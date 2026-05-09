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Cổ phiếu Akamai tăng 16% nhờ cú hích từ hạ tầng AI

Thế Kiên

Thế Kiên

13:35 | 09/05/2026
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Cổ phiếu Akamai tăng 16% sau khi công bố thỏa thuận 1,8 tỷ USD với một đối tác AI và kết quả kinh doanh quý I đúng kỳ vọng. Động lực chính đến từ mảng hạ tầng đám mây phục vụ trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh nhất của công ty.
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Vì sao cổ phiếu Akamai tăng mạnh nhờ AI
Vì sao cổ phiếu Akamai tăng mạnh nhờ AI

Cổ phiếu của Akamai Technologies tăng 16% ngay sau khi mở cửa phiên giao dịch cuối tuần, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong cách nhà đầu tư đánh giá vai trò của doanh nghiệp này trong hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Câu hỏi đặt ra là vì sao cổ phiếu Akamai tăng mạnh, và liệu đà tăng này có bền vững.

Động lực trực tiếp đến từ việc Akamai công bố một thỏa thuận trị giá 1,8 tỷ USD kéo dài trong 7 năm với một “nhà cung cấp mô hình AI tiên phong”. Dù không công bố danh tính đối tác, thông tin này đủ để thị trường hiểu rằng Akamai đã bước vào chuỗi giá trị AI ở cấp độ hạ tầng, thay vì chỉ dừng ở phân phối nội dung như trước đây.

Song song với hợp đồng lớn, kết quả kinh doanh quý I cho thấy bức tranh ổn định. Doanh thu đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ. Điểm đáng chú ý nằm ở cơ cấu tăng trưởng. Mảng hạ tầng đám mây tăng tới 40%, đạt 95 triệu USD, trong khi mảng bảo mật tăng 11%. Ngược lại, mảng phân phối nội dung giảm 7%. Sự dịch chuyển này cho thấy trọng tâm kinh doanh của Akamai đang thay đổi.

Theo lãnh đạo công ty, hạ tầng đám mây hiện là mảng tăng trưởng nhanh nhất, dù vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ. Đây là tín hiệu quan trọng với nhà đầu tư, bởi thị trường thường định giá cao các doanh nghiệp có động lực tăng trưởng mới gắn với AI.

Một yếu tố khác giúp cổ phiếu tăng mạnh là chiến lược “đám mây suy luận”. Thay vì tập trung vào các trung tâm dữ liệu lớn như nhiều nhà cung cấp cloud truyền thống, Akamai tận dụng mạng lưới phân tán với hơn 4.300 điểm hiện diện tại 130 quốc gia để đưa năng lực tính toán đến gần người dùng hơn. Mô hình này giúp giảm độ trễ, tăng tốc độ xử lý và phù hợp với các ứng dụng AI thời gian thực.

Chia sẻ với Báo chí, CEO Tom Leighton cho biết nền tảng của công ty được thiết kế để phân phối nội dung và đảm bảo an ninh, và hiện đang được mở rộng để phục vụ các ứng dụng AI. Điều này cho phép các hệ thống AI hoạt động gần người dùng, từ đó cải thiện đáng kể trải nghiệm.

Ở góc độ công nghệ, chiến lược này giúp Akamai tạo khác biệt so với các đối thủ lớn vốn tập trung vào hạ tầng tập trung. Ở góc độ thị trường, nó mở ra cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu xử lý AI quy mô lớn.

Giám đốc công nghệ Robert Blumofe cho biết công ty đang mở rộng hạ tầng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các khối lượng công việc AI. Ba trụ cột kinh doanh gồm phân phối nội dung, an ninh mạng và hạ tầng đám mây đang dần dịch chuyển trọng tâm sang mảng thứ ba.

Một yếu tố quan trọng khác là tâm lý thị trường. Theo CEO Akamai, cổ phiếu công ty có thể đã bị định giá thấp trong thời gian dài. Việc ký được hợp đồng lớn và duy trì tăng trưởng ở mảng AI đóng vai trò như sự xác nhận chiến lược, từ đó khiến nhà đầu tư điều chỉnh lại kỳ vọng.

Triển vọng ngắn hạn cũng được củng cố khi Akamai dự báo doanh thu quý II đạt từ 1,08 đến 1,1 tỷ USD, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu từ 1,45 đến 1,65 USD. Nếu mảng hạ tầng AI tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đây có thể trở thành động lực chính thay thế các mảng truyền thống đang chững lại.

Ở góc nhìn rộng hơn, câu chuyện của Akamai phản ánh một xu hướng đang diễn ra trên toàn cầu. Giá trị không còn tập trung ở các ứng dụng AI đơn lẻ mà đang dịch chuyển xuống tầng hạ tầng. Những doanh nghiệp có khả năng cung cấp năng lực tính toán gần người dùng, xử lý dữ liệu nhanh và đảm bảo an ninh có thể trở thành mắt xích quan trọng trong nền kinh tế AI.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
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Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026