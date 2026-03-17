Công nghệ số
Bảo mật

Meta tiếp tục triển khai các công cụ an toàn mới

Anh Thái

15:16 | 17/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Việc làm này nhằm để giúp bảo vệ người dùng khỏi các hành vi lừa đảo, đồng thời tích cực hợp tác với các đối tác trong ngành và cơ quan thực thi pháp luật để truy cứu trách nhiệm của những kẻ lừa đảo.
Tại Việt Nam, Meta cũng đã áp dụng các biện pháp quyết liệt, bao gồm hành động pháp lý đối với các cá nhân vi phạm và hỗ trợ các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng để bảo vệ người dùng.

Trong năm 2025, Meta đã gỡ bỏ hơn 159 triệu quảng cáo lừa đảo trên phạm vi toàn cầu do vi phạm các chính sách của công ty, đồng thời vô hiệu hóa 10,9 triệu tài khoản trên Facebook và Instagram có liên quan đến các trung tâm lừa đảo tội phạm.

Gần đây, Meta đã tham gia vào một chiến dịch triệt phá quy mô lớn cùng các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Kết quả là các điều tra viên của Meta đã vô hiệu hóa hơn 150.000 tài khoản liên quan đến các mạng lưới lừa đảo và hỗ trợ 21 vụ bắt giữ do Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thực hiện.

Meta cũng cho biết, họ đang tiếp tục phát hiện và triệt phá các tổ chức lừa đảo tinh vi thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các đối tác cùng ngành và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Chỉ riêng năm 2025 vừa qua, Meta đã gỡ bỏ hơn 159 triệu quảng cáo lừa đảo, với 92% trong số đó được xử lý chủ động trước khi có báo cáo từ người dùng. Meta cũng đã vô hiệu hóa 10,9 triệu tài khoản trên Facebook và Instagram liên quan đến các trung tâm lừa đảo tội phạm.

Đồng thời, đội ngũ chuyên gia tại Meta cũng đã phát triển các công cụ mới để cảnh báo người dùng trước khi họ tương tác với những nội dung đáng ngờ. Cụ thể như:

1. Cảnh báo của Facebook về lời mời kết bạn có dấu hiệu lừa đảo: Meta đang thử nghiệm các cảnh báo mới trên Facebook khi người dùng nhận yêu cầu kết bạn từ các tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ, chẳng hạn như không có nhiều bạn chung hoặc thông tin vị trí ở một quốc gia khác.

Meta đang thử nghiệm các cảnh báo mới trên Facebook

2. Mở rộng tính năng phát hiện lừa đảo nâng cao trên Messenger: Meta đang triển khai tính năng phát hiện lừa đảo nâng cao tới nhiều quốc gia hơn trong tháng này, giúp cảnh báo người dùng về các hình thức lừa đảo phổ biến như lời mời làm việc không đáng tin.

Meta mở rộng tính năng phát hiện lừa đảo

3. Cảnh báo liên kết thiết bị trên WhatsApp: WhatsApp sẽ hiển thị cảnh báo khi nhận thấy yêu cầu liên kết thiết bị bất thường, giúp người dùng có cơ hội dừng lại và cân nhắc trước khi thực hiện.

WhatsApp sẽ hiển thị cảnh báo khi nhận thấy yêu cầu liên kết thiết bị bất thường

Chống lại các hành vi mạo danh người nổi tiếng và thương hiệu bằng công cụ AI

Các chuyên gia của Meta trong việc chống lừa đảo đã xây dựng các hệ thống AI tiên tiến với khả năng phân tích nhiều dữ liệu, như văn bản, hình ảnh và ngữ cảnh, để phát hiện các mô hình lừa đảo tinh vi nhanh hơn và trên quy mô lớn. AI đã mang lại phương thức mới để phát hiện những kẻ lừa đảo mạo danh người nổi tiếng, nhân vật của công chúng hoặc thương hiệu bằng cách phân tích phản ứng giả mạo của người hâm mộ hoặc các thông tin giới thiệu sai lệch.

Ngoài ra, Meta sử dụng AI tiên tiến để chủ động phát hiện và xử lý các nội dung chuyển hướng người dùng đến các trang web giả mạo trang web chính thống. Công nghệ này cho phép công ty xác định một loạt các hành vi lừa đảo với độ chính xác cao hơn để bảo vệ hàng ngàn thương hiệu khỏi bị mạo danh.

Ưu tiên nội dung gốc và bảo vệ nhà sáng tạo

Trong năm qua, Meta đã cải thiện tính phù hợp của Bảng tin (Feed) và Reels bằng cách quyết liệt ngăn chặn nội dung rác, đồng thời hạn chế các tài khoản giả mạo chèn ép những nhà sáng tạo đích thực. Gần đây, Meta đã cập nhật hướng dẫn sáng tạo nội dung nhằm làm rõ định nghĩa về “tính nguyên bản”, đồng thời ra mắt công cụ giúp nhà sáng tạo báo cáo hành vi mạo danh và bảo vệ thành quả sáng tạo của mình.

Đồng thời Meta cũng ưu tiên nội dung gốc từ chính chủ tài khoản

Theo đó, Meta ưu tiên nội dung gốc đã mang lại kết quả rõ rệt: lượt xem và thời gian xem Reels trên Facebook đã tăng gần gấp đôi trong nửa cuối năm 2025 so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Meta đã gỡ bỏ hơn 20 triệu tài khoản giả mạo các nhà sáng tạo lớn trên toàn cầu trong năm 2025.

Và theo quy định mới thì nội dung được coi là “nguyên bản” khi được quay hoặc sản xuất trực tiếp bởi chính chủ sở hữu. Các video phái sinh (như remix) chỉ được ưu tiên nếu mang lại giá trị sáng tạo mới như phân tích hoặc thông tin chuyên sâu. Ngược lại, các hành vi như chỉ phản ứng bằng khuôn mặt, ghép nối clip đơn thuần hoặc chỉnh sửa sơ sài sẽ bị giảm ưu tiên hiển thị. Những tài khoản liên tục đăng tải nội dung thiếu tính sáng tạo có thể bị mất quyền được đề xuất nội dung hoặc bị gỡ bỏ khả năng tạo doanh thu.

Bên cạnh đó, các nhà quảng cáo có thể được yêu cầu thực hiện các bước xác minh dựa trên các yếu tố như thị trường phân phối quảng cáo, lịch sử tuân thủ các quy tắc quảng cáo trên các nền tảng của Meta, hoặc liệu loại hình quảng cáo họ đang chạy có nguy cơ bị lợi dụng cao cho hoạt động lừa đảo hay không.

Meta cũng đang mở rộng quy trình xác minh nhà quảng cáo với mục tiêu đảm bảo các nhà quảng cáo đã được xác minh sẽ đóng góp 90% doanh thu từ quảng cáo đã xác minh vào cuối năm 2026, tăng đáng kể so với mức 70% hiện nay. Quy trình này sẽ bao quát các danh mục có rủi ro cao nhất, trong khi 10% doanh thu còn lại sẽ đến từ các doanh nghiệp có mức độ rủi ro thấp, chẳng hạn như các hộ kinh doanh nhỏ tại địa phương.

Quy trình xác minh này sẽ giúp thúc đẩy tính minh bạch, đồng thời hạn chế các nỗ lực mạo danh danh tính nhà quảng cáo cho mục đích lừa đảo.

Tại Việt Nam, tháng 2 vừa qua, Meta đã khởi kiện Lý Văn Lâm, một chủ tài khoản quảng cáo tại Việt Nam, do hành vi sử dụng thủ thuật “cloaking” để lách quy trình kiểm duyệt, hiển thị nội dung hợp pháp với hệ thống nhưng lại chuyển hướng người dùng đến các trang web lừa đảo. Lợi dụng danh nghĩa các thương hiệu lớn, đối tượng đã dẫn dụ người dùng cung cấp thông tin thẻ tín dụng thông qua các khảo sát nhận ưu đãi ảo. Hậu quả là thẻ của nạn nhân bị phát sinh các khoản thu định kỳ trái phép.

Và đầu tháng 3 này, Meta cũng đã công bố hỗ trợ chiến dịch #TrappedInScamCrime do Bộ Ngoại giao phối hợp với Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) nhằm nâng cao nhận thức về mua bán người với mục đích ép buộc thực hiện hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo. Thông qua khoản hỗ trợ 50.000 USD tín dụng quảng cáo, Meta mong muốn chung tay đưa các thông điệp phòng ngừa thiết yếu của chiến dịch đến với cộng đồng tại 7 quốc gia bằng 8 ngôn ngữ khác nhau.

Meta cũng cho biết, công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ mới, cập nhật tiến độ thực thi và hợp tác với các đối tác để đảm bảo trải nghiệm an toàn cho tất cả người dùng trên các nền tảng của họ.

Meta công cụ chống lừa đảo 2026 WhatsApp Facebook Messenger bảo mật mới phát hiện lừa đảo mạng xã hội Meta Meta xóa quảng cáo lừa đảo 2025 bảo vệ tài khoản Facebook khỏi lừa đảo Meta hợp tác chống tội phạm mạng Đông Nam Á công nghệ chống lừa đảo trực tuyến

Bài liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bảo mật
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị quan trọng. Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành kênh giao tiếp phổ biến, các cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi người dân đăng tải hình ảnh thẻ cử tri lên các nền tảng trực tuyến.
Công nghệ số
Theo đó, nhóm tội phạm lợi dụng tính năng thông báo của Google Tasks nhằm đánh lừa người dùng doanh nghiệp tiết lộ thông tin đăng nhập tài khoản của họ.
Viễn thông - Internet
Thales vừa thử nghiệm thành công công nghệ nâng cấp bảo mật chống máy tính lượng tử cho hàng triệu thẻ SIM và eSIM 5G đang hoạt động qua mạng không dây, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành viễn thông toàn cầu.
Bảo mật
Chính vì thế năm Bính Ngọ 2026 này sẽ có những đặc tính của hình tượng Ngựa trong văn hóa Á Đông, mang đến một hệ quy chiếu thú vị cho các mục tiêu an ninh mạng. Những đặc điểm này không còn đơn thuần mang tính biểu tượng, mà nay đã trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại trong kỷ nguyên số.
Bảo mật
Nhiều doanh nghiệp không bị hack mà đang tự làm lộ bí mật khi chỉ cần một nhân viên nhập dữ liệu nội bộ lên một công cụ AI công cộng và nhờ AI đó hỗ trợ.
Xem thêm

Đọc nhiều

Editor'sChoice

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
27°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 31°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
33°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 25°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
25°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
29°C
Quảng Bình

20°C

Cảm giác: 20°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
23°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 25°C
mây thưa
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
27°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
26°C
Hải Phòng

23°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
26°C
Khánh Hòa

23°C

Cảm giác: 23°C
mây thưa
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
29°C
Nghệ An

24°C

Cảm giác: 24°C
mây rải rác
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
26°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,000 ▼10K 18,300 ▼10K
Kim TT/AVPL 18,050 ▲35K 18,310 ▼10K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,000 ▼10K 18,300 ▼10K
Nguyên Liệu 99.99 17,140 ▼10K 17,340 ▼10K
Nguyên Liệu 99.9 17,090 ▼10K 17,290 ▼10K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,840 ▼10K 18,240 ▼10K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,790 ▼10K 18,190 ▼10K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,720 ▼10K 18,170 ▼10K
Cập nhật: 17/03/2026 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 179,900 ▼100K 182,900 ▼100K
Hà Nội - PNJ 179,900 ▼100K 182,900 ▼100K
Đà Nẵng - PNJ 179,900 ▼100K 182,900 ▼100K
Miền Tây - PNJ 179,900 ▼100K 182,900 ▼100K
Tây Nguyên - PNJ 179,900 ▼100K 182,900 ▼100K
Đông Nam Bộ - PNJ 179,900 ▼100K 182,900 ▼100K
Cập nhật: 17/03/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,000 ▼10K 18,300 ▼10K
Miếng SJC Nghệ An 18,000 ▼10K 18,300 ▼10K
Miếng SJC Thái Bình 18,000 ▼10K 18,300 ▼10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,000 ▼10K 18,300 ▼10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,000 ▼10K 18,300 ▼10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,000 ▼10K 18,300 ▼10K
NL 99.90 17,130
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,160
Trang sức 99.9 17,490 ▼10K 18,190 ▼10K
Trang sức 99.99 17,500 ▼10K 18,200 ▼10K
Cập nhật: 17/03/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 ▼1621K 183 ▼1648K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 180 ▼1621K 18,302 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 180 ▼1621K 18,303 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,797 ▼1K 1,827 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,797 ▼1K 1,828 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,777 ▼1K 1,812 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 172,906 ▼99K 179,406 ▼99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 127,164 ▼75K 136,064 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 114,478 ▼68K 123,378 ▼68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 101,793 ▼61K 110,693 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 969 ▼95989K 1,058 ▼104800K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 66,818 ▲60132K 75,718 ▲68142K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 ▼1621K 183 ▼1648K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 ▼1621K 183 ▼1648K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 ▼1621K 183 ▼1648K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 ▼1621K 183 ▼1648K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 ▼1621K 183 ▼1648K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 ▼1621K 183 ▼1648K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 ▼1621K 183 ▼1648K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 ▼1621K 183 ▼1648K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 ▼1621K 183 ▼1648K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 ▼1621K 183 ▼1648K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 ▼1621K 183 ▼1648K
Cập nhật: 17/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18107 18382 18957
AUD 18111 18386 18960
CAD 18669 18947 19566
CAD 18665 18943 19563
CHF 32770 33155 33794
CHF 32764 33149 33789
CNY 0 3470 3830
CNY 0 3470 3830
EUR 29647 29918 30946
EUR 29641 29912 30941
GBP 34265 34656 35586
GBP 34272 34663 35591
HKD 0 3225 3427
HKD 0 3224 3427
JPY 158 162 168
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
KRW 0 16 18
NZD 0 15059 15645
NZD 0 15056 15642
SGD 20043 20325 20843
SGD 20039 20321 20840
THB 727 791 845
THB 727 791 845
USD (1,2) 26036 0 0
USD (5,10,20) 26077 0 0
USD (50,100) 26106 26125 26321
Cập nhật: 17/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,081 26,081 26,321
USD(1-2-5) 25,038 - -
USD(10-20) 25,038 - -
EUR 29,632 29,656 30,909
JPY 160.26 160.55 169.35
GBP 34,275 34,368 35,366
AUD 18,218 18,284 18,874
CAD 18,821 18,881 19,471
CHF 32,863 32,965 33,760
SGD 20,109 20,172 20,848
CNY - 3,754 3,856
HKD 3,285 3,295 3,415
KRW 16.22 16.92 18.31
THB 770.96 780.48 830.9
NZD 14,954 15,093 15,459
SEK - 2,753 2,836
DKK - 3,965 4,083
NOK - 2,663 2,743
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,258.09 - 7,027.25
TWD 742.24 - 894.36
SAR - 6,881.3 7,209.09
KWD - 83,262 88,115
Cập nhật: 17/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,051 26,081 26,321
EUR 29,630 29,749 30,921
GBP 34,327 34,465 35,465
HKD 3,287 3,300 3,415
CHF 32,744 32,875 33,796
JPY 161.05 161.70 168.96
AUD 18,207 18,280 18,870
SGD 20,192 20,273 20,853
THB 790 793 827
CAD 18,846 18,922 19,496
NZD 15,115 15,646
KRW 16.94 18.46
Cập nhật: 17/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26173 26173 26321
AUD 18288 18388 19311
CAD 18849 18949 19963
CHF 33008 33038 34613
CNY 0 3783.4 0
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29820 29850 31573
GBP 34549 34599 36357
HKD 0 3355 0
JPY 161.74 162.24 172.75
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15159 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20192 20322 21055
THB 0 756.7 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 18000000 18000000 18300000
SBJ 16000000 16000000 18300000
Cập nhật: 17/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,108 26,158 26,321
USD20 26,108 26,158 26,321
USD1 23,815 26,158 26,321
AUD 18,268 18,368 19,480
EUR 29,899 29,899 31,315
CAD 18,792 18,892 20,202
SGD 20,244 20,394 20,965
JPY 162.05 163.55 168.13
GBP 34,355 34,705 35,576
XAU 17,998,000 0 18,302,000
CNY 0 3,665 0
THB 0 790 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 17/03/2026 18:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
