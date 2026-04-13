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Vinspeed khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Thanh Hiền

Thanh Hiền

08:45 | 13/04/2026
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Ngày 12/4/2026, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông khu vực phía Bắc.
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Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed, thành viên Tập đoàn Vingroup, làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 147.000 tỷ đồng (tương đương trên 5,6 tỷ USD).

Dự án đường sắt tốc độ cao kết nối Hà Nội - Quảng Ninh

Sự kiện khởi công diễn ra vào 10h30 cùng ngày, sau thời gian chuẩn bị khẩn trương từ phía chính quyền địa phương và doanh nghiệp. Các hạng mục phục vụ lễ khởi công, từ hậu cần, kỹ thuật đến kịch bản tổ chức, được hoàn thiện trong điều kiện đảm bảo tiến độ và yêu cầu an toàn.

Dự án có chiều dài toàn tuyến khoảng 120 km, đi qua bốn địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải PhòngQuảng Ninh. Tuyến bắt đầu tại khu vực ga Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) và kết thúc tại ga Hạ Long Xanh (phường Tuần Châu, Quảng Ninh). Tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 551 ha, trong đó Quảng Ninh chiếm diện tích lớn nhất với hơn 277 ha.

Phối cảnh kiến trúc Nhà ga Hạ Long Xanh thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Phối cảnh kiến trúc Nhà ga Hạ Long Xanh thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Theo thiết kế, tuyến đường sắt được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến. Tốc độ thiết kế tối đa đạt 350 km/h, riêng đoạn qua khu vực nội đô Hà Nội giới hạn ở mức 120 km/h nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện vận hành. Trên tuyến bố trí 5 nhà ga gồm Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử và Hạ Long Xanh; depot đặt tại ga cuối.

Đáng chú ý, khi hoàn thành, tuyến đường sắt tốc độ cao này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Hạ Long từ khoảng 2–2,5 giờ xuống còn khoảng 23 phút. Tần suất khai thác dự kiến 30 phút/chuyến, phục vụ hơn 2 triệu lượt hành khách mỗi năm vào giai đoạn đầu và có thể vượt 15 triệu lượt vào năm 2050.

Bước ngoặt hạ tầng kết nối Hà Nội – Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh xác định đây là dự án hạ tầng chiến lược, tạo động lực phát triển mới và nâng cao năng lực kết nối vùng. Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh đã thống nhất phương án tuyến, đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành và địa phương liên quan. Các khu vực tuyến đi qua như Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu được yêu cầu quản lý chặt chẽ quỹ đất, không để phát sinh xây dựng trái phép.

Song song với đó, các cơ quan chuyên môn triển khai cập nhật hướng tuyến vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị nhằm đảm bảo tính đồng bộ, lâu dài. Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch được thực hiện đồng thời với quá trình chuẩn bị đầu tư, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho triển khai dự án.

Lễ khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Lễ khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Về phía nhà đầu tư, Vinspeed đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, đồng thời chủ động thực hiện khảo sát, thiết kế kỹ thuật. Doanh nghiệp tập trung đánh giá tác động môi trường và xã hội, hướng tới giảm thiểu ảnh hưởng đến cảnh quan và đời sống người dân dọc tuyến.

Đại diện nhà đầu tư cho biết sẽ huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ để triển khai dự án ngay sau lễ khởi công. Việc tập kết thiết bị thi công và chuẩn bị mặt bằng được tiến hành song song, nhằm rút ngắn thời gian chuyển sang giai đoạn thi công thực tế.

Không chỉ mang ý nghĩa về giao thông, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh còn được kỳ vọng tạo cú hích cho phát triển kinh tế – xã hội khu vực. Hạ tầng mới sẽ thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ, đồng thời gia tăng sức hút đầu tư đối với các địa phương mà tuyến đi qua.

Trong lĩnh vực du lịch, việc rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển sẽ tạo điều kiện để Quảng Ninh khai thác hiệu quả hơn tiềm năng sẵn có, đặc biệt là khu vực Hạ Long và các điểm du lịch tâm linh như Yên Tử. Đồng thời, tuyến đường sắt mới cũng góp phần giảm tải cho hệ thống đường bộ hiện hữu, nâng cao hiệu quả vận tải và giảm áp lực giao thông.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại từ năm 2028. Khi đi vào vận hành, tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại khu vực phía Bắc không chỉ thay đổi phương thức di chuyển mà còn đóng vai trò nền tảng cho quá trình hiện đại hóa hạ tầng giao thông quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed được thành lập ngày 6/5/2025 tại Hà Nội, là doanh nghiệp do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập nhằm phát triển lĩnh vực đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ khoảng 6.000 tỷ đồng, trong đó ông Phạm Nhật Vượng nắm 51% cổ phần (tương đương hơn 3.000 tỷ đồng), các cổ đông khác gồm Tập đoàn Vingroup và một số cá nhân liên quan.

Chỉ sau vài tháng hoạt động, Vinspeed tăng vốn nhanh, có thời điểm nâng lên 33.000 tỷ đồng, đồng thời tham gia đề xuất và triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các tuyến đường sắt tốc độ cao hàng chục tỷ USD.

Doanh nghiệp này được định vị là lực lượng nòng cốt trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông hiện đại của hệ sinh thái Vingroup, tập trung vào các lĩnh vực như xây dựng đường sắt, sản xuất đầu máy – toa xe và vận hành vận tải đường sắt trong tương lai.

đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh VinSpeed VinGroup tỉnh Quảng Ninh Đường sắt tốc độ cao

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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AUD 17711 17985 18561
CAD 17835 18109 18730
CHF 30704 31080 31738
CNY 0 3827 3923
EUR 28962 29181 30262
GBP 33624 34013 34950
HKD 0 3181 3384
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
SGD 19787 20069 20651
THB 693 756 810
USD (1,2) 25715 0 0
USD (5,10,20) 25754 0 0
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Cập nhật: 28/09/2026 07:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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USD 25,800 25,800 26,180
USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
EUR 28,966 28,989 30,365
JPY 159.62 159.91 169.6
GBP 33,720 33,811 34,976
AUD 17,889 17,954 18,641
CAD 18,026 18,084 18,749
CHF 30,949 31,045 31,971
SGD 19,891 19,953 20,734
CNY - 3,797 3,942
HKD 3,246 3,256 3,393
KRW 17.61 18.37 20
THB 740.77 749.92 802.72
NZD 14,369 14,502 14,935
SEK - 2,572 2,664
DKK - 3,885 4,022
NOK - 2,681 2,776
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,955.48 - 6,723.75
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Cập nhật: 28/09/2026 07:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,780 25,810 26,190
EUR 29,037 29,154 30,363
GBP 33,760 33,896 34,915
HKD 3,247 3,260 3,378
CHF 30,877 31,001 31,935
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AUD 17,900 17,972 18,563
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THB 758 761 799
CAD 18,055 18,128 18,718
NZD 14,492 15,032
KRW 18.24 20.22
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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USD 25795 25795 26165
AUD 17909 18009 18931
CAD 18014 18114 19128
CHF 30920 30950 32524
CNY 3809.7 3834.7 3970.2
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 29144 29174 30896
GBP 33895 33945 35703
HKD 0 3315 0
JPY 160.86 161.36 171.9
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14515 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
SGD 19950 20080 20802
THB 0 723.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14140000 14140000 14440000
SBJ 13000000 13000000 14440000
Cập nhật: 28/09/2026 07:45

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

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Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

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ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu