Meta ra mắt Muse Spark: Canh bạc AI hàng trăm tỷ USD và bài toán lợi nhuận chưa lời giải

Sau gần một năm gần như “im ắng” về sản phẩm nhưng liên tục gia tăng đầu tư và tuyển dụng nhân sự cấp cao, Meta đã chính thức trình làng mô hình trí tuệ nhân tạo mới mang tên Muse Spark. Đây là sản phẩm đầu tiên kể từ khi CEO Mark Zuckerberg tiến hành cuộc cải tổ chiến lược AI quy mô lớn, với tham vọng đưa công ty trở lại vị thế trung tâm trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, cùng với màn ra mắt được chờ đợi, một câu hỏi lớn cũng nhanh chóng xuất hiện: liệu Meta có thể kiếm tiền từ AI hay không.

Áp lực này không phải không có cơ sở. Trong vòng chưa đầy một năm, Meta đã chi hơn 14 tỷ USD để đưa Alexandr Wang và đội ngũ của ông về xây dựng đơn vị Meta Superintelligence Labs, đồng thời công bố kế hoạch chi tiêu vốn lên tới 115-135 tỷ USD trong năm nay, gần gấp đôi năm trước. Trong khi đó, các đối thủ như OpenAI, Anthropic hay Google đã nhanh chóng thương mại hóa AI thông qua các dịch vụ API, điện toán đám mây và hệ sinh thái sản phẩm, thì Meta vẫn chưa chứng minh được nguồn doanh thu trực tiếp từ lĩnh vực này.

Muse Spark vì vậy không đơn thuần là một sản phẩm công nghệ, mà còn là phép thử đối với niềm tin của nhà đầu tư. Đáng chú ý, mô hình mới đánh dấu sự thay đổi chiến lược rõ rệt khi Meta chuyển từ hướng mã nguồn mở sang mô hình độc quyền, khác với dòng Llama trước đó. Sau khi phiên bản Llama 4 không tạo được sức hút như kỳ vọng, Meta dường như đã lựa chọn con đường tương tự các đối thủ: phát triển mô hình đóng và từng bước cung cấp quyền truy cập API trả phí cho bên thứ ba.

Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng đặt ra không ít thách thức. Cộng đồng phát triển vốn ưa chuộng các mô hình “trọng lượng mở” vì khả năng tùy biến linh hoạt, trong khi thị trường hiện đã xuất hiện nhiều lựa chọn chi phí thấp, thậm chí miễn phí. Điều đó khiến câu hỏi về sức hấp dẫn thực sự của Muse Spark đối với các nhà phát triển trở nên đáng lưu tâm.

Dẫu vậy, nhiều chuyên gia cho rằng hướng đi kiếm tiền của Meta có thể không nằm ở việc cạnh tranh trực diện với các nền tảng AI về dịch vụ API, mà ở việc củng cố thế mạnh cốt lõi là quảng cáo. Với hơn 3 tỷ người dùng trên các nền tảng như Facebook, Instagram và WhatsApp, Meta đang nắm trong tay một hệ sinh thái dữ liệu khổng lồ, nơi AI có thể được ứng dụng để nâng cao hiệu quả nhắm mục tiêu và sáng tạo nội dung quảng cáo. Trong bối cảnh quảng cáo vẫn đóng góp tới 98% tổng doanh thu, việc cải thiện hiệu suất cho các nhà quảng cáo được xem là “viên ngọc quý” giúp Meta duy trì tăng trưởng.