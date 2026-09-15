Chứng khoán 15/9: VN-Index lấy lại 1.800 điểm, ngân hàng dẫn sóng

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 15/9 đảo chiều tích cực sau hai phiên suy yếu liên tiếp. VN-Index mở cửa với khoảng tăng giá, nhanh chóng lấy lại mốc 1.800 điểm và duy trì sắc xanh đến cuối phiên. Chỉ số đóng cửa tại 1.811,15 điểm, tăng 22,92 điểm, tương đương 1,28%. HNX-Index tăng 0,81% lên 274,13 điểm. Độ rộng thị trường cải thiện rõ khi số mã tăng chiếm ưu thế trên cả hai sàn.

Điểm đáng chú ý là nhịp hồi diễn ra trong bối cảnh thanh khoản khớp lệnh chưa thực sự bùng nổ. Khối lượng khớp lệnh trên HoSE đạt gần 524 triệu cổ phiếu, giảm 21,1% so với phiên trước; HNX ghi nhận hơn 37 triệu cổ phiếu, giảm 6,8%. Điều này cho thấy lực cầu đã quay lại nhưng nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng sau nhịp điều chỉnh mạnh cuối tuần trước.

Ngân hàng và dầu khí kéo VN-Index vượt 1.800 điểm

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 15/9

Dòng tiền tập trung rõ nhất ở nhóm vốn hóa lớn. VN30-Index tăng 22,57 điểm, tương đương 1,17%, lên 1.951,14 điểm với 25 mã tăng và chỉ 5 mã giảm. GAS, VCB, BSR và BID là bốn mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, tổng cộng mang về gần 7,8 điểm tăng.

Ngân hàng trở thành trụ cột chính của phiên. SSB tăng hết biên độ, VCB tăng 2,56%, BID tăng 2,94%, CTG tăng 2,35% và LPB tăng 3,26%. Sắc xanh cũng lan sang nhóm chứng khoán, trong đó VIX tăng 2,38%, SSI duy trì trạng thái tích cực trong phần lớn thời gian giao dịch. Sự trở lại của nhóm tài chính giúp chỉ số duy trì đà tăng ngay cả khi một số cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn chưa đồng thuận.

Nhóm năng lượng tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng hơn 5%. BSR tăng trần, PLX tăng 5,96%, PVD tăng 3,69%, PVS tăng 4,91%, OIL tăng 6,47%. Giá dầu quốc tế duy trì xu hướng cao tạo thêm chất xúc tác cho nhóm dầu khí, nhưng mức tăng nhanh cũng khiến rủi ro chốt lời ngắn hạn gia tăng ở những mã đã đi xa nền giá gần nhất.

Logistics phục hồi, bán lẻ cải thiện, bất động sản vẫn phân hóa

Ở nhóm công nghiệp và logistics, dòng tiền quay trở lại khá rõ. GMD tăng 2,55%, HAH tăng 3,45%, VSC tăng 3,54%, trong khi VOS tăng hết biên độ. Đây là tín hiệu tích cực sau giai đoạn nhiều cổ phiếu vận tải và cảng biển chịu áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi khả năng duy trì thanh khoản vì một phiên hồi chưa đủ xác nhận xu hướng tăng mới.

Nhóm bán lẻ có diễn biến tốt hơn phiên trước nhưng chưa tạo được sự bứt phá đồng đều. MWG đóng cửa tăng 0,72% lên 70.300 đồng/cổ phiếu sau hai phiên giảm liên tiếp. FRT đứng giá tại 133.000 đồng/cổ phiếu. Với nhóm công nghệ và điện tử viễn thông, dòng tiền nhìn chung ổn định hơn nhưng chưa trở thành tâm điểm như ngân hàng, dầu khí và logistics.

Bất động sản là nhóm hiếm hoi bị sắc đỏ chi phối. Áp lực chủ yếu đến từ các cổ phiếu họ Vingroup, trong đó VHM là mã gây tác động tiêu cực lớn nhất lên VN-Index. Dù vậy, một số mã vẫn đi ngược như BCM tăng 2,56%, CEO tăng 1,72%, TCH tăng 1,31%, VPI tăng 1,16% và IDC tăng 0,98%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang chọn lọc theo câu chuyện riêng thay vì mua đồng loạt toàn ngành.

Ảnh finance.vietstock

Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai, nhưng thanh khoản vẫn là điểm cần theo dõi

Khối ngoại tiếp tục là điểm sáng khi mua ròng hơn 719 tỷ đồng trên HoSE, đánh dấu phiên mua ròng thứ hai liên tiếp. VCB được mua ròng khoảng 230 tỷ đồng, BSR khoảng 160 tỷ đồng và BID gần 125 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VIC và VHM bị bán ròng mạnh, lần lượt khoảng 344 tỷ đồng và 212 tỷ đồng.

Xét về kỹ thuật, VN-Index đã lấy lại vùng 1.800 điểm sau khi kiểm tra khu vực hỗ trợ quanh đường giữa Bollinger Bands. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch giảm và các chỉ báo động lượng như MACD, Stochastic Oscillator vẫn chưa phát tín hiệu xác nhận hoàn toàn. Vì vậy, phiên tăng 15/9 có thể xem là bước cải thiện quan trọng về tâm lý, nhưng chưa đủ để loại bỏ khả năng rung lắc khi chỉ số tiến vào vùng cản gần 1.820–1.825 điểm.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư có thể ưu tiên các nhóm đang giữ được sức mạnh tương đối như ngân hàng, dầu khí, logistics và một số cổ phiếu công nghiệp, đồng thời hạn chế mua đuổi ở các mã đã tăng mạnh. Với bất động sản, công nghệ, bán lẻ, điện, điện tử viễn thông và y tế, chiến lược phù hợp hơn là quan sát phản ứng của dòng tiền tại các cổ phiếu đầu ngành trước khi gia tăng tỷ trọng.