GIGABYTE vừa có mà ra mắt loạt sản phẩm mới đầy ấn tượng tại Computex 2026

Theo đó, ngoài việc tung ra hệ sinh thái AI toàn diện từ những bo mạch chủ AI thế hệ mới, GIGABYTE đã tạo nên một cú chuyển mình ngoạn mục khi trình làng "quái vật đồ họa" RTX 50 Series, laptop, phụ kiện, cho đến hàng loạt giải pháp tối ưu hiệu năng cho người dùng.

Với thông điệp chủ đạo "ENTER INFINITY" (Tiến Vào Vô Cực), Gigabyte cũng đã mang đến một tầm nhìn chiến lược, nơi AI trở thành trái tim của mọi trải nghiệm điện toán trong tương lai.

Tâm điểm của sự kiện đó chính là bo mạch chủ X870E AORUS INFINITY NEXT

Tâm điểm của sự kiện đó chính là bo mạch chủ X870E AORUS INFINITY NEXT, sản phẩm được ví như bản tuyên ngôn công nghệ của hãng. Đây là bo mạch chủ khác biệt hoàn toàn với các dòng bo mạch chủ phổ thông vốn chỉ chú trọng vào khả năng ép xung, siêu phẩm này được thiết kế tối ưu hóa cho các tác vụ AI cường độ cao.

GIGABYTE đã tái định nghĩa hoàn toàn cấu trúc tản nhiệt bằng việc ứng dụng công nghệ in 3D kim loại để chế tạo kiến trúc AI Gyroid. Được lấy cảm hứng từ cánh bướm và cấu trúc tổ ong, thiết kế này giúp tăng tới 44% diện tích tản nhiệt trong cùng một mức thể tích. Cùng với hệ thống cấp điện Quad OptiMOS 64 pha mang lại dòng điện tổng lên đến 5120A, INFINITY NEXT không chỉ là một bo mạch chủ mà đã trở thành một nền tảng siêu máy tính AI thực thụ.

Ở mảng đồGIGABYTE cũng trình làng dòng card AORUS RTX 50 INFINITY Series bao gồm các phiên bản từ RTX 5070 đến RTX 5090

Ở mảng đồ họa, GIGABYTE cũng trình làng dòng card AORUS RTX 50 INFINITY Series bao gồm các phiên bản từ RTX 5070 đến RTX 5090. Tích hợp hệ thống tản nhiệt WINDFORCE HYPERBURST với thiết kế luồng khí xuyên thấu kép (Double Flow Through), dòng card mới giúp tăng 58% lượng gió so với các sản phẩm cùng kích thước.

và bo mạch chủ X870 AORUS INFINITY

Hệ sinh thái AORUS thế hệ mới cũng chào đón sự xuất hiện của hàng loạt phụ kiện và linh kiện đỉnh cao, bao gồm: bo mạch chủ X870 AORUS INFINITY giúp mang lại hiệu năng DDR5 lên tới 11,400 MT/s cùng độ trễ siêu thấp CL24.

Vỏ case C510 INFINITY với màn hình phụ 16 inch tích hợp sẵn

Vỏ case C510 INFINITY với màn hình phụ 16 inch tích hợp sẵn, cấu trúc có thể biến hình linh hoạt (ngang/dọc) và quai xách tháo rời tiện lợi.

Cùng với bàn phím AORUS K10 INFINITY & chuột M10 INFINITY

Bàn phím AORUS K10 INFINITY & chuột M10 INFINITY cũng được xem là một dấu ấn mới tại Computex khi bàn phím K10 sử dụng switch từ tính với độ phản hồi 0.1mm cùng màn hình cảm ứng OLED Retina 3.1 inch, trong khi đó chuột M10 sở hữu công nghệ switch quang học và tần số quét (Polling Rate) lên đến 8K, mang lại trải nghiệm thi đấu độ trễ cực thấp.

GIGABYTE cũng tiên phong đưa vân gỗ tự nhiên vào linh kiện qua các mẫu bo mạch chủ X870E AERO X3D DARK WOOD và WOOD

Ngoài ra, GIGABYTE đã tiên phong đưa vân gỗ tự nhiên vào linh kiện qua các mẫu bo mạch chủ X870E AERO X3D DARK WOOD và WOOD.

Và để hoàn thiện hệ sinh thái này, GIGABYTE cũng giới thiệu card đồ họa AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD 16G và phiên bản DARK WOOD. Khi kết hợp cùng các mẫu vỏ case như TRYX FLOVA F50 hay Antec Flux Pro Noctua Edition, các linh kiện công nghệ cao lập tức rũ bỏ vẻ ngoài công nghiệp cứng nhắc, biến thành những món đồ nội thất sang trọng, hòa quyện hoàn hảo vào không gian sống và làm việc hiện đại.

Một trong những tâm điểm của sự kiện chính là hệ sinh thái AI TOP, nơi cuộc cách mạng xử lý AI trên máy tính cá nhân đã bắt đầu gia nhập đường đua. Theo đó, AI TOP là nền tảng giúp người dùng xây dựng, huấn luyện và triển khai AI ngay trên thiết bị cá nhân, xóa bỏ sự phụ thuộc vào các dịch vụ điện toán đám mây.

Khi kết hợp cùng các thiết bị AI BOX thế hệ mới, sức mạnh trí tuệ nhân tạo giờ đây có thể dễ dàng tiếp cận với người dùng laptop hay máy trạm workstation thông qua kết nối tốc độ cao. Những thiết bị này hướng đến những nhà phát triển AI, Data scientist, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp nhỏ.

Ghi dấu hành trình 40 năm, GIGABYTE ra mắt loạt sản phẩm mới với nhiều đột phá tại Computex 2026

GIGABYTE cũng cung cấp thêm các tùy chọn, bao gồm:

AI TOP 100 B850 - cỗ máy được thiết kế cho các nhà phát triển với cấu hình "khủng" từ vi xử lý AMD Ryzen 9 9950X, card đồ họa GeForce RTX 5090 hoặc Radeon AI PRO R9700. Hệ thống này có thể xử lý mượt mà các mô hình AI lên tới hơn 200 tỷ tham số.

AI TOP 500 TRX50 - trạm máy trạm cấp doanh nghiệp cho phép mở rộng lên đến 9 card đồ họa cùng lúc, hỗ trợ suy luận đa người dùng và huấn luyện AI quy mô lớn với độ ổn định cao.

AI TOP ATOM & AI BOX - là siêu máy tính AI nhỏ gọn sở hữu chip NVIDIA GB10 Superchip và có thể kết nối chuỗi 4 hệ thống với nhau, thì AI BOX mang đến giải pháp eGPU thông minh qua Thunderbolt 5/USB4. Đi kèm tính năng GPU Selector, hệ thống có thể phân bổ chéo các tác vụ (ví dụ: vừa chơi game nặng vừa tạo ảnh AI) mà không lo giật lag.

Đồng thời loạt laptop thế hệ mới với hiệu năng đỉnh cao kết hợp phần cứng vượt trội với các vi xử lý AI (NPU) tiên tiến, trong đó nổi bật nhất là mẫu laptop AORUS MASTER 16.

Mẫu laptop sở hữu sức mạnh tiệm cận máy bàn với chip AMD Ryzen 9 9955HX3D và GPU RTX 5090

Đây là mẫu laptop sở hữu sức mạnh tiệm cận máy bàn với chip AMD Ryzen 9 9955HX3D và GPU RTX 5090, cùng màn hình OLED 2.5K 240Hz. Đáng chú ý, “cỗ máy” này được gói gọn trong thiết kế hợp kim chỉ mỏng 19.9mm và trang bị hệ thống tản nhiệt WINDFORCE Infinity EX Cooling.

Và dòng laptop Copilot+ PC thực thụ mang tên AERO X16

Bên cạnh đó AERO X16 là dòng laptop Copilot+ PC thực thụ với độ mỏng dưới 17mm và trọng lượng chưa tới 2kg. Máy được trang bị vi xử lý AMD Ryzen AI 9 400 Series, RTX 5070 và viên pin 76Wh cho thời lượng sử dụng hơn 14 giờ, đi kèm các tính năng AI tiện ích như Click to Do.

Với GAMING A16 PRO/A18 PRO & EAGLE, hướng tới phân khúc đa dạng từ người làm đồ họa chuyên sâu đến sinh viên Gen Z. Dòng PRO sử dụng chip Intel Core Ultra thế hệ mới cùng GPU lên đến RTX 5080 cho không gian làm việc rộng lớn, trong khi dòng EAGLE và A16 mang lại mức giá dễ tiếp cận, thiết kế bản lề 180 độ và thời lượng pin tối ưu lên đến 8 tiếng.