sinh viên và học viên đang theo học tại đây gấp hơn đôi yêu cầu tối thiểu. Đội ngũ giảng viên có 1.400 người phục vụ cho các trường thành viên này.

Quyền tự chủ được mở rộng

Đại học Công nghiệp Hà Nội giữ nguyên tính chất đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ Công Thương với tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước về giáo dục, còn UBND Hà Nội quản lý về lãnh thổ.

Việc chuyển đổi sang mô hình đại học đa ngành trao cho cơ sở này quyền tự chủ lớn hơn trong vận hành. Nhà trường được chủ động hơn trong tổ chức bộ máy, triển khai chương trình đào tạo và phân bổ nguồn lực giữa các trường thành viên. Tuy nhiên, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành giám sát chặt chẽ quá trình này, đảm bảo minh bạch, tránh thất thoát tài sản và bảo vệ quyền lợi người học cũng như giảng viên.

Hướng đến chuẩn quốc tế

Sau 127 năm hình thành và phát triển, Đại học Công nghiệp Hà Nội đặt mục tiêu trở thành đại học đổi mới sáng tạo, đạt chuẩn quốc tế trong một số lĩnh vực trọng yếu. Mô hình đại học đa ngành cho phép cơ sở tối ưu nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Quyết định lần này khẳng định năng lực quản trị và vị thế của ngôi trường gắn liền với nền công nghiệp Việt Nam. Với hơn 35.000 sinh viên và năm trường thành viên, Đại học Công nghiệp Hà Nội có tiềm lực phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho đất nước.