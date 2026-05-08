Lenovo ra mắt phiên bản đặc biệt Lenovo Idea Tab FIFA World Cup 26 Edition

Đáng chú ý, các công cụ học tập ứng dụng AI dành cho học sinh, sinh viên cho đến phiên bản đặc biệt dành riêng cho người hâm mộ môn thể thao vua trên toàn cầu… được tích hợp trên dòng Idea Tab mới thể hiện cam kết của Lenovo trong việc mang đến những thiết bị thông minh hơn, cá nhân hóa hơn cho mọi đối tượng người dùng.

Chia sẻ về sản phẩm mới, ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, cho biết: “Thế hệ người dùng số tại Việt Nam đang định hình lại cách công nghệ đồng hành trong học tập, sáng tạo và giải trí. Với Idea Tab Pro Gen 2 và Idea Tab FIFA World Cup 26™ Edition, Lenovo kết hợp sức mạnh của công nghệ AI, hiệu năng vượt trội cùng khả năng cá nhân hóa sâu sắc để trao sức mạnh cho người dùng trong cuộc sống số hàng ngày. Những thiết bị này không chỉ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày nay mà còn sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trong hành trình khám phá những phương thức học tập, kết nối và thể hiện bản thân mới mẻ hơn.”.

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 sở hữu thiết kế tiên phong

Idea Tab Pro Gen 2 là bạn đồng hành của các bạn học sinh, sinh viên, những người đang tìm kiếm công cụ hiện đại để nâng cao trải nghiệm học tập, nghiên cứu thông minh hơn. Thiết bị kết hợp hiệu năng mạnh mẽ, các tính năng AI thông minh và thiết kế tối ưu cho môi trường giáo dục hiện đại.

Sản phẩm được sử dụng nền tảng di động Snapdragon® 8s Gen 4 cùng bộ giải pháp Lenovo AI, Idea Tab Pro Gen 2 đưa AI vào quy trình học tập, giúp mọi tác vụ trở nên liền mạch và hiệu quả. Tính năng Smarter Reader, khi kết hợp với bút Lenovo Tab Pen Plus, cho phép người dùng đánh dấu nội dung để tạo bản tóm tắt và chú giải, đồng thời tự động đồng bộ các phần đã chọn vào Lenovo Notepad, nơi Lenovo AI Notes tiếp tục sắp xếp ý chính và đảm bảo mạch ghi chép không bị gián đoạn.

Tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực giúp ghi lại bài giảng và hội thoại một cách chính xác

Đáng chú ý, tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực giúp ghi lại bài giảng và hội thoại một cách chính xác, đảm bảo mọi thông tin quan trọng đều được lưu trữ và dễ dàng xem lại. Hay phím Smart Key chuyên dụng trên bàn phím 2‑trong‑1 giúp người dùng có thể kích hoạt bảng điều khiển Lenovo Smart AI Input để nhanh chóng tạo hoặc dịch văn bản bằng câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên, mang đến trải nghiệm học tập chủ động và liền mạch, hiệu quả.

Không chỉ sở hữu các tính năng học tập thông minh, Idea Tab Pro Gen 2 còn là thiết bị giải trí ấn tượng với màn hình 13” 3.5K PureSight Pro hỗ trợ Dolby Vision®, kết hợp hệ thống bốn loa JBL được tinh chỉnh bởi Dolby Atmos®, mang lại hình ảnh sống động và âm thanh chân thực. Màn hình phủ lớp nhám chống chói với kết cấu mô phỏng giấy giúp việc đọc trở nên thoải mái như trên sách thật, giảm phản xạ ánh sáng và đảm bảo độ tương phản hài hòa.

Sản phẩm được bán ra với màu xám thanh lịch (Luna Grey) cùng độ mỏng chỉ 6,20mm, trọng lượng dưới 600g, viên pin 10.200 mAh có hỗ trợ sạc nhanh 45W, cho thời gian sử dụng bền bỉ cả ngày dài. Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 chính thức lên kệ với giá bán khởi điểm từ 15.990.000 đồng, tặng kèm chuột Lenovo Bluetooth 350 trị giá 390.000 đồng.

Idea Tab FIFA World Cup 26™ Edition

Idea Tab FIFA World Cup 26™ Edition là phiên bản đặc biệt chào đón World Cup 2026, với sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng mạnh mẽ, khả năng cá nhân hóa và các tính năng thông minh phục vụ nhu cầu hằng ngày.

Mỗi thiết bị đi kèm bộ sticker FIFA World Cup 26™ độc quyền, cho phép người hâm mộ tùy biến tablet theo phong cách cá nhân và thể hiện niềm đam mê với bộ môn túc cầu ngay trên thiết bị lẫn trong không gian cá nhân.

Tính năng Circle to Search từ Google mang đến cách khám phá nội dung trực quan hơn: người dùng chỉ cần khoanh tròn văn bản, hình ảnh hoặc video để nhận kết quả tìm kiếm hoặc bản dịch tức thì mà không cần chuyển đổi ứng dụng để đảm bảo thao tác và trải nghiệm liền mạch hơn khi đang lướt web, học tập hay giải trí.

Bên cạnh đó, công nghệ TurboSystem của Lenovo tiếp tục nâng tầm trải nghiệm với độ phản hồi nhanh hơn, khả năng đa nhiệm mượt mà và tốc độ mở ứng dụng tăng đến 19%. Màn hình 11” 2.5K tần số quét 90Hz, kết hợp hệ thống bốn loa Dolby Atmos®, mang lại hình ảnh sắc nét và âm thanh sống động. Bộ vi xử lý MediaTek tám nhân cho hiệu năng mạnh hơn tới 70% so với thế hệ trước, trong khi viên pin 7.040 mAh đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng cả ngày. Tùy chọn kết nối 5G giúp truy cập nội dung nhanh chóng ngay cả khi không có Wi‑Fi.

Thiết bị hỗ trợ hệ sinh thái phụ kiện toàn diện, bao gồm bàn phím Pogo pin Folio Keyboard cho khả năng nhập liệu nhanh chóng, bút Lenovo Tab Pen hay tùy chọn Tab Pen Plus cho trải nghiệm viết vẽ chính xác, cùng ốp bảo vệ folio giúp tăng độ bền và linh hoạt trong việc sử dụng.

Vận hành trên nền hệ điều hành Android 15 với ZUI 17, thiết bị được thiết kế cho hành trình sử dụng lâu dài với tối đa hai lần nâng cấp hệ điều hành và bốn năm cập nhật bảo mật, kéo dài đến năm 2029. Idea Tab FIFA World Cup 26™ Edition cũng được mở bán trong tháng 5 này với giá khởi điểm từ 7.390.000 đồng kèm theo chuột Lenovo phiên bản FIFA Edition đặc biệt trị giá 600.000 đồng.

* Cả hai sản phẩm đều được áp dụng chế độ bảo hành 02 (hai) năm, mang đến sự hỗ trợ và an tâm cho người sử dụng.