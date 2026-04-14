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Vingroup đồng hành cùng VTV mang World Cup 2026 tới Việt Nam

Tạ Thành

Tạ Thành

08:57 | 14/04/2026
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Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức sở hữu bản quyền truyền thông FIFA World Cup 2026. Đứng sau thương vụ này là sự đồng hành mang tính quyết định của Tập đoàn Vingroup.
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Khi doanh nghiệp góp phần “gỡ nút thắt” bản quyền

Đài Truyền hình Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026. Theo xác nhận từ phía doanh nghiệp, Vingroup đã góp phần kinh phí lớn nhất trong tổng chi phí để VTV hoàn tất đàm phán bản quyền World Cup 2026. Sự tham gia này không đơn thuần mang tính tài trợ mà thể hiện chiến lược đồng hành dài hạn giữa doanh nghiệp và cơ quan truyền thông quốc gia trong việc phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa – thể thao của công chúng.

Trong bối cảnh chi phí bản quyền các kỳ World Cup liên tục tăng mạnh, việc một doanh nghiệp lớn chủ động chia sẻ gánh nặng tài chính giúp VTV duy trì khả năng tiếp cận giải đấu là yếu tố then chốt. Mô hình hợp tác này tiếp tục cho thấy hiệu quả của hướng đi xã hội hóa bản quyền truyền hình tại Việt Nam.

Vingroup đóng góp phần kinh phí lớn nhất trong tổng chi phí để VTV hoàn tất đàm phán bản quyền World Cup 2026
Vingroup đóng góp phần kinh phí lớn nhất trong tổng chi phí để VTV hoàn tất đàm phán bản quyền World Cup 2026

Đây không phải lần đầu Vingroup tham gia vào các thương vụ bản quyền bóng đá lớn. Tại kỳ World Cup 2018, doanh nghiệp này từng hỗ trợ khoản kinh phí đáng kể, góp phần giúp VTV kịp thời sở hữu bản quyền phát sóng. Đến năm 2022, Vingroup tiếp tục phối hợp cùng T&T Group và một số tổ chức tài chính để hoàn tất hợp đồng trị giá hàng chục triệu USD, mang toàn bộ 64 trận đấu đến với khán giả trong nước.

Việc duy trì sự hiện diện qua nhiều kỳ World Cup cho thấy tính liên tục trong chiến lược đầu tư của doanh nghiệp, đồng thời tạo nền tảng ổn định cho các đài truyền hình trong quá trình đàm phán với đối tác quốc tế.

Tác động vượt ra ngoài một thương vụ mua bán bản quyền thể thao

Với việc sở hữu bản quyền, VTV sẽ phát sóng toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 trên các nền tảng khác nhau, bao gồm truyền hình, phát thanh, internet và thiết bị di động. Đây là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự, diễn ra tại ba quốc gia Bắc Mỹ.

Việc phát sóng trọn vẹn không chỉ giúp người hâm mộ tiếp cận đầy đủ các trận đấu mà còn hạn chế tình trạng vi phạm bản quyền, vốn từng diễn ra phổ biến trong các kỳ trước. Khi nguồn phát chính thống được bảo đảm, khán giả có thể theo dõi với chất lượng ổn định, đồng thời góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng nội dung lành mạnh.

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Sự phối hợp giữa VTV và Vingroup cho thấy mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa khu vực công và khu vực tư trong lĩnh vực truyền thông - thể thao. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước, mô hình hợp tác này giúp phân bổ rủi ro tài chính, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác thương mại của các sự kiện lớn.

Ở góc độ xã hội, việc đưa World Cup đến với đông đảo người dân mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi thể thao. Đây là sự kiện có sức lan tỏa mạnh, góp phần thúc đẩy tinh thần đoàn kết, tạo ra không gian sinh hoạt văn hóa chung và kích thích các hoạt động kinh tế liên quan.

Không dừng lại ở bản quyền truyền hình, Vingroup còn thể hiện tham vọng dài hạn trong lĩnh vực thể thao thông qua các dự án hạ tầng quy mô lớn. Những ý tưởng như xây dựng tổ hợp sân vận động hay khu liên hợp thể thao theo tiêu chuẩn quốc tế cho thấy định hướng nâng cao năng lực tổ chức sự kiện của Việt Nam trong tương lai.

Vingroup đóng góp phần kinh phí lớn nhất trong tổng chi phí để VTV hoàn tất đàm phán bản quyền World Cup 2026
Vingroup đóng góp phần kinh phí lớn nhất trong tổng chi phí để VTV hoàn tất đàm phán bản quyền World Cup 2026

Song song đó, các mô hình đào tạo vận động viên trẻ trước đây cũng góp phần đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của thể thao trong nước. Việc kết hợp giữa đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ các sự kiện lớn tạo thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh, từ đào tạo, thi đấu đến thưởng thức.

Thương vụ bản quyền World Cup 2026 một lần nữa khẳng định vai trò của mô hình xã hội hóa trong lĩnh vực truyền hình thể thao tại Việt Nam. Khi các doanh nghiệp lớn tham gia sâu hơn vào quá trình này, khả năng tiếp cận các sự kiện quốc tế của khán giả được bảo đảm, trong khi áp lực tài chính đối với các cơ quan báo chí giảm đáng kể.

Sự đồng hành giữa VTV và Vingroup không chỉ giải quyết một bài toán ngắn hạn mà còn đặt nền móng cho cách tiếp cận bền vững trong tương lai. Trong bối cảnh chi phí bản quyền tiếp tục leo thang, đây được xem là hướng đi phù hợp để duy trì quyền lợi của người xem và nâng cao vị thế của thị trường truyền hình Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Chủ động chuẩn bị cho sự kiện toàn cầu

Việc chốt bản quyền từ sớm giúp Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chủ động hơn trong toàn bộ chuỗi sản xuất nội dung, từ xây dựng kịch bản phát sóng, phân bổ nguồn lực nhân sự đến đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật. Với quy mô lên tới 104 trận đấu của FIFA World Cup 2026, nhà đài có điều kiện thiết kế lịch phát sóng hợp lý, tránh chồng chéo khung giờ, đồng thời tối ưu hóa trải nghiệm người xem trên nhiều nền tảng.

Việc chuẩn bị sớm cũng cho phép VTV triển khai các chương trình tiền kỳ như talkshow, bình luận chuyên sâu, bản tin phân tích chiến thuật, qua đó gia tăng chiều sâu nội dung thay vì chỉ dừng lại ở phát sóng trận đấu.

Việc chốt bản quyền từ sớm giúp (VTV) chủ động hơn trong toàn bộ chuỗi sản xuất nội dung liên quan đến World Cup 2026
Việc chốt bản quyền từ sớm giúp VTV chủ động hơn trong toàn bộ chuỗi sản xuất nội dung liên quan đến World Cup 2026

Ở khía cạnh kỹ thuật, thời gian chuẩn bị dài hơn giúp nhà đài thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp truyền dẫn tín hiệu, đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh ổn định trong suốt giải đấu. Đây là yếu tố then chốt khi nhu cầu theo dõi trên các thiết bị di động và nền tảng số ngày càng tăng, đòi hỏi hệ thống phải vận hành linh hoạt, chịu tải lớn và hạn chế tối đa gián đoạn.

FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng miễn phí trên YouTube
FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng miễn phí trên YouTube

Đối với khán giả, việc bản quyền được xác nhận sớm không chỉ mang lại sự yên tâm mà còn tạo ra tâm lý chủ động trong việc theo dõi giải đấu. Người xem có thể sắp xếp thời gian, lựa chọn nền tảng phù hợp và tham gia vào các hoạt động tương tác ngay từ trước khi World Cup khởi tranh. Hiệu ứng chờ đợi này góp phần hình thành “không khí World Cup” sớm hơn thường lệ, lan tỏa từ môi trường trực tuyến đến đời sống xã hội.

Ở góc độ thị trường, việc xác lập bản quyền từ sớm mở ra dư địa lớn cho các chiến dịch truyền thông và quảng cáo. Các nhãn hàng có thể xây dựng kế hoạch dài hạn, đồng hành cùng giải đấu thông qua nhiều hình thức như tài trợ chương trình, quảng cáo đa nền tảng hay tổ chức sự kiện bên lề. Đồng thời, VTV cũng có điều kiện khai thác sâu hơn các sản phẩm nội dung ăn theo như chuyên mục hậu trường, hồ sơ đội tuyển hay câu chuyện cầu thủ, qua đó gia tăng giá trị thương mại và sức hút của giải đấu tại Việt Nam.

FIFA World Cup 2026 là kỳ World Cup lần thứ 23, dự kiến diễn ra vào mùa hè năm 2026 tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu được đồng tổ chức bởi ba nước, đánh dấu bước phát triển mới về quy mô và cách thức tổ chức.

Một điểm đổi mới quan trọng của World Cup 2026 là việc mở rộng số đội tham dự từ 32 lên 48 đội tuyển, chia thành nhiều bảng đấu hơn, qua đó tăng tổng số trận đấu và tạo cơ hội cho nhiều nền bóng đá trên thế giới góp mặt. Thể thức thi đấu cũng được điều chỉnh để phù hợp với quy mô mới, hứa hẹn mang lại tính cạnh tranh cao hơn.

Với hệ thống sân vận động hiện đại trải dài trên nhiều thành phố lớn ở Bắc Mỹ, cùng sức hút toàn cầu của bóng đá, World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành kỳ giải lớn nhất và có lượng khán giả theo dõi đông đảo nhất trong lịch sử.

World Cup 2026 VinGroup VTV bản quyền World Cup 2026 Bản quyền bóng đá

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
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Cập nhật: 28/09/2026 07:45
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Cập nhật: 28/09/2026 07:45
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Cập nhật: 28/09/2026 07:45

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