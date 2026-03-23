Kinh tế số
Thị trường

Thứ Hai đen tối: Dòng tiền tháo chạy, công nghệ trụ vững, bất động sản và logistics chìm sâu

Đình Tưởng

17:34 | 23/03/2026
Phiên giao dịch ngày 23/03/2026 khép lại với cú rơi mạnh mang tính hệ thống, khiến thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một trong những phiên tiêu cực nhất kể từ đầu năm. Áp lực bán tháo lan rộng trên toàn bộ các nhóm ngành, đẩy VN-Index giảm sâu hơn 56 điểm, tương ứng 3,44%, rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 1.600 điểm và chính thức đánh mất đường trung bình dài hạn.
Không chỉ là một phiên điều chỉnh thông thường, diễn biến hôm nay phản ánh rõ trạng thái “bán bằng mọi giá” của nhà đầu tư khi hàng loạt yếu tố vĩ mô bất lợi cùng lúc xuất hiện giá dầu leo thang, tỷ giá căng thẳng, lãi suất tăng nhanh. Trong bối cảnh đó, dòng tiền có xu hướng rút khỏi các nhóm ngành nhạy cảm với chu kỳ kinh tế, tạo ra sự phân hóa sâu sắc giữa các lĩnh vực.

Công nghệ điểm tựa hiếm hoi giữa cơn bão

Trong bức tranh chung ảm đạm, nhóm công nghệ thông tin là một trong số ít lĩnh vực giữ được sự ổn định tương đối, dù vẫn chịu áp lực điều chỉnh theo thị trường.

Cổ phiếu FPT giảm nhẹ nhưng không rơi vào trạng thái hoảng loạn như nhiều nhóm ngành khác. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào câu chuyện tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp vẫn được duy trì. Động lực chính đến từ xu hướng chuyển đổi số toàn cầu, trí tuệ nhân tạo và chiến lược mở rộng sang lĩnh vực bán dẫn.

VN-Index đã quay lại mức đáy tháng 11/2025.
Đáng chú ý, việc thay đổi cấu trúc hợp nhất báo cáo tài chính khi FPT Telecom không còn là công ty con có thể khiến doanh thu ghi nhận giảm về mặt kỹ thuật, nhưng không ảnh hưởng đến lợi nhuận cốt lõi. Điều này giúp củng cố luận điểm rằng giá trị doanh nghiệp vẫn bền vững trong trung và dài hạn.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp như CMC cũng đang chuẩn bị cho làn sóng đầu tư mới vào AI, Cloud, dữ liệu lớn thông qua các kế hoạch M&A. Điều này cho thấy nhóm công nghệ vẫn đang ở pha tích lũy chiến lược, trái ngược với trạng thái phòng thủ bị động của nhiều ngành khác.

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, công nghệ tiếp tục là nhóm ngành mang tính “phòng thủ tăng trưởng” hiếm hoi. Tuy nhiên, dư địa tăng ngắn hạn sẽ phụ thuộc lớn vào sự ổn định của thị trường chung.

Logistics, vận tải áp lực kép từ toàn cầu và nội địa

Nhóm logistics và vận tải biển ghi nhận mức giảm sâu nhất thị trường khi hàng loạt cổ phiếu rơi vào trạng thái bán tháo, thậm chí giảm sàn.

Điểm nghịch lý của ngành này nằm ở sự phân hóa giữa thị trường nội địa và quốc tế. Trong nước, giá cước vận tải đang tăng mạnh do chi phí nhiên liệu leo thang và các tuyến vận chuyển phải thay đổi hành trình để tránh rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, trên bình diện toàn cầu, giá cước lại có xu hướng giảm do dư cung tàu và nhu cầu thương mại suy yếu.

Chính sự mâu thuẫn này khiến triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp trở nên khó dự báo. Nhà đầu tư vì vậy có xu hướng bán ra để phòng ngừa rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại suy giảm thương mại toàn cầu ngày càng rõ rệt.

Ngắn hạn, logistics vẫn chịu áp lực lớn do tâm lý thị trường và triển vọng xuất nhập khẩu kém tích cực. Trung hạn, ngành này cần chờ tín hiệu phục hồi từ thương mại quốc tế và chu kỳ kinh tế toàn cầu.

Bất động sản “tâm bão” của áp lực tài chính

Không bất ngờ khi bất động sản tiếp tục là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong phiên hôm nay. Hàng loạt cổ phiếu giảm sàn, thanh khoản tăng vọt phản ánh trạng thái “thoát hàng bằng mọi giá”.

Nguyên nhân cốt lõi đến từ chính sách tiền tệ thắt chặt. Tăng trưởng tín dụng cho lĩnh vực bất động sản bị siết lại, trong khi lãi suất vay mua nhà tăng cao khiến nhu cầu suy yếu rõ rệt. Điều này tạo áp lực kép lên cả phía doanh nghiệp lẫn người mua nhà.

Các doanh nghiệp lớn cũng không nằm ngoài xu hướng. Dù vẫn triển khai các dự án quy mô lớn để tạo động lực dài hạn, nhưng trong ngắn hạn, bài toán dòng tiền và nợ vay vẫn là rào cản lớn. Những doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính cao tiếp tục bị thị trường “chiết khấu mạnh”.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hôm nay rất yếu.
Đáng chú ý, một số doanh nghiệp buộc phải tái cấu trúc, thoái vốn hoặc dừng dự án để bảo toàn thanh khoản. Điều này cho thấy ngành bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh.

Rủi ro của nhóm bất động sản vẫn ở mức cao trong ngắn hạn. Xu hướng hồi phục chỉ có thể xuất hiện khi mặt bằng lãi suất hạ nhiệt và chính sách tín dụng nới lỏng trở lại.

Tiêu dùng, bán lẻ phân hóa rõ rệt, dòng tiền chọn lọc

Khác với sự đồng thuận giảm của nhiều nhóm ngành, lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ ghi nhận sự phân hóa mạnh.

Một số doanh nghiệp như Masan nổi lên như điểm sáng khi duy trì được đà tăng trưởng và thu hút dòng tiền ngoại. Sự mở rộng của hệ thống bán lẻ cùng tăng trưởng doanh thu ổn định giúp doanh nghiệp này trở thành lựa chọn phòng thủ trong bối cảnh bất ổn.

Ngược lại, các doanh nghiệp bán lẻ điện tử như Thế Giới Di Động lại chịu áp lực bán mạnh từ khối ngoại. Điều này phản ánh lo ngại về sức mua suy giảm khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu trong môi trường lãi suất cao.

Ở nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa, diễn biến ổn định hơn, nhưng vẫn đối mặt với rủi ro biên lợi nhuận bị thu hẹp do chi phí đầu vào tăng theo giá năng lượng.

Ngành tiêu dùng đang bước vào giai đoạn “chọn lọc tự nhiên”. Doanh nghiệp có hệ thống phân phối mạnh, dòng tiền ổn định sẽ trụ vững, trong khi các mô hình phụ thuộc vào tiêu dùng không thiết yếu sẽ chịu áp lực lớn.

Phòng thủ là ưu tiên, hạn chế bắt đáy

Diễn biến phiên hôm nay cho thấy thị trường đang ở trạng thái cực kỳ nhạy cảm. Việc VN-Index đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, chiến lược hợp lý không nằm ở việc tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn mà là quản trị rủi ro: Hạn chế bắt đáy khi xu hướng giảm chưa dừng lại; Ưu tiên giữ tiền mặt hoặc các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt; Tập trung vào các nhóm có dòng tiền ổn định như công nghệ và tiêu dùng thiết yếu; Tránh xa các doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính cao

Về dài hạn, những nhịp giảm sâu như hiện tại có thể mở ra cơ hội tích lũy đối với các doanh nghiệp đầu ngành, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và tiêu dùng. Tuy nhiên, thời điểm giải ngân cần được cân nhắc kỹ lưỡng và gắn với tín hiệu ổn định của thị trường chung.

Phiên “Thứ Hai Đen tối” không chỉ là một cú sốc ngắn hạn mà còn là lời cảnh báo về những rủi ro tích tụ trong nền kinh tế và thị trường tài chính. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành đang ngày càng rõ rệt, buộc nhà đầu tư phải thay đổi tư duy từ “đánh theo sóng” sang “lựa chọn giá trị”.

Trong bối cảnh biến động còn lớn, việc giữ kỷ luật đầu tư và ưu tiên an toàn vốn sẽ là chìa khóa giúp nhà đầu tư vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

