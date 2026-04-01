Meta điều chỉnh cách mô tả tài khoản Instagram dành cho thanh thiếu niên

Meta Platforms đang điều chỉnh cách truyền thông về các tài khoản thanh thiếu niên trên Instagram sau khi đạt thỏa thuận với Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA), đánh dấu một bước lùi đáng chú ý trong việc sử dụng hệ thống xếp hạng PG-13. Thay đổi này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/4/2026.

Trước đó, vào tháng 10/2025, khi giới thiệu tính năng Teen Accounts, Instagram cho biết nội dung hiển thị cho người dùng dưới 18 tuổi được định hướng theo tiêu chuẩn PG-13 của MPA. Theo Meta, cách diễn giải này nhằm giúp phụ huynh dễ hình dung mức độ phù hợp của nội dung, đặc biệt liên quan đến các yếu tố như ngôn ngữ và nội dung nhạy cảm. Công ty cũng cho biết đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo để kiểm soát và giảm thiểu các nội dung không phù hợp với lứa tuổi.

Meta điều chỉnh cách dùng PG-13 sau phản ứng từ MPA

Tuy nhiên, MPA đã phản đối cách sử dụng này. Cuối tháng 10/2025, tổ chức gửi thư yêu cầu Meta chấm dứt việc viện dẫn PG-13, cho rằng cách so sánh này là sai lệch và có thể gây hiểu nhầm. Theo MPA, hệ thống xếp hạng phim của họ được xây dựng dựa trên quy trình đánh giá thủ công bởi hội đồng chuyên gia, trong khi nền tảng như Instagram chủ yếu dựa vào thuật toán và không tuân theo các tiêu chí chính thức của MPA. Việc gắn kết hai hệ thống, theo tổ chức này, có thể ảnh hưởng đến uy tín mà họ đã xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Sau phản ứng từ MPA, Meta đã điều chỉnh nội dung truyền thông, thay cụm từ “định hướng theo PG-13” bằng cách diễn đạt trung tính hơn, như “lấy cảm hứng từ các hướng dẫn dành cho lứa tuổi 13+”. Đến ngày 31/3/2026, hai bên chính thức đạt được thỏa thuận. Theo đó, Meta sẽ giảm đáng kể việc nhắc đến PG-13 và bổ sung các tuyên bố làm rõ rằng MPA không tham gia xây dựng, đánh giá hay phê duyệt bất kỳ cài đặt nội dung nào trên Instagram.

Chủ tịch kiêm CEO của MPA là Charles Rivkin, cho biết thỏa thuận giúp phân định rõ ràng giữa hệ thống xếp hạng phim và các công cụ kiểm soát nội dung trên mạng xã hội. Ông nhấn mạnh tổ chức sẽ tiếp tục bảo vệ độ tin cậy của hệ thống xếp hạng vốn được phụ huynh tin tưởng trong nhiều năm qua.

Về phía Meta, động thái điều chỉnh được xem là bước đi nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý và tránh gây hiểu nhầm trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội đang chịu áp lực ngày càng lớn liên quan đến việc bảo vệ người dùng trẻ tuổi. Dù thay đổi cách diễn đạt, Instagram vẫn duy trì các cơ chế kiểm soát nội dung đối với tài khoản thanh thiếu niên, đồng thời khuyến khích sự tham gia giám sát của phụ huynh.

Diễn biến này cho thấy sự khác biệt ngày càng rõ giữa cách tiếp cận của các công ty công nghệ và các tổ chức truyền thống trong việc phân loại và kiểm soát nội dung. Đồng thời, nó cũng phản ánh xu hướng siết chặt tiêu chuẩn minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với các nền tảng số khi liên quan đến người dùng vị thành niên.