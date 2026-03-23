FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng miễn phí trên YouTube

Mối quan hệ hợp tác giữa FIFA và Youtube đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận khán giả, khi lần đầu tiên một nền tảng số được trao quyền khai thác nội dung của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo thỏa thuận, YouTube trở thành đối tác phân phối nội dung trọng yếu, đồng thời giữ vai trò là một trong những điểm phát sóng có bản quyền của World Cup 2026. FIFA đặt mục tiêu xây dựng kỳ World Cup có trải nghiệm đa nền tảng lớn nhất trong lịch sử, tận dụng tối đa hạ tầng công nghệ và lượng người dùng khổng lồ của YouTube.

Thông qua đó, tổ chức này kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận nội dung chính thống, đồng thời siết chặt kiểm soát vi phạm bản quyền vốn diễn ra phổ biến trên môi trường số.

Điểm nhấn đáng chú ý của thỏa thuận nằm ở chính sách phát sóng trực tiếp. Đại diện Google cho biết người hâm mộ có thể xem miễn phí 10 phút đầu tiên của các trận đấu ngay trên YouTube. Đây được xem là chiến lược “mở cửa” nhằm thu hút lượng lớn khán giả tiếp cận nội dung chính thống. Bên cạnh đó, một số trận đấu chọn lọc sẽ được phát sóng trọn vẹn miễn phí tại các thị trường cụ thể, dù danh sách quốc gia áp dụng chưa được công bố.

YouTube là đối tác chính thức của FIFA World Cup 2026. Ảnh: Youtube

Với quy mô mở rộng lên 48 đội tuyển và được tổ chức tại khu vực Bắc Mỹ, World Cup 2026 được dự báo sẽ đạt lượng người xem kỷ lục. Việc bổ sung YouTube vào hệ sinh thái phân phối nội dung giúp FIFA gia tăng đáng kể độ phủ sóng, đặc biệt trong bối cảnh hành vi tiêu thụ nội dung của khán giả đang dịch chuyển mạnh sang các nền tảng trực tuyến và thiết bị di động.

Không chỉ dừng lại ở các trận đấu trực tiếp, FIFA còn mở quyền truy cập kho tư liệu lịch sử đồ sộ của mình trên YouTube. Người dùng có thể xem lại các khoảnh khắc kinh điển của những kỳ World Cup trước, đồng thời tiếp cận các video tóm tắt trận đấu được cập nhật gần như ngay lập tức sau khi trận đấu kết thúc. Cách làm này giúp duy trì sự quan tâm liên tục của khán giả, thay vì chỉ tập trung vào thời gian diễn ra trận đấu.

Một nội dung quan trọng khác trong chiến lược hợp tác là đẩy mạnh vai trò của các nhà sáng tạo nội dung. YouTube dự kiến đưa nhiều gương mặt nổi tiếng đến trực tiếp sân vận động và khu vực hậu trường để sản xuất các video độc quyền. Các nội dung này không chỉ phản ánh diễn biến trên sân mà còn khai thác các câu chuyện bên lề, góp phần tạo ra góc nhìn đa chiều và tăng sức hút với nhóm khán giả trẻ.

Đại diện YouTube nhận định, sự kết hợp với FIFA sẽ mang đến cách tiếp cận mới đối với người hâm mộ bóng đá toàn cầu, khi nội dung không còn bị giới hạn trong khuôn khổ truyền hình truyền thống. Trong khi đó, FIFA nhấn mạnh việc đưa nội dung chính thức lên nền tảng số là giải pháp quan trọng để kiểm soát luồng phát tán, hạn chế tình trạng phát sóng lậu và bảo vệ giá trị thương mại của giải đấu.

Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ đem lại trải nghiệm đa nền tảng lớn nhất lịch sử FIFA World Cup. Ảnh: Adidas Football

Trên thực tế, YouTube và FIFA đã từng hợp tác trong FIFA World Cup 2022, khi nền tảng này hỗ trợ sản xuất nhiều nội dung hậu trường với sự tham gia của các nhà sáng tạo nổi tiếng. Tuy nhiên, thỏa thuận lần này có phạm vi rộng hơn đáng kể khi liên quan trực tiếp đến quyền phân phối nội dung và phát sóng.

Dù vậy, nhiều chi tiết quan trọng vẫn chưa được công bố. Cụ thể, phạm vi áp dụng chính sách xem miễn phí toàn trận vẫn còn bỏ ngỏ, khiến người hâm mộ tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, chưa thể xác định khả năng tiếp cận nội dung. Hiện chưa có đơn vị truyền hình nào trong nước thông báo sở hữu bản quyền World Cup 2026.

Theo thông lệ các kỳ World Cup trước, Đài Truyền hình Việt Nam thường là đơn vị đứng ra đàm phán bản quyền để phát sóng miễn phí trên truyền hình. Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường số phát triển mạnh, việc tiếp sóng trên internet sẽ được quản lý chặt chẽ hơn. Chỉ những nền tảng có giấy phép hợp pháp mới được phép phát trực tiếp, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên nắm giữ bản quyền.

Việc FIFA bắt tay với YouTube cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt của ngành công nghiệp thể thao toàn cầu sang nền tảng số. Nếu được triển khai hiệu quả, mô hình này không chỉ thay đổi cách người hâm mộ theo dõi World Cup mà còn có thể định hình lại cách phân phối nội dung thể thao trong tương lai.