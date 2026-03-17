Tại Việt Nam, Meta cũng đã áp dụng các biện pháp quyết liệt, bao gồm hành động pháp lý đối với các cá nhân vi phạm và hỗ trợ các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng để bảo vệ người dùng.

Trong năm 2025, Meta đã gỡ bỏ hơn 159 triệu quảng cáo lừa đảo trên phạm vi toàn cầu do vi phạm các chính sách của công ty, đồng thời vô hiệu hóa 10,9 triệu tài khoản trên Facebook và Instagram có liên quan đến các trung tâm lừa đảo tội phạm.

Gần đây, Meta đã tham gia vào một chiến dịch triệt phá quy mô lớn cùng các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Kết quả là các điều tra viên của Meta đã vô hiệu hóa hơn 150.000 tài khoản liên quan đến các mạng lưới lừa đảo và hỗ trợ 21 vụ bắt giữ do Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thực hiện.

Meta tiếp tục triển khai các công cụ an toàn mới

Meta cũng cho biết, họ đang tiếp tục phát hiện và triệt phá các tổ chức lừa đảo tinh vi thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các đối tác cùng ngành và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Chỉ riêng năm 2025 vừa qua, Meta đã gỡ bỏ hơn 159 triệu quảng cáo lừa đảo, với 92% trong số đó được xử lý chủ động trước khi có báo cáo từ người dùng. Meta cũng đã vô hiệu hóa 10,9 triệu tài khoản trên Facebook và Instagram liên quan đến các trung tâm lừa đảo tội phạm.

Đồng thời, đội ngũ chuyên gia tại Meta cũng đã phát triển các công cụ mới để cảnh báo người dùng trước khi họ tương tác với những nội dung đáng ngờ. Cụ thể như:

1. Cảnh báo của Facebook về lời mời kết bạn có dấu hiệu lừa đảo: Meta đang thử nghiệm các cảnh báo mới trên Facebook khi người dùng nhận yêu cầu kết bạn từ các tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ, chẳng hạn như không có nhiều bạn chung hoặc thông tin vị trí ở một quốc gia khác.

Meta đang thử nghiệm các cảnh báo mới trên Facebook

2. Mở rộng tính năng phát hiện lừa đảo nâng cao trên Messenger: Meta đang triển khai tính năng phát hiện lừa đảo nâng cao tới nhiều quốc gia hơn trong tháng này, giúp cảnh báo người dùng về các hình thức lừa đảo phổ biến như lời mời làm việc không đáng tin.

Meta mở rộng tính năng phát hiện lừa đảo

3. Cảnh báo liên kết thiết bị trên WhatsApp: WhatsApp sẽ hiển thị cảnh báo khi nhận thấy yêu cầu liên kết thiết bị bất thường, giúp người dùng có cơ hội dừng lại và cân nhắc trước khi thực hiện.

WhatsApp sẽ hiển thị cảnh báo khi nhận thấy yêu cầu liên kết thiết bị bất thường

Chống lại các hành vi mạo danh người nổi tiếng và thương hiệu bằng công cụ AI

Các chuyên gia của Meta trong việc chống lừa đảo đã xây dựng các hệ thống AI tiên tiến với khả năng phân tích nhiều dữ liệu, như văn bản, hình ảnh và ngữ cảnh, để phát hiện các mô hình lừa đảo tinh vi nhanh hơn và trên quy mô lớn. AI đã mang lại phương thức mới để phát hiện những kẻ lừa đảo mạo danh người nổi tiếng, nhân vật của công chúng hoặc thương hiệu bằng cách phân tích phản ứng giả mạo của người hâm mộ hoặc các thông tin giới thiệu sai lệch.

Ngoài ra, Meta sử dụng AI tiên tiến để chủ động phát hiện và xử lý các nội dung chuyển hướng người dùng đến các trang web giả mạo trang web chính thống. Công nghệ này cho phép công ty xác định một loạt các hành vi lừa đảo với độ chính xác cao hơn để bảo vệ hàng ngàn thương hiệu khỏi bị mạo danh.

Ưu tiên nội dung gốc và bảo vệ nhà sáng tạo

Trong năm qua, Meta đã cải thiện tính phù hợp của Bảng tin (Feed) và Reels bằng cách quyết liệt ngăn chặn nội dung rác, đồng thời hạn chế các tài khoản giả mạo chèn ép những nhà sáng tạo đích thực. Gần đây, Meta đã cập nhật hướng dẫn sáng tạo nội dung nhằm làm rõ định nghĩa về “tính nguyên bản”, đồng thời ra mắt công cụ giúp nhà sáng tạo báo cáo hành vi mạo danh và bảo vệ thành quả sáng tạo của mình.

Đồng thời Meta cũng ưu tiên nội dung gốc từ chính chủ tài khoản

Theo đó, Meta ưu tiên nội dung gốc đã mang lại kết quả rõ rệt: lượt xem và thời gian xem Reels trên Facebook đã tăng gần gấp đôi trong nửa cuối năm 2025 so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Meta đã gỡ bỏ hơn 20 triệu tài khoản giả mạo các nhà sáng tạo lớn trên toàn cầu trong năm 2025.

Và theo quy định mới thì nội dung được coi là “nguyên bản” khi được quay hoặc sản xuất trực tiếp bởi chính chủ sở hữu. Các video phái sinh (như remix) chỉ được ưu tiên nếu mang lại giá trị sáng tạo mới như phân tích hoặc thông tin chuyên sâu. Ngược lại, các hành vi như chỉ phản ứng bằng khuôn mặt, ghép nối clip đơn thuần hoặc chỉnh sửa sơ sài sẽ bị giảm ưu tiên hiển thị. Những tài khoản liên tục đăng tải nội dung thiếu tính sáng tạo có thể bị mất quyền được đề xuất nội dung hoặc bị gỡ bỏ khả năng tạo doanh thu.

Bên cạnh đó, các nhà quảng cáo có thể được yêu cầu thực hiện các bước xác minh dựa trên các yếu tố như thị trường phân phối quảng cáo, lịch sử tuân thủ các quy tắc quảng cáo trên các nền tảng của Meta, hoặc liệu loại hình quảng cáo họ đang chạy có nguy cơ bị lợi dụng cao cho hoạt động lừa đảo hay không.

Meta cũng đang mở rộng quy trình xác minh nhà quảng cáo với mục tiêu đảm bảo các nhà quảng cáo đã được xác minh sẽ đóng góp 90% doanh thu từ quảng cáo đã xác minh vào cuối năm 2026, tăng đáng kể so với mức 70% hiện nay. Quy trình này sẽ bao quát các danh mục có rủi ro cao nhất, trong khi 10% doanh thu còn lại sẽ đến từ các doanh nghiệp có mức độ rủi ro thấp, chẳng hạn như các hộ kinh doanh nhỏ tại địa phương.

Quy trình xác minh này sẽ giúp thúc đẩy tính minh bạch, đồng thời hạn chế các nỗ lực mạo danh danh tính nhà quảng cáo cho mục đích lừa đảo.

Tại Việt Nam, tháng 2 vừa qua, Meta đã khởi kiện Lý Văn Lâm, một chủ tài khoản quảng cáo tại Việt Nam, do hành vi sử dụng thủ thuật “cloaking” để lách quy trình kiểm duyệt, hiển thị nội dung hợp pháp với hệ thống nhưng lại chuyển hướng người dùng đến các trang web lừa đảo. Lợi dụng danh nghĩa các thương hiệu lớn, đối tượng đã dẫn dụ người dùng cung cấp thông tin thẻ tín dụng thông qua các khảo sát nhận ưu đãi ảo. Hậu quả là thẻ của nạn nhân bị phát sinh các khoản thu định kỳ trái phép.

Và đầu tháng 3 này, Meta cũng đã công bố hỗ trợ chiến dịch #TrappedInScamCrime do Bộ Ngoại giao phối hợp với Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) nhằm nâng cao nhận thức về mua bán người với mục đích ép buộc thực hiện hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo. Thông qua khoản hỗ trợ 50.000 USD tín dụng quảng cáo, Meta mong muốn chung tay đưa các thông điệp phòng ngừa thiết yếu của chiến dịch đến với cộng đồng tại 7 quốc gia bằng 8 ngôn ngữ khác nhau.

Meta cũng cho biết, công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ mới, cập nhật tiến độ thực thi và hợp tác với các đối tác để đảm bảo trải nghiệm an toàn cho tất cả người dùng trên các nền tảng của họ.