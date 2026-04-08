Netflix Playground ra mắt, ứng dụng game trẻ em miễn phí cạnh tranh Apple Arcade

Netflix Playground hướng tới nhóm người dùng dưới 8 tuổi, mang đến kho trò chơi đa dạng xoay quanh các nhân vật quen thuộc như Sesame Street hay Peppa Pig. Toàn bộ nội dung vận hành theo cơ chế không quảng cáo, không phát sinh giao dịch ẩn, giúp trải nghiệm liền mạch và hạn chế rủi ro ngoài ý muốn. Netflix lựa chọn phát triển ứng dụng độc lập thay vì tích hợp trực tiếp vào nền tảng chính, qua đó tạo ra môi trường sử dụng riêng biệt, dễ kiểm soát hơn cho phụ huynh.

Netflix Playground. Ảnh: Netflix

Sự xuất hiện của nền tảng này đặt Netflix vào thế cạnh tranh trực diện với Apple Arcade. Cả hai cùng theo đuổi mô hình nội dung sạch, loại bỏ quảng cáo và mua hàng trong ứng dụng, song Netflix cho thấy lợi thế khi kết hợp phim ảnh và trò chơi trong cùng một gói dịch vụ. Với mức phí khởi điểm từ 8,99 USD mỗi tháng, người dùng tiếp cận đồng thời hai loại hình giải trí, trong khi hệ sinh thái tương đương từ Apple yêu cầu chi phí cao hơn thông qua gói Apple One.

Động thái này phản ánh xu hướng chú trọng nội dung thân thiện với trẻ em trong bối cảnh nhiều thị trường siết chặt quy định về quyền riêng tư và hành vi sử dụng số. Việc giản lược yếu tố thương mại trong trải nghiệm game giúp nền tảng tạo cảm giác an tâm, đồng thời giảm áp lực kiểm soát nội dung và chi tiêu đối với các gia đình.

Hiện Netflix Playground đã có mặt trên iPhone và iPad tại một số quốc gia như Mỹ, Canada, Anh, dự kiến mở rộng toàn cầu vào ngày 28 tháng 4, bao gồm Việt Nam, cùng kế hoạch phát hành trên Android trong cùng giai đoạn.