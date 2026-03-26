Meta và YouTube thua kiện trong vụ việc liên quan đến hệ lụy mạng xã hội

Theo phán quyết ngày 25/3/2026, bồi thẩm đoàn nhận định các nền tảng này chưa bảo đảm đầy đủ trách nhiệm trong quá trình thiết kế và vận hành sản phẩm, đồng thời thiếu những cảnh báo cần thiết về rủi ro có thể phát sinh đối với người dùng, đặc biệt là người dùng trẻ tuổi. Hồ sơ vụ kiện cho thấy nguyên đơn sử dụng mạng xã hội từ sớm và sau đó gặp phải các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần, bao gồm tình trạng trầm cảm và lo âu kéo dài.

Bồi thẩm đoàn xác định những thiếu sót nêu trên là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tổn hại của nguyên đơn. Trách nhiệm được phân bổ với 70% thuộc về Meta và 30% thuộc về YouTube. Tổng số tiền bồi thường 6 triệu USD gồm 3 triệu USD thiệt hại và 3 triệu USD tiền phạt nhằm mục đích răn đe, với tỷ lệ phân chia tương ứng.

Sau phán quyết, các bên liên quan cho biết sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo theo quy định. Quan điểm từ phía doanh nghiệp cho rằng các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên là phức tạp, chịu tác động từ nhiều yếu tố khác nhau, không thể quy kết cho một nền tảng đơn lẻ.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh nhiều vụ kiện tương tự đang được xét xử tại Mỹ, xoay quanh trách nhiệm của các nền tảng số đối với người dùng vị thành niên. Trước đó, một bồi thẩm đoàn tại Santa Fe, bang New Mexico, đã đưa ra phán quyết yêu cầu Meta chịu trách nhiệm pháp lý trong một vụ việc liên quan đến các hành vi bị cho là không công bằng đối với người dùng trẻ tuổi, với mức phạt lên tới 375 triệu USD.

Giới chuyên môn nhận định các phán quyết gần đây có thể tạo tiền lệ quan trọng trong việc xác định trách nhiệm pháp lý của các nền tảng công nghệ. Nếu xu hướng này tiếp diễn, các doanh nghiệp trong lĩnh vực mạng xã hội có thể phải đối mặt với rủi ro pháp lý gia tăng, kéo theo áp lực đáng kể về tài chính và hoạt động trong thời gian tới.