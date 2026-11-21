Ngày 18/11/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) được Anphabe vinh danh trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026 dành cho khối doanh nghiệp lớn.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp BIC đạt được danh hiệu này. Trong khối doanh nghiệp lớn, BIC đứng đầu nhóm ngành bảo hiểm và xếp thứ 62 trong tổng số 100 doanh nghiệp được xếp hạng.

Bảng xếp hạng Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026 do Anphabe thực hiện, dựa trên khảo sát 70.000 người đi làm, đánh giá hơn 713 doanh nghiệp thuộc 18 ngành. Chương trình có sự đồng hành của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

BIC giữ vững vị trí trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu và đánh giá nơi làm việc tốt nhất được xây dựng dựa trên mô hình 5 bước hấp dẫn nhân tài, đo lường sức khỏe thương hiệu nhà tuyển dụng qua mức độ nhận biết, quan tâm, ứng tuyển, khát khao và ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp làm nơi làm việc.

Bên cạnh đánh giá từ người đi làm bên ngoài, Anphabe còn thu thập phản hồi của nhân viên nội bộ tại các công ty có nhu cầu tham gia khảo sát, dựa trên 6 nhóm tiêu chí về môi trường làm việc lý tưởng. Các yếu tố này gồm chính sách tưởng thưởng, cơ hội phát triển, văn hóa và môi trường, năng lực lãnh đạo và quản lý, chất lượng công việc và cuộc sống, cùng danh tiếng công ty.

Là công ty con của BIDV, một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam, BIC thừa hưởng và cùng Ngân hàng mẹ hướng tới xây dựng môi trường làm việc nhân văn, toàn diện dựa trên năm trụ cột: Hội nhập nhanh – Công việc tốt – Gắn bó lâu – An tâm sống – Trọn nghĩa tình. BIC chú trọng tạo sự cân bằng giữa thu nhập, phúc lợi và cơ hội phát triển, đồng thời duy trì văn hóa nội bộ gắn kết, nơi mọi cá nhân được tôn trọng, được lắng nghe và được trao quyền phát triển.

Sự cộng hưởng giữa nền tảng vững chắc từ BIDV và định hướng phát triển của BIC đã tạo nên môi trường làm việc lý tưởng, thu hút hàng trăm nhân sự tài năng mỗi năm và giúp BIC liên tiếp được Anphabe vinh danh trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Đây là minh chứng cho sức mạnh của sự kế thừa, đồng thời là cam kết về một tương lai phát triển bền vững, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội tỏa sáng và trưởng thành.