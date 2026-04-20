VIB cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào các giao dịch ngân hàng

Để nâng cao bảo mật cho khách hàng trước các hình thức lừa đảo, VIB đưa ra nhiều khuyến cáo.

Hàng loạt chiêu trò tinh vi

Theo VIB, các đối tượng đang sử dụng nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý chủ quan hoặc thiếu cảnh giác của người dùng.

Đối tượng đóng giả nhân viên ngân hàng, liên hệ qua điện thoại hoặc email, mời tham gia các chương trình ưu đãi không có thật như miễn phí thường niên, hoàn tiền, khóa thẻ tạm thời… Sau đó, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin nhạy cảm như số thẻ, CVV, mã OTP để thực hiện giao dịch gian lận.

Các quảng cáo hàng hóa giá rẻ bất thường, hoặc thông báo điểm thưởng sắp hết hạn được sử dụng để dụ người dùng truy cập link giả mạo. Khi nhập thông tin, thẻ của khách hàng có thể bị liên kết vào thiết bị của kẻ gian, từ đó phát sinh thanh toán trái phép.

Tội phạm tạo các website hoặc ứng dụng giả danh cơ quan như Bộ Công an Việt Nam, cơ quan thuế hoặc bảo hiểm xã hội. Khi người dùng cài đặt, mã độc sẽ chiếm quyền kiểm soát thiết bị và đánh cắp dữ liệu ngân hàng.

Đáng chú ý, các đối tượng còn sử dụng công nghệ AI để giả giọng nói, hình ảnh của cán bộ công an, viện kiểm sát… nhằm gây áp lực tâm lý, buộc nạn nhân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản.

Người dùng nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn yêu cầu thanh toán hóa đơn gấp, nếu không sẽ bị cắt dịch vụ. Kẻ gian hướng dẫn truy cập link hoặc cài ứng dụng chứa mã độc để chiếm quyền thiết bị.

Một hình thức ít được chú ý là tráo chip thẻ vật lý tại điểm bán hàng. Đối tượng lợi dụng sơ hở để thay chip thật bằng chip giả, sau đó dùng thông tin đánh cắp để thực hiện giao dịch.

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Khuyến cáo quan trọng từ ngân hàng

Trước các thủ đoạn trên, VIB đưa ra loạt khuyến nghị nhằm bảo vệ khách hàng:

Tuyệt đối KHÔNG

Cung cấp thông tin bảo mật như mật khẩu, OTP, số thẻ cho bất kỳ ai

Làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi/tin nhắn tự xưng là ngân hàng hoặc cơ quan chức năng

Truy cập link lạ hoặc cài ứng dụng không rõ nguồn gốc

Cho thuê, cho mượn hoặc mở hộ tài khoản ngân hàng

Chủ động NÊN

Theo dõi biến động tài khoản thường xuyên

Khóa thẻ/tài khoản ngay khi có dấu hiệu bất thường

Kích hoạt các tính năng bảo mật trên ứng dụng ngân hàng số

Giữ thẻ trong tầm mắt khi thanh toán

Trình báo cơ quan chức năng khi nghi ngờ bị lừa đảo

Cảnh báo từ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam cho thấy xu hướng tội phạm tài chính đang chuyển mạnh sang khai thác công nghệ cao, đặc biệt là AI và các nền tảng số.

Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, việc nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo mật cá nhân trở thành “lá chắn” quan trọng nhất giúp người dùng bảo vệ tài sản của mình.