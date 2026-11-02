SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng

Ngày 28/10/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chính thức chấp thuận cho SeABank tăng vốn điều lệ theo Quyết định số 2370/QĐ-NHNN. Theo đó, vốn điều lệ của SeABank tăng từ 34.288 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng, được bổ sung thêm 400 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu lựa chọn dành cho người lao động (ESOP).

Việc phát hành cổ phiếu ESOP đã hoàn tất và báo cáo kết quả vào tháng 8/2026, tổng cộng 40 triệu cổ phiếu được phát hành thành công, đạt 100% số lượng phát hành dự kiến, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 481 nhân sự có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đây là đợt tăng vốn thứ hai của SeABank trong năm 2026, hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua. Trước đó, SeABank đã tăng 5.838 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%.

SeABank đã hoàn tất kế hoạch tăng vốn được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2026

Nguồn vốn gia tăng giúp bổ sung nguồn lực để SeABank củng cố nền tảng tài chính, nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn, đồng thời tăng cường đầu tư vào hạ tầng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng quy mô hoạt động. Đây là cơ sở để Ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với những biến động của thị trường và triển khai các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Song song với việc củng cố năng lực tài chính, SeABank chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu phát triển trong dài hạn. Đây là lần thứ 5 SeABank triển khai ESOP, thể hiện sự ghi nhận của Ngân hàng đối với những thành tích và đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên, đồng thời khuyến khích nhân sự gắn bó lâu dài, nâng cao hiệu quả công việc và đồng hành cùng sự phát triển của SeABank.

Việc hoàn tất kế hoạch tăng vốn điều lệ tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững của SeABank, trong đó năng lực tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao là hai nền tảng quan trọng để Ngân hàng nâng cao chất lượng hoạt động, gia tăng khả năng cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng an toàn, hiệu quả, bền vững.