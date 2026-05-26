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Hàng loạt laptop HP cao cấp thành 'cục gạch' sau cập nhật Windows

Bảo Trân

Bảo Trân

20:34 | 26/05/2026
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Nhiều mẫu laptop HP cao cấp bất ngờ mất khả năng khởi động sau khi tự động cài bản cập nhật BIOS qua Windows Update. Sự cố khiến hàng loạt thiết bị rơi vào trạng thái “brick”, buộc người dùng phải mang đi bảo hành.
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Laptop HP lỗi BIOS sau cập nhật Windows, nhiều máy bị brick
Hàng loạt laptop HP gặp sự cố BIOS nghiêm trọng sau khi cập nhật Windows

Hàng loạt laptop HP cao cấp thành “cục gạch” sau cập nhật Windows

Một bản cập nhật Windows vốn được thiết kế để vá lỗi bảo mật đang khiến nhiều người dùng laptop HP rơi vào tình huống trớ trêu. Chỉ sau một đêm, hàng loạt thiết bị cao cấp của hãng này bất ngờ mất khả năng khởi động, treo cứng ở logo hoặc liên tục xuất hiện “màn hình xanh chết chóc” (BSOD).

Theo phản ánh xuất hiện dày đặc trên Reddit và các diễn đàn hỗ trợ kỹ thuật quốc tế, sự cố tập trung chủ yếu ở các dòng máy trạm và doanh nhân cao cấp như ZBook Ultra G1a và EliteBook X G1a. Điểm chung của các thiết bị gặp lỗi là đều tự động cài đặt bản cập nhật firmware BIOS thông qua Windows Update.

Khác với những lỗi phần mềm thông thường, BIOS là lớp firmware nền tảng điều khiển trực tiếp phần cứng máy tính. Khi BIOS gặp sự cố, thiết bị có thể rơi vào trạng thái “brick”, tức gần như biến thành một “cục gạch” đúng nghĩa vì không thể khởi động hệ thống.

Nhiều người dùng cho biết họ không hề chủ động cài đặt bản vá. Các firmware này được HP đánh dấu ở mức “Critical”, đồng nghĩa Windows sẽ tự động tải về và cài đặt mà không cần xác nhận thủ công. Chính cơ chế cập nhật ngầm này khiến nhiều người không kịp phản ứng trước khi sự cố xảy ra.

Các chuyên gia công nghệ đã khoanh vùng một số phiên bản firmware bị nghi gây lỗi gồm 01.04.03 và 01.04.05 trên dòng ZBook, cùng 01.03.11 và 01.05.00 trên dòng EliteBook.

Một kỹ sư công nghệ chia sẻ trên Reddit rằng chiếc ZBook của anh đã treo cứng hoàn toàn ngay sau khi hệ thống tự khởi động để cài BIOS mới. Quạt tản nhiệt chạy tối đa công suất nhưng màn hình chỉ đứng ở logo HP trong nhiều giờ.

Điều khiến cộng đồng lo ngại hơn là khả năng khắc phục lỗi khá phức tạp. Trong nhiều trường hợp, người dùng không thể tự gỡ bản cập nhật như với Windows thông thường. Một số kỹ thuật viên cho biết họ chỉ có thể cứu máy bằng phương pháp hạ cấp BIOS thông qua kết nối mạng nội bộ của HP. Tuy nhiên, quy trình này lại yêu cầu bộ chuyển đổi USB C sang Ethernet chính hãng của HP mới hoạt động ổn định.

Sự cố lần này cũng làm dấy lên tranh cãi về chất lượng kiểm thử firmware trước khi phát hành. Đây không phải lần đầu HP gặp rắc rối với BIOS. Năm 2024, một bản cập nhật lỗi từng khiến nhiều mẫu ProBook bị treo máy hàng loạt, buộc hãng phải phát hành firmware khẩn cấp để xử lý hậu quả.

Ở góc độ công nghệ, vụ việc cho thấy ranh giới ngày càng mong manh giữa tính tiện lợi và rủi ro của cơ chế cập nhật tự động. Windows Update vốn được Microsoft xây dựng như một “lá chắn” bảo mật nhằm giúp người dùng phổ thông luôn ở trạng thái an toàn. Tuy nhiên, khi các bản cập nhật firmware cấp thấp được triển khai tự động trên diện rộng, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến hàng nghìn thiết bị gặp sự cố cùng lúc.

Nhiều chuyên gia cho rằng các hãng sản xuất cần thay đổi cách phát hành firmware BIOS. Thay vì ép cập nhật tự động dưới nhãn “Critical”, doanh nghiệp nên cho phép người dùng trì hoãn hoặc lựa chọn cài đặt thủ công, đặc biệt với các bản vá liên quan trực tiếp tới phần cứng nền tảng.

Hiện HP đã xác nhận sự cố và khuyến cáo người dùng liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa công bố giải pháp phần mềm triệt để nhằm xử lý hoàn toàn lỗi BIOS trên các thiết bị bị ảnh hưởng.

Vì sao lỗi BIOS nguy hiểm hơn lỗi Windows?

BIOS là firmware khởi tạo phần cứng ngay khi máy tính bật nguồn. Nếu BIOS bị lỗi, hệ điều hành sẽ không thể nạp vào bộ nhớ để khởi động. Đây là lý do các thiết bị gặp lỗi BIOS thường “chết cứng”, khó sửa hơn rất nhiều so với lỗi phần mềm thông thường. Một số trường hợp phải can thiệp trực tiếp vào chip BIOS hoặc thay bo mạch chủ mới có thể phục hồi hệ thống.
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026