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Meta tung quân bài chiến lược Muse Spark

Thế Kiên

Thế Kiên

13:10 | 10/04/2026
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Sau gần một năm “án binh bất động” về sản phẩm nhưng liên tục bơm tiền và nhân sự cho trí tuệ nhân tạo, Meta cuối cùng đã trình làng mô hình mới mang tên Muse Spark. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất mà Mark Zuckerberg và đội ngũ của ông phải đối mặt lúc này không nằm ở công nghệ, mà là: AI có thể trở thành cỗ máy in tiền mới hay không?
Meta tung “quân bài chiến lược” Muse Spark
Meta tung “quân bài chiến lược” Muse Spark

Meta ra mắt Muse Spark: Canh bạc AI hàng trăm tỷ USD và bài toán lợi nhuận chưa lời giải

Sau gần một năm gần như “im ắng” về sản phẩm nhưng liên tục gia tăng đầu tư và tuyển dụng nhân sự cấp cao, Meta đã chính thức trình làng mô hình trí tuệ nhân tạo mới mang tên Muse Spark. Đây là sản phẩm đầu tiên kể từ khi CEO Mark Zuckerberg tiến hành cuộc cải tổ chiến lược AI quy mô lớn, với tham vọng đưa công ty trở lại vị thế trung tâm trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, cùng với màn ra mắt được chờ đợi, một câu hỏi lớn cũng nhanh chóng xuất hiện: liệu Meta có thể kiếm tiền từ AI hay không.

Áp lực này không phải không có cơ sở. Trong vòng chưa đầy một năm, Meta đã chi hơn 14 tỷ USD để đưa Alexandr Wang và đội ngũ của ông về xây dựng đơn vị Meta Superintelligence Labs, đồng thời công bố kế hoạch chi tiêu vốn lên tới 115-135 tỷ USD trong năm nay, gần gấp đôi năm trước. Trong khi đó, các đối thủ như OpenAI, Anthropic hay Google đã nhanh chóng thương mại hóa AI thông qua các dịch vụ API, điện toán đám mây và hệ sinh thái sản phẩm, thì Meta vẫn chưa chứng minh được nguồn doanh thu trực tiếp từ lĩnh vực này.

Muse Spark vì vậy không đơn thuần là một sản phẩm công nghệ, mà còn là phép thử đối với niềm tin của nhà đầu tư. Đáng chú ý, mô hình mới đánh dấu sự thay đổi chiến lược rõ rệt khi Meta chuyển từ hướng mã nguồn mở sang mô hình độc quyền, khác với dòng Llama trước đó. Sau khi phiên bản Llama 4 không tạo được sức hút như kỳ vọng, Meta dường như đã lựa chọn con đường tương tự các đối thủ: phát triển mô hình đóng và từng bước cung cấp quyền truy cập API trả phí cho bên thứ ba.

Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng đặt ra không ít thách thức. Cộng đồng phát triển vốn ưa chuộng các mô hình “trọng lượng mở” vì khả năng tùy biến linh hoạt, trong khi thị trường hiện đã xuất hiện nhiều lựa chọn chi phí thấp, thậm chí miễn phí. Điều đó khiến câu hỏi về sức hấp dẫn thực sự của Muse Spark đối với các nhà phát triển trở nên đáng lưu tâm.

Dẫu vậy, nhiều chuyên gia cho rằng hướng đi kiếm tiền của Meta có thể không nằm ở việc cạnh tranh trực diện với các nền tảng AI về dịch vụ API, mà ở việc củng cố thế mạnh cốt lõi là quảng cáo. Với hơn 3 tỷ người dùng trên các nền tảng như Facebook, Instagram và WhatsApp, Meta đang nắm trong tay một hệ sinh thái dữ liệu khổng lồ, nơi AI có thể được ứng dụng để nâng cao hiệu quả nhắm mục tiêu và sáng tạo nội dung quảng cáo. Trong bối cảnh quảng cáo vẫn đóng góp tới 98% tổng doanh thu, việc cải thiện hiệu suất cho các nhà quảng cáo được xem là “viên ngọc quý” giúp Meta duy trì tăng trưởng.

Alexandr Wang
Meta đã chi hơn 14 tỷ USD để đưa Alexandr Wang và đội ngũ của ông về xây dựng đơn vị Meta Superintelligence Labs, đồng thời công bố kế hoạch chi tiêu vốn lên tới 115–135 tỷ USD trong năm nay. Ảnh chụp Alexandr Wang: CNBC.

Theo các đánh giá ban đầu, Muse Spark thể hiện thế mạnh rõ rệt trong xử lý hình ảnh và video, những yếu tố ngày càng quan trọng trong kỷ nguyên nội dung ngắn. So với các mô hình như Claude hay Gemini, sản phẩm của Meta được nhận định có xu hướng hướng đến người tiêu dùng nhiều hơn, gắn chặt với nhu cầu sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Đây có thể là lợi thế giúp công ty tận dụng tốt hơn hệ sinh thái sẵn có, thay vì cạnh tranh trực diện ở tầng hạ tầng AI.

Dù vậy, việc tham gia thị trường muộn vẫn là bất lợi không nhỏ. Trong khi OpenAI và Anthropic đã xây dựng được cộng đồng nhà phát triển rộng lớn, còn Google tích hợp AI vào toàn bộ danh mục sản phẩm, Meta vẫn đang trong giai đoạn định hình lại chiến lược. Việc thuyết phục doanh nghiệp trả tiền cho Muse Spark sẽ phụ thuộc không chỉ vào năng lực công nghệ, mà còn vào khả năng tạo ra giá trị khác biệt so với các lựa chọn hiện hữu.

Mô hình AI mới này dường như vượt trội trong các lĩnh vực liên quan đến xử lý hình ảnh và video, theo Doris Xin - CEO của công ty khởi nghiệp AI Disarray cho biết.

Ở góc độ dài hạn, nhiều ý kiến cho rằng khoản đầu tư khổng lồ vào AI của Meta không chỉ nhằm mục tiêu lợi nhuận trước mắt, mà còn liên quan đến “chủ quyền công nghệ” trong tương lai. Khi AI ngày càng trở thành nền tảng cốt lõi của mọi dịch vụ số, việc sở hữu mô hình riêng giúp Meta giảm phụ thuộc vào bên thứ ba, đồng thời củng cố vị thế trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Muse Spark, vì vậy, có thể xem là bước khởi đầu cho một giai đoạn mới. Công nghệ đã sẵn sàng, nhưng bài toán quan trọng nhất vẫn còn ở phía trước: làm thế nào để biến những khoản đầu tư hàng trăm tỷ USD thành dòng tiền thực sự.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00

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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

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Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

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Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

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