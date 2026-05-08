Meta quét cấu trúc xương bằng AI để chặn trẻ em tạo tài khoản mạng xã hội

Áp lực quản lý trẻ em trên mạng xã hội tiếp tục đẩy Meta vào giai đoạn siết chặt kiểm duyệt tài khoản. Theo thông tin mới công bố, tập đoàn công nghệ Mỹ triển khai hệ thống AI thị giác trên Facebook và Instagram nhằm phát hiện người dùng dưới 13 tuổi thông qua hình ảnh và video đăng tải công khai. Công nghệ này tập trung phân tích tỷ lệ cơ thể, chiều cao, cấu trúc xương cùng nhiều dấu hiệu vật lý liên quan tới độ tuổi.

Meta đang bổ sung thêm nhiều công cụ để bảo vệ trẻ em tốt hơn. Ảnh: Meta

Meta cho biết hệ thống không nhận diện danh tính cá nhân như công nghệ nhận diện khuôn mặt truyền thống. AI chỉ quét đặc điểm hình thể tổng quát để đưa ra khoảng tuổi tương đối. Cách tiếp cận này cho thấy các nền tảng mạng xã hội bắt đầu chuyển từ xác minh thông tin thủ công sang nhận diện hành vi và dữ liệu sinh học bằng thuật toán.

Song song dữ liệu hình ảnh, Meta tiếp tục mở rộng hệ thống phân tích văn bản trên bài đăng, phần giới thiệu, bình luận và tin nhắn công khai. AI có thể nhận biết dấu hiệu liên quan tới học sinh trung học, ngày sinh nhật hoặc khối lớp đang theo học. Công nghệ này sắp xuất hiện thêm trên Instagram Reels, Instagram Live cùng nhóm Facebook nhằm tăng tốc quá trình phát hiện tài khoản trẻ em.

Các tính năng bảo vệ thanh thiếu niên trên Instagram và Facebook sắp được mở rộng tới nhiều khu vực hơn. Ảnh: Meta

Khi hệ thống đánh dấu tài khoản nghi ngờ chưa đủ tuổi, Meta sẽ khóa tạm thời để yêu cầu xác minh. Người dùng cần cung cấp giấy tờ hoặc xác thực độ tuổi trước khi tiếp tục sử dụng. Nếu không hoàn tất xác minh, nền tảng tiến hành xóa tài khoản vĩnh viễn.

Động thái mới xuất hiện giữa lúc Meta chịu sức ép pháp lý ngày càng lớn tại Mỹ và châu Âu liên quan tới vấn đề an toàn trẻ vị thành niên. Bang New Mexico từng phạt tập đoàn này 375 triệu USD sau cáo buộc chưa kiểm soát hiệu quả nội dung và tài khoản trẻ em. Ủy ban châu Âu hiện tiếp tục điều tra Facebook cùng Instagram vì nghi vấn chưa triển khai đầy đủ biện pháp ngăn trẻ nhỏ tiếp cận nền tảng.

Cùng thời điểm, Meta mở rộng hệ thống “Teen Account” dành cho người dùng từ 13 tới 15 tuổi. Chế độ này tự động đặt tài khoản ở trạng thái riêng tư, giới hạn tin nhắn từ người lạ và lọc nội dung độc hại trên bình luận. Instagram đã áp dụng tính năng tại Brazil cùng 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, trong khi Facebook bắt đầu triển khai tại Mỹ.

Việc Meta chuyển sang phân tích cấu trúc xương bằng AI cho thấy cuộc đua kiểm soát độ tuổi trên mạng xã hội bước sang giai đoạn mới. Trước đây, nhiều nền tảng phụ thuộc vào thông tin khai báo thủ công nên trẻ em dễ dàng vượt rào bằng ngày sinh giả. Giờ đây, dữ liệu hình ảnh, hành vi và ngữ cảnh trực tuyến trở thành công cụ giám sát chính, phản ánh xu hướng các hãng công nghệ ưu tiên nhận diện rủi ro ngay từ cấp độ thuật toán.