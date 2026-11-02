Cuộc trò chuyện của thanh thiếu niên với Meta AI trên Instagram, Facebook hoặc Messenger mới đây về các chủ đề liên quan đến tự tử hoặc tự làm hại bản thân, cho thấy các em có thể đang cần sự trợ giúp. Bởi Meta hiểu rằng đây là những chủ đề đặc biệt nhạy cảm và việc nhận được một cảnh báo như vậy có thể khiến phụ huynh lo lắng. Vì vậy, các cảnh báo được thiết kế theo hướng thận trọng, đồng thời đi kèm những nguồn hỗ trợ từ chuyên gia để giúp phụ huynh tiếp cận các cuộc trò chuyện với con một cách phù hợp.

Meta triển khai chương trình cảnh báo mới dành cho phụ huynh

Cụ thể, khi một người dùng thanh thiếu niên chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Meta AI những nội dung cho thấy các em có thể đang nghĩ đến việc tự tử hoặc tự làm hại bản thân, Meta AI có cơ chế cung cấp cho các em các đường dây hỗ trợ khẩn cấp và khuyến khích tìm đến cha mẹ hoặc một người lớn đáng tin cậy, chẳng hạn như chuyên gia tư vấn.

Trong cập nhật mới nhất, Meta cũng có thể chủ động gửi cảnh báo đến phụ huynh sử dụng tính năng giám sát nếu cuộc trò chuyện cho thấy thanh thiếu niên có thể đang cần sự trợ giúp. Cảnh báo sẽ đi kèm các nguồn hỗ trợ từ chuyên gia nhằm giúp phụ huynh có thêm thông tin để trao đổi với con.

Meta cũng đã làm việc với phụ huynh và các chuyên gia để xác định những cuộc trò chuyện nào có thể cần kích hoạt cảnh báo, bao gồm cả những trường hợp thanh thiếu niên đề cập đến việc làm hại bản thân theo cách không hoàn toàn trực tiếp.

Trong những trường hợp ý định của thanh thiếu niên chưa rõ ràng, Meta sẽ ưu tiên cách tiếp cận thận trọng. Điều này đồng nghĩa đôi khi phụ huynh có thể nhận được cảnh báo ngay cả khi chưa có nguyên nhân thực sự đáng lo ngại. Tuy nhiên, Meta cho rằng đây là điểm khởi đầu phù hợp và sẽ tiếp tục theo dõi để điều chỉnh cách thức hoạt động của hệ thống khi cần thiết.

Trước đó, vào tháng 8/2026, Instagram đã triển khai chương trình cảnh báo sớm dành cho phụ huynh Việt Nam sử dụng tính năng giám sát khi thanh thiếu niên nhiều lần cố gắng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến tự tử hoặc tự làm hại bản thân trong một khoảng thời gian ngắn.

Meta cũng hợp tác cùng các chuyên gia để nâng cao khả năng hỗ trợ thanh thiếu niên của Meta AI

Trên nền tảng đó, Meta đã mở rộng phạm vi áp dụng sang các lượt tìm kiếm trên Facebook, đồng thời bổ sung cảnh báo khi cuộc trò chuyện của thanh thiếu niên với Meta AI trên Instagram, Facebook hoặc Messenger cho thấy các em có thể đang gặp những vấn đề cần sự giúp đỡ.

Đồng thời, Meta cũng hợp tác cùng các chuyên gia để nâng cao khả năng hỗ trợ thanh thiếu niên của Meta AI. Quá trình tham vấn thường xuyên với Hội đồng Chuyên gia về Sức khỏe AI (AI Wellbeing Expert Council), Nhóm Cố vấn về Tự tử và Tự làm hại bản thân (Suicide and Self-Harm Advisory Group) và các cố vấn trẻ… Meta cũng đã tham khảo ý kiến của hơn 75 chuyên gia sức khỏe tâm thần về cách Meta AI phản hồi khi thanh thiếu niên đề cập đến những vấn đề liên quan đến tự tử hoặc tự làm hại bản thân.

Các chuyên gia đã đánh giá hàng trăm phản hồi của Meta AI để xem xét mức độ phù hợp với thanh thiếu niên và đề xuất những điểm cần cải thiện.

Từ đó, Meta sử dụng những phản hồi này để tiếp tục hoàn thiện cách Meta AI xử lý các chủ đề nhạy cảm, trong đó chú trọng ghi nhận cảm xúc của thanh thiếu niên khi cung cấp cho các em những nguồn hỗ trợ, thay vì đột ngột kết thúc cuộc trò chuyện.