Mua bán tài khoản nội dung số dùng chung có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Theo nội dung dự thảo do Bộ Công an xây dựng, hành vi kinh doanh các loại tài khoản nội dung số dùng chung (shared accounts) của các nền tảng nội dung số như Netflix, Spotify hay YouTube Premium không đúng điều khoản của nhà cung cấp có thể bị xử phạt từ 25 đến 50 triệu đồng. Quy định này được xếp vào nhóm vi phạm sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin xâm phạm trật tự xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thực tế thời gian qua, việc mua bán tài khoản số dùng chung diễn ra phổ biến tại Việt Nam. Nhiều cá nhân mua gói dịch vụ trả phí theo nhóm, sau đó tách thành các suất nhỏ để bán lại với giá thấp hơn. Mô hình này thu hút lượng lớn người dùng nhờ chi phí rẻ, dễ tiếp cận.

Tuy nhiên, phần lớn các nền tảng đều có quy định cụ thể về phạm vi sử dụng tài khoản, thường giới hạn trong phạm vi hộ gia đình hoặc nhóm người dùng xác định. Việc tách nhỏ tài khoản để kinh doanh lại về bản chất không được cho phép.

Cơ quan soạn thảo nhận định, hoạt động này không chỉ vi phạm điều khoản sử dụng của nhà cung cấp mà còn đặt ra vấn đề về bản quyền nội dung số. Vi phạm bản quyền trong các lĩnh vực như phần mềm, âm nhạc, phim ảnh hay truyền hình có thể làm suy giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế số. Do đó, việc bổ sung chế tài xử phạt được xem là cần thiết nhằm tăng tính răn đe và lập lại trật tự thị trường.

Ngoài hình thức phạt tiền, dự thảo còn đề xuất áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung đối với cá nhân, tổ chức vi phạm. Cụ thể, cơ quan chức năng có thể tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; buộc thu hồi hoặc tiêu hủy sản phẩm, thiết bị liên quan; đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ vi phạm. Đồng thời, người vi phạm phải hoàn trả hoặc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi kinh doanh trái phép.

Không chỉ dừng ở tài khoản giải trí, dự thảo nghị định còn mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với nhiều loại tài khoản số khác, đặc biệt là các tài khoản có chức năng giao dịch tài chính. Hành vi bán, cho thuê, cho mượn hoặc cho người khác sử dụng trái phép các tài khoản như tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản định danh điện tử, tài khoản chứng khoán có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Đáng chú ý, hành vi thu thập, mua bán hoặc trao đổi trái phép dữ liệu tài khoản của người khác có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Mức xử phạt cao nhất, từ 70 đến 100 triệu đồng, áp dụng đối với các trường hợp sử dụng thông tin giả mạo để mở tài khoản hoặc mở tài khoản cho các đối tượng bị cấm theo quy định pháp luật.

Dự thảo nghị định được xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật An ninh mạng 2025, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Luật này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ liên quan đến an ninh mạng, trong đó doanh nghiệp phải có giấy phép, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, bảo mật thông tin khách hàng và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết.

Bên cạnh đó, luật cũng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Nhà nước ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong các lĩnh vực trọng yếu như kinh tế, khoa học công nghệ và đối ngoại, đồng thời khuyến khích hợp tác công – tư và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

Việc bổ sung các quy định xử phạt cụ thể đối với hành vi kinh doanh tài khoản số dùng chung trái phép được đánh giá là bước đi cần thiết trong bối cảnh môi trường số ngày càng phát triển phức tạp. Chính sách này không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà cung cấp dịch vụ mà còn góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dùng, hướng tới một thị trường nội dung số minh bạch và bền vững.

Hiện dự thảo vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến và chưa chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, với các đề xuất mạnh tay về chế tài, nhiều khả năng hoạt động mua bán tài khoản dùng chung sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn trong thời gian tới.