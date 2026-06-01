Đây đều là những sản phẩm hướng tới các nhà sáng tạo nội dung, nhà phát triển AI và chuyên gia sáng tạo yêu cầu năng lực AI cục bộ mạnh mẽ cùng quy trình làm việc tiên tiến.

ASUS trình làng dòng máy tính ProArt đột phá sử dụng NVIDIA RTX Spark tại Computex 2026

Đặc biệt, RTX Spark khi kết hợp NVIDIA CUDA, NVIDIA RTX, DLSS, FP4, NVIDIA TensorRT, NVIDIA OptiX, Reflex và G-SYNC sẽ mang đến các mẫu laptop windows mỏng nhẹ, thời lượng pin đủ dùng cho cả ngày dài, bên cạnh các hệ thống desktop nhỏ gọn với hiệu suất vượt trội.

Trong đó, ProArt P16 và ProArt P14 là những mẫu laptop Windows mỏng nhẹ sử dụng RTX Spark với thời lượng pin cả ngày và màn hình ASUS Lumina Pro OLED cao cấp.

RTX Spark tích hợp GPU NVIDIA Blackwell RTX với 6.144 nhân CUDA và Tensor Core thế hệ thứ năm hỗ trợ FP4, kết hợp cùng CPU NVIDIA Grace 20 nhân thông qua giao tiếp NVIDIA NVLink-C2C hiệu năng cao.

Các thiết bị ProArt sử dụng RTX Spark cho phép người dùng dựng cảnh 3D trên 90GB, chỉnh sửa video 12K 4:2:2, tạo video AI 4K và vận hành mô hình AI 120 tỷ tham số ngay trên thiết bị.

Adobe hiện đang tối ưu lại Photoshop và Premiere dành riêng cho RTX Spark nhằm mang lại hiệu năng AI và đồ họa nhanh gấp đôi thế hệ trước.

Người dùng ProArt đồng thời được tặng ba tháng sử dụng Adobe Creative Cloud.

Để đáp ứng nhu cầu AI Agent cục bộ, RTX Spark cung cấp tới 1 petaflop hiệu năng AI cùng tối đa 128GB bộ nhớ hợp nhất.

ProArt P16 và P14 mới được thiết kế mỏng hơn 13% và nhẹ hơn 16% so với thế hệ trước

ASUS cũng tích hợp các công cụ AI độc quyền như ProArt Creator Hub, MuseTree và StoryCube nhằm hỗ trợ quản lý tài nguyên hệ thống, sáng tạo nội dung và tối ưu hóa quy trình làm việc.

Hệ sinh thái này tương thích với hơn 1.000 ứng dụng tăng tốc AI, bao gồm Adobe, Blender, Blackmagic Design, CapCut, ComfyUI và OTOY.

ProArt P16 & P14 được áp dụng quy trình gia công CNC cùng thiết kế hướng tới tính di động giúp sản phẩm vừa sở hữu vẻ ngoài cao cấp vừa duy trì khả năng tản nhiệt hiệu quả.

ProArt P14

ProArt P16

Máy được trang bị màn hình ASUS Lumina Pro OLED với độ chính xác màu Delta E < 1. Trong đó, ProArt P16 hỗ trợ độ phân giải lên tới 4K 120Hz VRR cùng NVIDIA G-SYNC, còn ProArt P14 hỗ trợ độ phân giải 3K.

Độ sáng màn hình đạt 1.600 nit và được trang bị lớp phủ chống phản chiếu nhằm nâng cao trải nghiệm sáng tạo chuyên nghiệp.

ProArt Mini PC

ProArt Mini PC là cỗ máy sở hữu sức mạnh AI trong một thiết kế siêu nhỏ gọn với kích thước chỉ 150 × 150 × 51 mm. Hệ thống cũng được hỗ trợ tối đa 128GB bộ nhớ hợp nhất cùng khả năng phân bổ động giữa tài nguyên hệ thống và đồ họa nhằm tối ưu hóa hiệu suất AI.

Ngoài ra, thiết bị sở hữu khả năng tản nhiệt lên tới 140W, kết nối mạng 10GbE và hỗ trợ mở rộng M.2 PCIe Gen 5 x4. Và chính thiết kế nhỏ gọn đã tiếp tục đưa tên tuổi của ProArt Mini PC trở thành một trong những lựa chọn phù hợp cho các studio sáng tạo, workstation chuyên nghiệp và các môi trường Edge AI hiện đại.

Với dòng ProArt mới sử dụng NVIDIA RTX Spark thế hệ mới thì đây sẽ là những máy tính Windows đầu tiên trên thế giới được thiết kế chuyên biệt cho AI Agent cá nhân.

ASUS đã tính toán rất kỹ khi kết hợp màn hình ProArt, bo mạch chủ, chassis, thiết bị ngoại vi và phần mềm AI để tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh nhằm hỗ trợ toàn bộ quá trình sáng tạo, từ lên ý tưởng đến sản xuất nội dung.

ProArt P16, P14 và ProArt Mini PC sẽ được trưng bày tại Computex 2026 và dự kiến mở bán tại một số thị trường từ mùa thu năm nay.