Bộ KH&CN kiểm tra doanh nghiệp tiền di động từ quý IV/2026

Theo Quyết định số 2281/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ngày 4/5/2026, toàn bộ 5 nhiệm vụ trong kế hoạch đều do Cục Viễn thông trực tiếp chủ trì, các cơ quan phối hợp gồm Vụ Pháp chế, Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Văn phòng Bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công an.

Ba doanh nghiệp tiền di động lớn tại Việt Nam gồm VNPT, Viettel và MobiFone chịu sự quản lý theo Nghị định 368/2025/NĐ-CP

Nhiệm vụ đầu tiên được yêu cầu hoàn thành trong quý II/2026 là rà soát và đề xuất các hành vi vi phạm pháp luật để xử phạt hành chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ tiền di động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Toàn bộ đề xuất sau khi hoàn thành sẽ chuyển sang Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Tiếp đến, nhiệm vụ hoàn thành trong quý III/2026 là hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng công cụ giám sát tuân thủ phục vụ hoạt động quản lý dịch vụ tiền di động. Nhiệm vụ yêu cầu Cục Viễn thông phải hoàn tất quá trình làm việc trực tiếp với tất cả các doanh nghiệp đang cung ứng dịch vụ, qua đó buộc từng doanh nghiệp phải tự kiện toàn hệ thống giám sát từ bên trong ngay trước khi cơ quan nhà nước tiến hành kiểm tra chính thức.

Song song với các nhiệm vụ có thời hạn cố định, Cục Viễn thông còn được giao nhiệm vụ thứ ba mang tính thường xuyên liên tục là tổ chức hướng dẫn và giải đáp vướng mắc phát sinh trong triển khai thực tế, tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tài khoản viễn thông, ứng dụng viễn thông và Internet trong dịch vụ tiền di động. Kết quả của nhiệm vụ thường xuyên là các văn bản hướng dẫn và giải đáp được ban hành theo từng trường hợp cụ thể phát sinh trên thực địa.

Quý IV/2026, Cục Viễn thông sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp từ 01 đến 02 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tiền di động, đây là lần đầu tiên hoạt động thanh tra chuyên ngành được triển khai theo Nghị định 368/2025/NĐ-CP.

Cùng thời điểm đó trong quý IV/2026, dự thảo Quy chế hợp tác quản lý nhà nước trong hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động phải hoàn thành để trình lãnh đạo Bộ xem xét, với sự tham gia phối hợp soạn thảo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công an.

Trong số 5 nhiệm vụ, quy chế hợp tác quản lý nhà nước có tầm ảnh hưởng dài hạn nhất vì đây là văn bản xác định cơ chế điều phối giữa ba cơ quan có thẩm quyền khác nhau song cùng giám sát một loại dịch vụ duy nhất. Khi quy chế được ban hành, thị trường tiền di động Việt Nam sẽ lần đầu tiên vận hành dưới một cơ chế phối hợp liên bộ rõ ràng, thay vì xử lý theo từng vụ việc phát sinh như trước đây.