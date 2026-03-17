Điện tử tiêu dùng
Văn phòng

Lenovo chính thức ra mắt thế hệ laptop AI mới

Hồng Anh

15:46 | 17/03/2026


Với loạt thiết bị Convertible (xoay gập) và Thin & Light mỏng nhẹ mới, kết hợp hiệu năng thông minh, thiết kế tinh gọn và khả năng sử dụng linh hoạt, dải sản phẩm Gen 11 mới này bao gồm IdeaPad Slim 5a, IdeaPad 5i 2in1, Yoga 7i 2in1 Aura Edition, Yoga Slim 7a, Yoga Slim 7i Ultra và Yoga Pro 7i.
Lenovo tiên phong định hình kỷ nguyên mới của Hybrid AI Lenovo ra mắt nhiều sản phẩm và giải pháp mới dành cho doanh nghiệp Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Thông qua loạt laptop mới, Lenovo không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đáp ứng đa dạng của người dùng, mà còn khẳng định cam kết mang đến công nghệ thông minh hỗ trợ công việc, sáng tạo và kết nối hiệu quả hơn ở bất kỳ nơi đâu.

“Việt Nam là một trong những thị trường năng động và phát triển nhanh nhất mà Lenovo luôn dành sự ưu tiên đặc biệt. Người tiêu dùng tại đây ngày càng kỳ vọng thiết bị của họ phải linh hoạt, mạnh mẽ và thích ứng trọn vẹn với nhịp sống hằng ngày. Với các thành viên mới của hai dòng Convertible và Thin & Light, chúng tôi mong muốn mang công nghệ thông minh đến gần hơn với nhiều người dùng, hỗ trợ họ làm việc linh hoạt hơn, học tập hiệu quả hơn và sáng tạo tự do hơn. Lenovo luôn hướng đến những đổi mới thực sự hữu ích, hòa hợp một cách tự nhiên với phong cách sống và nhu cầu làm việc của người Việt Nam.” Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, cho biết.

Trong đó, dòng laptop T&L mới của Lenovo được phát triển dựa trên ba trụ cột cốt lõi: khả năng di động, chất lượng hiển thị cao cấp và hiệu suất được nâng tầm nhờ AI.

Theo đó, các thiết bị này đều sở hữu màn hình PureSight Pro OLED chất lượng cao với độ chính xác màu vượt trội, công nghệ bảo vệ mắt đạt chứng nhận TÜV cùng tần số quét linh hoạt, đảm bảo người dùng có những trải nghiệm sáng tạo và giải trí mượt mà hơn. Là những mẫu Copilot+ PC, các tính năng AI của Windows được tích hợp sâu vào các sản phẩm T&L mới, hỗ trợ các tác vụ viết, sắp xếp nội dung, tìm kiếm và đa nhiệm một cách thông minh.

Yoga Pro 7i Aura Edition (15", Gen 11)

Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition (15", Gen 11), là mẫu laptop mỏng nhẹ nhưng mạnh mẽ, được thiết kế cho những nhà sáng tạo nội dung cần hiệu năng tiệm cận máy bàn trong một thiết bị dễ mang theo. Máy trang bị bộ xử lý Intel® Core™ Ultra kết hợp GPU NVIDIA® GeForce RTX™ Laptop, mang lại hiệu suất ổn định cho các tác vụ sáng tạo chuyên sâu như dựng phim, render 3D, làm hoạt họa hay xử lý đa nhiệm.

Là thành viên của dòng Aura Edition nên Yoga Pro 7i được Lenovo đồng phát triển cùng Intel® để tối ưu hiệu năng dựa trên AI, giúp rút ngắn thời gian render và tăng độ mượt khi vận hành các ứng dụng chuyên dụng. Kiến trúc tản nhiệt X Power hỗ trợ mức TDP lên đến 105W với hệ thống quạt kép và ống dẫn nhiệt nâng cấp, đảm bảo máy duy trì hiệu năng cao trong khi vẫn giữ độ ồn ở mức thấp.

Màn hình 15,3” PureSight Pro OLED mang đến độ chính xác cao cho công việc sáng tạo, với độ phân giải 2.5K, tần số quét linh hoạt 165Hz và chứng nhận DisplayHDR™ True Black 1000. Thiết bị hỗ trợ thao tác sáng tạo trực tiếp thông qua Force Pad và bút Yoga Pen Gen 2 tùy chọn sử dụng công nghệ Wacom.

Hệ thống cổng kết nối đầy đủ, gồm Thunderbolt™ 4, HDMI, USB‑A và khe đọc thẻ SD, giúp người dùng dễ dàng kết nối với các thiết bị chuyên dụng. Là một Copilot+ PC, Yoga Pro 7i Aura Edition tích hợp các trải nghiệm AI nâng cao của Windows cùng những tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp như các lớp bảo mật sâu (Secured‑core PC) và bộ xử lý bảo mật Microsoft Pluton, cung cấp cho người dùng giới sáng tạo một nền tảng mạnh mẽ, an toàn và thông minh để hiện thực hóa ý tưởng.

Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition (15", Gen 11) sẽ được bán trên thị trường từ Quý 2/2026 với mức giá dự kiến từ 60,990,000 VNĐ.
Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition (14”, 11)
Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition (14”, Gen 11) là mẫu Copilot+ PC được thiết kế để cung cấp hiệu năng mạnh mẽ trong một thân máy siêu nhẹ dưới 975g. Thiết bị sử dụng bộ xử lý Intel® Core™ Ultra X9 Series 3 cùng đồ họa Intel Arc tích hợp, đáp ứng tốt các tác vụ sáng tạo dựa trên AI và xử lý hình ảnh ở chất lượng cao. Bộ nhớ RAM 9600MHz giúp rút ngắn thời gian render và cải thiện khả năng đa nhiệm, trong khi khung máy hợp kim magie được chế tác chính xác - kết hợp với hệ thống hiển thị, tản nhiệt và Force Pad được tối ưu - cho phép máy đạt trọng lượng dưới 1kg mà vẫn duy trì độ bền.

Máy sở hữu màn hình PureSight Pro POLED 2.8K đạt độ sáng HDR tối đa 1100 nits và sở hữu chứng nhận VESA® DisplayHDR™ True Black 1000, mang đến độ tương phản sâu và hình ảnh sống động. Lớp phủ Yoga dạng mờ trên toàn bộ thân máy giúp hạn chế bám dầu và dấu vân tay, tạo cảm giác thoải mái và sạch sẽ trong những phiên làm việc kéo dài.

Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition (14", Gen 11) sẽ được bán trên thị trường từ Quý 2/2026 với mức giá dự kiến từ 54,990,000 VNĐ.
Yoga Slim 7a (14”, 11):
Lenovo cũng giới thiệu Yoga Slim 7a (14”, Gen 11) sử dụng chip xử lý AMD, sở hữu thiết kế mỏng nhẹ, dễ di chuyển với hiệu năng mạnh mẽ. Bộ xử lý AMD Ryzen AI 400 Series trên Yoga Slim 7a (14”, Gen 11) mang đến hiệu năng ổn định đồng thời hỗ trợ tối ưu về mức tiêu thụ điện năng. Tùy chọn màn hình PureSight Pro OLED 2.8K giúp tái hiện độ chính xác màu sắc và độ tương phản đặc trưng của dòng Yoga Slim, phù hợp cho các tác vụ như chỉnh sửa ảnh, cân chỉnh màu video hoặc sáng tạo nội dung hằng ngày.

Lenovo Yoga Slim 7a (14", Gen 11) sẽ được bán trên thị trường từ tháng Quý 2/2026 với mức giá dự kiến từ 31,990,000 VNĐ.

Dòng thiết bị Convertible mới không chỉ mang đến hiệu năng được tối ưu bởi AI, thiết kế 2in1 linh hoạt và trải nghiệm hình ảnh sống động, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng trong công việc, sáng tạo và giải trí.

Lenovo Yoga 7i 2in1 Aura Edition
Trong đó, Yoga 7i 2in1 Aura Edition (14”, Gen 11) là mẫu laptop chuẩn mực mới về hiệu năng thông minh và khả năng thích ứng trong phân khúc Copilot+ PC. Thiết bị sử dụng bộ xử lý Intel® Core™ Ultra với NPU đạt tới 49 TOPS, cho phép chạy các ứng dụng AI trực tiếp trên máy nhanh hơn, hỗ trợ hiệu quả cho các tác vụ sáng tạo nội dung, đa nhiệm và tối ưu hệ thống.

Thuộc dòng Aura Edition, máy được trang bị các phần mềm thích ứng tăng cường hiệu suất của Lenovo - bao gồm quản lý năng lượng thông minh và điều chỉnh hiệu năng động - trong khi Windows Copilot+ cung cấp các công cụ hỗ trợ trực quan giúp đơn giản hóa quy trình làm việc và thúc đẩy sáng tạo.

Với thiết kế xoay gập 360°, thiết bị chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ laptop, tablet, tent và stand, kết hợp cùng màn hình cảm ứng 14” PureSight Pro OLED sống động với các tính năng bảo vệ mắt nhờ AI. Viên pin 70Wh hỗ trợ Rapid Charge Express, bàn phím Yoga được tinh chỉnh, trackpad chính xác, camera IR 5MP và hệ thống bốn loa Dolby Atmos® hoàn hảo cho trải nghiệm cao cấp, giúp người dùng duy trì năng suất làm việc và cảm hứng sáng tạo dù ở bất cứ đâu.

Lenovo Yoga 7i 2in1 Aura Edition (14", Gen 11) sẽ được bán trên thị trường từ tháng Quý 2/2026 với mức giá dự kiến từ 43,990,000 VNĐ.
IdeaPad Slim 5a, IdeaPad 5i 2in1: Thêm lựa chọn linh hoạt và thông minh
Một mẫu laptop tiêu biểu khác là IdeaPad 5i 2in1 (14”, 11) mang đến thêm một lựa chọn đa dạng về tính linh hoạt của thiết kế xoay gập cho người dùng thường xuyên chuyển đổi giữa các tác vụ nhập liệu, phác thảo, xem nội dung hoặc ghi chú.

Được trang bị bộ xử lý lên tới Intel Core™ Ultra 7 Series 3 mạnh mẽ, chiếc Copilot+ PC này mang đến khả năng xử lý AI thế hệ mới, hỗ trợ nâng cao năng suất và tối ưu các tác vụ thường ngày. Màn hình 14” OLED 2K sáng rõ mang lại hình ảnh sống động và độ tương phản ấn tượng cho công việc, học tập hay giải trí - tất cả trong một thiết kế xoay gập linh hoạt phù hợp với mọi tình huống sử dụng.

IdeaPad Slim 5a (14”, 11) được trang bị bộ xử lý AMD Ryzen™ AI 7 300 series, cho phép bạn đa nhiệm, stream hay chơi game dễ dàng. Màn hình 14" rộng rãi với dải màu sống động giúp mọi khung hình trở nên ấn tượng. Thiết kế siêu mỏng nhẹ đạt chuẩn bền MIL‑STD‑810H kết hợp âm thanh Dolby Audio™ cho trải nghiệm giải trí trọn vẹn. Thời lượng pin bền bỉ cùng sạc nhanh giúp bạn làm việc hay giải trí liền mạch suốt ngày dài.

Lenovo IdeaPad Slim 5a (14", Gen 11) sẽ được bán trên thị trường từ tháng cuối tháng 3/2026 với mức giá dự kiến từ 31,890,000 VNĐ.

Lenovo IdeaPad 5i 2in1 (14", Gen 11) sẽ được bán trên thị trường từ tháng Quý 2/2026 với mức giá dự kiến từ 26,490,000 VNĐ.

Tất cả sản phẩm laptop Lenovo đều đi kèm dịch vụ Premium Care (02 năm với IdeaPad & 03 năm với Yoga), cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu để đảm bảo thiết bị vận hành tối ưu và giúp người dùng yên tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Bài liên quan

Loạt laptop Intel Core Ultra Series 3 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Loạt laptop Intel Core Ultra Series 3 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Chào đón FIFA World Cup 2026, Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới

Chào đón FIFA World Cup 2026, Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Có thể bạn quan tâm

Chào đón FIFA World Cup 2026, Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới

Chào đón FIFA World Cup 2026, Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới

Văn phòng
Theo đó, bộ đôi sản phẩm đặc biệt này sẽ chính thức mang đến cho người hâm mộ Việt Nam một trải nghiệm mới mẻ và đầy cảm hứng ngay trên các laptop Lenovo trong suốt mùa World Cup 2026.
Xiaomi Pad 8 Series chính thức lên kệ

Xiaomi Pad 8 Series chính thức lên kệ

Điện tử tiêu dùng
Hướng đến nhóm người tìm kiếm một thiết bị mạnh mẽ để xử lý công việc nhưng vẫn gọn nhẹ và thuận lợi cho việc di chuyển, bộ đôi máy tính bảng được trang bị màn hình sắc nét, dung lượng pin lớn và bộ phụ kiện đa dạng giúp nâng cao hiệu suất công việc mỗi ngày.
Pin sạc dự phòng EnerGeek GR11: công suất cực khủng 200W, dung lượng 25.000mAh

Pin sạc dự phòng EnerGeek GR11: công suất cực khủng 200W, dung lượng 25.000mAh

Văn phòng
Baseus vừa giới thiệu EnerGeek GR11, mẫu pin sạc dự phòng cao cấp mới với dung lượng 25.000mAh và tổng công suất đầu ra lên tới 200W.
Lenovo ra mắt nhiều sản phẩm và giải pháp mới dành cho doanh nghiệp

Lenovo ra mắt nhiều sản phẩm và giải pháp mới dành cho doanh nghiệp

Văn phòng
Bên cạnh loạt giải pháp và bộ phần mềm mới, được phát triển trên nền tảng Hybrid AI Advantage của Lenovo, bộ đôi máy chủ Lenovo ThinkSystem và Lenovo ThinkEdge còn được triển khai các mô hình suy luận AI đã được kiểm chứng trong môi trường vận hành thực tế.
ASUS DisplayWidget Center: tối ưu cho người dùng Mac

ASUS DisplayWidget Center: tối ưu cho người dùng Mac

Văn phòng
Theo đó, người dùng màn hình ASUS ProArt chỉ cần cập nhật firmware mới nhất là có thể tùy chỉnh màn hình một cách nhanh chóng, đồng bộ màu sắc chuẩn xác với MacBook qua chế độ M-Model P3 cùng hàng loạt tiện ích khác.
